В Новосибирской области от ОРВИ умерла двухмесячная малышка

Два месяца назад счастливая семья забирала малышку из роддома. Фото: соцсети.

Семья, где воспитывалось трое детей, до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Две старшие дочки, одна из которых ходит в школу, а другая в детский сад, на прошлой неделе почувствовали недомогание. Мама не стала рисковать их здоровьем и оставила девочек дома.

Сама женщина сейчас находится в декрете по уходу за новорожденной дочкой, которая появилась на свет два месяца назад.

— За день до трагедии Марина попросила меня побыть с самой маленькой девочкой, пока она съездит в больницу, — рассказала КП-Новосибирск близкая подруга семьи Ольга Х. — Нормальный ребенок был, без температуры и кашля. Страшно представить, что могло произойти за такой короткий срок. Родители очень внимательно смотрят за дочками, заботятся об их здоровье.

Действительно дружная, благополучная семья. В поселке про Марину и ее супруга никто даже плохого слова не может сказать. Старшие дочки всегда опрятные и ухоженные. А рождение младшей вообще было долгожданным и желанным.

16 сентября многодетная мама заметила у новорожденной девочки насморк и тут же вызвала на дом участкового педиатра. Доктор осмотрел малышку и поставил диагноз «ОРВИ», прописал лекарства. Для госпитализации в больницу медик причин не нашел, но предупредил, что если станет хуже, то нужно вызывать «скорую помощь».

А хуже девочке стало через три дня. Рано утром, 19 сентября, приехавший по вызову фельдшер неотложки констатировал смерть ребенка.

— По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых станет понятна причина смерти ребенка и принято процессуальное решение.

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