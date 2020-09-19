В Новосибирске у пары родились двойняшки с разницей в один месяц

В Новосибирске родились двойняшки с разницей в месяц. Фото: Центр суррогатного материнства

В Новосибирске произошла удивительная история. На свет появились двойняшки, но у них разница в возрасте — месяц! Дело в том, что одного малыша выносила родная мама, а второго — суррогатная. Почему родные братья родились у двух разных женщин, читайте в материале КП-Новосибирск.

Пополнение случилось в семье из Казахстана.

Пять лет назад у них родился первенец. Спустя некоторое время пара решила снова стать родителями, но женщина не могла забеременеть. Несколько лет ушло на лечение, но долгожданная беременность так и не наступила. Врачи только разводили руками и не знали, как можно помочь супругам. Все тщательно обдумав, пара решилась обратиться за помощью в клинику суррогатного материнства в Новосибирске.

— Суррогатная мама тоже забеременела не сразу: эмбрион все не приживался. Супруги почти отчаялись, когда пришла радостная весть. Но они еще не знали, что их ждет впереди. Когда малышу, которого вынашивала суррогатная мама, делали первое УЗИ, биологические родители сообщили, что родная мама тоже беременная, — рассказала КП-Новосибирск куратор суррогатного материнства Ольга Патрина.

Пара была безмерно счастлива. Их не испугало, что в семье будут сразу два малыша.

Один из братьев родился в августе, а второй в сентябре. Их разница в возрасте — месяц. По словам Ольги Патриной, оба мальчика похожи друг на друга и на папу. По документам, у них будет одна дата рождения, та которую выберут родители. По закону братья считаются двойняшками.

Руководитель клиники суррогатного материнства в Новосибирске Юнна Зверева говорит, что чуду есть разумное объяснение.

— Такие случаи у нас не часто, но бывают. Тут все дело в психологии. Понимание того, что ты не можешь иметь детей — большой стресс для организма. Для женщины, у которой не получается зачать ребенка, желание стать мамой становится навязчивым. Как только она отпускает ситуацию, расслабляется, она вдруг узнает, что беременная, — рассказала КП-Новосибирск Юнна Зверева.

Вот только после первой радости, реакция может быть разной. Ведь вместо одного малыша, будет два: одного вынашивает суррогатная мама, второго — родная.

— Первая такая ситуация у нас произошло в 2006 году. Там супруги 12 лет не могли зачать ребенка. Они также обратились к нам. Как только суррогатная мама забеременела, к нам прибежал будущий отец со словами: «Нам срочно нужно поговорить». Он сообщил, что его жена тоже беременная и, мол, что же теперь делать. Такие случаи — это исключения, законом они никак не регламентируются. К ситуации подключаются психологи, как правило, подобные истории благополучно разрешаются, паника будущих родителей сменяется на радость, — рассказала Юнна Зверева.

По словам Юнны Зверевой, к ним в клинику супруги обращаются после того, как 5 — 10 лет лечатся от бесплодия. Для них это последний шанс, психологически решиться на то, чтобы твоего ребенка вынашивала другая женщина.

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