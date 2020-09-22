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Василий Воюш: Главное - создать среду, чтобы дети могли активно работать

Юнармейскому движению в Ордынском районе уже больше 40 лет. О его становлении, развитии, сегодняшнем состоянии и планах корреспонденту «КП» рассказал руководитель нескольких военно-патриотических клубов Василий Воюш
Михаил ГЛОТОВ
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Василий Воюш: «50 лет готовлю детей к армии». Фото предоставлено В.Воюш.

Василий Воюш: «50 лет готовлю детей к армии». Фото предоставлено В.Воюш.

Сохранили верность юнармии

- Юнармейское движение было создано в нашей школе в 1977 году, тогда называлось «Юнармейский батальон Филипповской средней школы». Привязались к играм «Зарница» и «Орленок». Это помогало воспитывать достойных ребят. К слову, программа «Зарницы» была настолько многообразной, что позволяла готовить связистов, пожарных, медиков - настоящую боевую команду. Было настолько много всего, что сразу и не выучишь. Поэтому мы ввели День юнармейца - каждый четверг школа занималась только военно-патриотической работой. Наиболее подготовленные ребята становились инструкторами и обучали младших. И это получалось отлично, практика оказалась удачная. Так за два года мы в игровой форме отработали всю программу «Зарницы».

На Всесоюзной конференции в Минске в 1985 году выступал с докладом о нашей деятельности. Товарищи оценили. Когда вернулся, провели большое областное методическое совещание по Дню юнармейца. Изюминкой мероприятия стал подготовленный нами плац-концерт. Считаю, что строевая подготовка - это практически балет. Собравшиеся были в восторге. В итоге День юнармейца стали проводить по всей области.

Лидерами в областных соревнованиях были всегда. А потом - перестройка, все оружие нужно было сдать. Стало скучно: никаких соревнований нет, «Зарница» с «Орленком» исчезли. Но чем-то заниматься нужно было. В областном ДОСААФ еще что-то пытались проводить, мы принимали участие. Так промучились года три. Но плац-концерт не бросали, где мы с ним только не были.

Потом пришла другая беда. Совхозы развалились, в школьном интернате остались ребятишки только из нашего села. Наполняемость классов, особенно старших, резко упала. Команду на соревнования набрать не могли, поэтому решили объединиться с соседями. К 2004 году постепенно стали возвращать День юнармейца. И когда в области возродили «Зарницу», мы сразу поехали.

Чествование юнармейцев-выпускников. Фото предоставлено В.Воюш.

Чествование юнармейцев-выпускников. Фото предоставлено В.Воюш.

На равных с городскими

- В 2005 году мы создали молодежное общественное объединение «Юнармейский батальон», которым и выступаем на соревнованиях. От «Победы» (гибрид «Орленка» и «Зарницы») мы постепенно отошли - программа была слабенькая, а мы привыкли к чему-то посерьезнее. На наше счастье появилась Всероссийская спартакиада допризывной молодежи. Президент Владимир Путин устраивал проверку по призывникам в Красноярске и заявил по ее итогам, что уровень военной подготовки нужно поднимать. По его предложению эта спартакиада и была организована. В программе - десятиборье ГТО: кросс, подтягивание, прыжки, метание, плавание, спортивная стрельба… плюс пейнтбол, строевая.

Ну а мы всегда были многоборцами. Приехали на эту спартакиаду в 2012 году и с легкостью выиграли. В области с тех пор выигрывали постоянно. И восемь раз ездили на первенство России, где занимали 13-е место из 80. Но там и соревноваться приходилось с кандидатами и мастерами спорта. И то в стране по стрельбе были четвертыми, однажды по строевой были вторыми, на полосе препятствий - четвертыми и шестыми, в пейнтболе - тоже шестыми. Причем сельских команд на тех соревнованиях почти не было, только городские.

Эмблема «Юнармейского батальона» Ордынского района. Фото предоставлено В.Воюш.

Эмблема «Юнармейского батальона» Ордынского района. Фото предоставлено В.Воюш.

Пандемия классу не помеха

- Уже не первый год работаем по вопросу юнармейской классности: от третьего до первого класса и мастера. Уже лет 10 эту систему поддерживаем, ребята приезжают, сдают на классы. Выпустили уже около 60 мастеров. Были у нас девушки - по 200 раз отжимались, по 90 очков из 100 выбивали, подтягивались. Мальчик по сборке-разборке автомата занял второе место в России с результатом 16 секунд.

На классы нужно сдать несколько дисциплин. Например, бег с барьерами организовать - не проблема. А полоса препятствий есть только у нашего клуба. Сейчас из-за пандемии дети будут приезжать в авральном режиме, пробегать ее с соблюдением безопасной дистанции. В этот проект подписались 124 ребенка из шести школ Ордынского района. Это очень приличное количество для сельских школ. Но мы справимся. В течение года аккуратно все отбегаем, нормативы и строевую подготовку выполним, полосу препятствий пройдем. И в конце года будет ясно, сколько у нас мастеров, юнармейцев первого класса.

Ордынские патриоты всегда в строю. Фото предоставлено В.Воюш.

Ордынские патриоты всегда в строю. Фото предоставлено В.Воюш.

Чтобы каждый ребенок мог отличиться

- Сейчас много говорят о важности участия детей в военно-патриотических клубах. Скажу так: когда начинал работу и поставил себе цель готовить детей к армии, таких клубов еще не было. 50 лет вот уже и готовлю. А для этого нужно вести несколько воспитательных направлений. Первое - физическая подготовка. Второе - если нет достойной строевой подготовки, грамотной и осознанной, значит, нет и команды. Доказано практикой. Строевая и военная подготовка очень важны. Третье - психологическая подготовка. Ребенка нужно подготовить так, чтобы он мог выполнить нормативы в любых условиях, чтобы мог собой управлять. В этом отлично помогают различные соревнования, так как они всегда проходят в разной обстановке.

Нравственное воспитание - это наше взаимодействие по принципу «научился сам - научи другого, помоги товарищу». И наоборот: «не завидуй, веди себя достойно». А наказания у нас простые: упал, отжался. А лучше - пробежался. Пока бежит километров 5 - 6, много мыслей в голове пронесется. Это полезно. Проверенная эффективная методика.

Поэтому как работали, так и будем работать. В планах провести онлайн-проект «Юнармейская классность 2020/21». Организуем конкурс видеороликов «Вот мы какие!». К 75-й годовщине Великой Победы мы проводили онлайн-парад. Очень хорошие ролики получились, хороший опыт. Будем продолжать, ведь дети участвуют с удовольствием.

Привлечем все шесть своих клубов: «Фюлвар» (Филиппово), «Гвардия» (Кирза), «Барс» (Устюжанино), «Память» (Усть-Луковка), «Пламя» (Березовка), «Сокол» (Верх-Алеус). Это 124 ребенка. Главное - подготовить среду, чтобы дети могли активно работать, и дальше поддерживать, создавать условия, чтобы отличиться мог каждый. Если что-то ребятам будет надоедать, заменять. Поэтому у нас ни один год не похож на предыдущий.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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