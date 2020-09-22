От добрососедства до семейного творчества: какие социальные проекты развивают в Новосибирской области

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева совместно с заместителем председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Ириной Киркора приняли участие в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева совместно с заместителем председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Ириной Киркора приняли участие в эфире на Радио «Комсомольская правда», где прошло обсуждение социальных проектов. Рассказываем о каждом из них.

1. Проект «Содействие трудоустройству молодых людей, имеющих ментальные расстройства» реализуется совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области.

- В нашем регионе действует много проектов по поддержке семьи, материнства и детства, социально незащищенных слоев населения. У нас проживают около 2000 человек с ментальными расстройствами. И в своей программе мы наметили ряд решений, которые будут способствовать трудоустройству этих людей, их развитию. Мы хотели бы привлечь к нашему проекту предпринимателей, которые занимаются социальной сферой, - рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

2. В проекте «Со мной регион успешнее» могут поучаствовать не только организации, но и активисты и при этом получить за свои идеи грантовую поддержку. Этот проект направлен на развитие маленьких населенных пунктов региона.

- Когда проживаешь на определенной территории, видишь конкретные проблемы людей. Находишь единомышленников и решаешь эту проблему по соседству. Добрососедство должно развиваться, когда мы совместно благоустраиваем улицу, подъезд своего дома, создаем какую-то лавочку, какое-то место коллективного пользования. Тогда мы вместе сохраняем это и развиваем. Сегодня мы видим, как наша молодежь включается в эту работу, - описала проект «Со мной регион успешнее» Галина Гриднева.

3. Проект «Психологическая помощь семье в кризисной ситуации» реализуется авторским центром «Мир семьи» при поддержке президентского гранта.

- Очень важно, если в семье есть сложности, вовремя обратиться к специалистам. Психологи и юристы могут помочь своими консультациями, групповой, семейной или индивидуальной работой, смогут дать ресурс, которым семья в данный момент может не обладать, и тем самым сохранить ячейку общества, - считает Ирина Киркора, заместителем председателя Совета по правам человека при Президенте РФ.

Для консультации вы можете обратиться по телефону авторского центра «Мир семьи» и договориться об индивидуальной помощи, он указан на сайте центра. Интересующую информацию по проекту можно также найти и на сайте Общественной палаты, позвонив на телефон горячей линии, или просто в аппарат Общественной палаты.

Этот проект реализуется не только в Новосибирской области, но и в 11 регионах России. В рамках гранта вся помощь семьям осуществляется бесплатно.

- Думаю, наш проект органично вольется в те проекты, которые уже существуют на территории Новосибирской области. Мы сможем решать проблемы в партнерстве с другими организациями. К примеру, если в семье есть ребенок с ментальными нарушениями, мы знаем, к кому из партнеров можно будет его направить, - добавила Ирина Киркора.

4. Проект «Союз семейных творческих инициатив» знакомит жителей региона с творческим потенциалом семей в районах области. Задача союза - собрать творческие работы семей области и на базе какого-либо центра этой области создать выставку. Работы смогут посмотреть все желающие, в том числе и туристы. Так данный проект будет способствовать развитию внутреннего туризма, а села смогут стать местами притяжения.

- Творчество всегда дает положительные импульсы, силы для развития и внутреннюю энергию, - уверена Галина Гриднева. - Мы видим, что создается много творческих проектов, творческих историй из муниципальных образований, которые надо продвигать. Нужно знакомить с ними других людей, соседей, в том числе из других регионов, поэтому мы планируем делать такие выставки творческих работ. И в том же направлении развивается сейчас внутренний туризм.