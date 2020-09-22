Василий Воюш: Главное - создать среду, чтобы дети могли активно работать

Василий Воюш: «50 лет готовлю детей к армии». Фото предоставлено В.Воюш.

Сохранили верность юнармии

- Юнармейское движение было создано в нашей школе в 1977 году, тогда называлось «Юнармейский батальон Филипповской средней школы». Привязались к играм «Зарница» и «Орленок». Это помогало воспитывать достойных ребят. К слову, программа «Зарницы» была настолько многообразной, что позволяла готовить связистов, пожарных, медиков - настоящую боевую команду. Было настолько много всего, что сразу и не выучишь. Поэтому мы ввели День юнармейца - каждый четверг школа занималась только военно-патриотической работой. Наиболее подготовленные ребята становились инструкторами и обучали младших. И это получалось отлично, практика оказалась удачная. Так за два года мы в игровой форме отработали всю программу «Зарницы».

На Всесоюзной конференции в Минске в 1985 году выступал с докладом о нашей деятельности. Товарищи оценили. Когда вернулся, провели большое областное методическое совещание по Дню юнармейца. Изюминкой мероприятия стал подготовленный нами плац-концерт. Считаю, что строевая подготовка - это практически балет. Собравшиеся были в восторге. В итоге День юнармейца стали проводить по всей области.

Лидерами в областных соревнованиях были всегда. А потом - перестройка, все оружие нужно было сдать. Стало скучно: никаких соревнований нет, «Зарница» с «Орленком» исчезли. Но чем-то заниматься нужно было. В областном ДОСААФ еще что-то пытались проводить, мы принимали участие. Так промучились года три. Но плац-концерт не бросали, где мы с ним только не были.

Потом пришла другая беда. Совхозы развалились, в школьном интернате остались ребятишки только из нашего села. Наполняемость классов, особенно старших, резко упала. Команду на соревнования набрать не могли, поэтому решили объединиться с соседями. К 2004 году постепенно стали возвращать День юнармейца. И когда в области возродили «Зарницу», мы сразу поехали.

Чествование юнармейцев-выпускников. Фото предоставлено В.Воюш.

На равных с городскими

- В 2005 году мы создали молодежное общественное объединение «Юнармейский батальон», которым и выступаем на соревнованиях. От «Победы» (гибрид «Орленка» и «Зарницы») мы постепенно отошли - программа была слабенькая, а мы привыкли к чему-то посерьезнее. На наше счастье появилась Всероссийская спартакиада допризывной молодежи. Президент Владимир Путин устраивал проверку по призывникам в Красноярске и заявил по ее итогам, что уровень военной подготовки нужно поднимать. По его предложению эта спартакиада и была организована. В программе - десятиборье ГТО: кросс, подтягивание, прыжки, метание, плавание, спортивная стрельба… плюс пейнтбол, строевая.

Ну а мы всегда были многоборцами. Приехали на эту спартакиаду в 2012 году и с легкостью выиграли. В области с тех пор выигрывали постоянно. И восемь раз ездили на первенство России, где занимали 13-е место из 80. Но там и соревноваться приходилось с кандидатами и мастерами спорта. И то в стране по стрельбе были четвертыми, однажды по строевой были вторыми, на полосе препятствий - четвертыми и шестыми, в пейнтболе - тоже шестыми. Причем сельских команд на тех соревнованиях почти не было, только городские.

Эмблема «Юнармейского батальона» Ордынского района. Фото предоставлено В.Воюш.

Пандемия классу не помеха

- Уже не первый год работаем по вопросу юнармейской классности: от третьего до первого класса и мастера. Уже лет 10 эту систему поддерживаем, ребята приезжают, сдают на классы. Выпустили уже около 60 мастеров. Были у нас девушки - по 200 раз отжимались, по 90 очков из 100 выбивали, подтягивались. Мальчик по сборке-разборке автомата занял второе место в России с результатом 16 секунд.

На классы нужно сдать несколько дисциплин. Например, бег с барьерами организовать - не проблема. А полоса препятствий есть только у нашего клуба. Сейчас из-за пандемии дети будут приезжать в авральном режиме, пробегать ее с соблюдением безопасной дистанции. В этот проект подписались 124 ребенка из шести школ Ордынского района. Это очень приличное количество для сельских школ. Но мы справимся. В течение года аккуратно все отбегаем, нормативы и строевую подготовку выполним, полосу препятствий пройдем. И в конце года будет ясно, сколько у нас мастеров, юнармейцев первого класса.

Ордынские патриоты всегда в строю. Фото предоставлено В.Воюш.

Чтобы каждый ребенок мог отличиться

- Сейчас много говорят о важности участия детей в военно-патриотических клубах. Скажу так: когда начинал работу и поставил себе цель готовить детей к армии, таких клубов еще не было. 50 лет вот уже и готовлю. А для этого нужно вести несколько воспитательных направлений. Первое - физическая подготовка. Второе - если нет достойной строевой подготовки, грамотной и осознанной, значит, нет и команды. Доказано практикой. Строевая и военная подготовка очень важны. Третье - психологическая подготовка. Ребенка нужно подготовить так, чтобы он мог выполнить нормативы в любых условиях, чтобы мог собой управлять. В этом отлично помогают различные соревнования, так как они всегда проходят в разной обстановке.

Нравственное воспитание - это наше взаимодействие по принципу «научился сам - научи другого, помоги товарищу». И наоборот: «не завидуй, веди себя достойно». А наказания у нас простые: упал, отжался. А лучше - пробежался. Пока бежит километров 5 - 6, много мыслей в голове пронесется. Это полезно. Проверенная эффективная методика.

Поэтому как работали, так и будем работать. В планах провести онлайн-проект «Юнармейская классность 2020/21». Организуем конкурс видеороликов «Вот мы какие!». К 75-й годовщине Великой Победы мы проводили онлайн-парад. Очень хорошие ролики получились, хороший опыт. Будем продолжать, ведь дети участвуют с удовольствием.

Привлечем все шесть своих клубов: «Фюлвар» (Филиппово), «Гвардия» (Кирза), «Барс» (Устюжанино), «Память» (Усть-Луковка), «Пламя» (Березовка), «Сокол» (Верх-Алеус). Это 124 ребенка. Главное - подготовить среду, чтобы дети могли активно работать, и дальше поддерживать, создавать условия, чтобы отличиться мог каждый. Если что-то ребятам будет надоедать, заменять. Поэтому у нас ни один год не похож на предыдущий.