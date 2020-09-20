«Детей закрыли в доме, меня в багажнике повезли в лес»: многодетный отец обвинил полицейских в побоях

Михаил показывает ссадины, которые якобы нанесли полицейские. Фото: личный архив.

27-летний Михаил Бондаренко — многодетный отец из села Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской области. Вместе с женой он растит двух сыновей (одному мальчишке — 10, другому — 8 лет) и годовалую дочку. По словам Михаила, на глазах ребятишек его сильно избили полицейские. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

Михаил уверяет, что своего родственника не укрывал. Фото: личный архив.

«ПОСЧИТАЛИ, ЧТО СКРЫВАЮ ВОРА»

— У нас в деревне сгорел дом бывшего председателя колхоза: при этом было украдено ружье и 250 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск Михаил. — В этом обвинили моего дальнего родственника — Юрия Мыльникова. Его-то у меня дома и искали.

Почему полицейские подумали, что Юрий мог оказаться у Михаила? Сибиряк, которого винят в краже и поджоге, недавно сошелся с женщиной и переехал в Усть-Изес.

— Но мы с ним почти не общаемся! Опера же почему-то посчитали, что мы друзья, я его вожу в Венгерово и покрываю его, и что вообще он в моем доме прячется,- продолжает Дмитрий. — И вчера в семь вечера полицейские приехали на двух «Нивах» ко мне с обыском: было их человек 6-8, часть из них была в форме, часть — в обычной одежде. И вот тогда все началось…

Сибиряк уверяет, что полицейские били его на глазах у детей. Фото: личный архив.

«ДЕТЕЙ ЗАКРЫЛИ В ДОМЕ, МЕНЯ ЗАПИХНУЛИ В БАГАЖНИК»

По словам Михаила все, что происходило потом, выходило далеко за рамки обыска:

— Они орали: «Какие тебе документы показать? Шибко умный, что ли?», а потом стали бить меня прямо в коридоре. У меня в это время годовалая дочка спала, а сыновья на крики выбежали. И все это было на их глазах, представьте, как шок у детей, — описывает происходившее Михаил. — Полицейские сломали об меня швабру, били палкой, уздой, сбруей, пинали ногами. Потом они детей заперли в доме, а меня запихнули в багажник и увезли. И соседи все это видели и слышали, но никто мне не помог!

Михаил говорит по пути его вытащили из одного багажника машины и закинули в другой. Повезли в лес.

— Вопрос у них был только один: «Где Юрий Мыльников?». А я не знаю! Видимо, они поняли наконец-то, что я ни причем, и меня отпустили, — говорит Михаил. — У меня сейчас ссадины по всему телу, из уха кровь шла. Еще челюсть болит, голова кружится, меня рвало всю ночь… Это что вообще за оперативные мероприятия такие?

Михаил говорит, что у него шла кровь. Фото: личный архив.

«МОЖЕТ, ЭТО МЕСТЬ?»

Парень уже обратился к медикам и написал заявление в полицию, однако в селе не все верят в его историю:

— Да он сам был судим за то, что угрожал убить жену: сначала на реке чуть не утопил ее, а потом в огороде ее бил. Может, и были полицейские у него, но все остальное он напридумывал из мести? — рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Как бы то ни было, сейчас в этом деле разбирается полиция: там начали служебную проверку.

— Если вина полицейских подтвердится, то их уволят, и, кроме того, на них будет заведено уголовное дело за превышение служебных полномочий. А их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Проводит свою проверку и Следственный комитет: если полицейские виновны, то им предъявят обвинение по статье 286 УК РФ- «Превышение служебных полномочий».

КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования.

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