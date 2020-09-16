Александр Овечкин и Катерина Босов посетили Детскую спортивную школу «Сибирь»

Александр Овечкин оставил автографы и пожал руки юным хоккеистам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время визита в Новосибирск председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов и обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин побывали в гостях в детской спортивной школе по хоккею «Сибирь». Появление мировой звезды стало для ребят сюрпризом и вызвало бурю эмоций.

- Мы до последнего держали визит Овечкина в тайне, чтобы ребята не разволновались, были собраны, - говорит Евгений Моргунов, тренер СШ «Сибирь».

И действительно, шла обычная тренировка. Сначала в зале стали появляться журналисты - мальчишки с любопытством смотрели на них и продолжали играть. Затем тренеры скомандовали по свистку снять шлемы и выстроиться в ряд на льду. Увидев Александра Овечкина, живую легенду и своего кумира, дети сначала не поверили глазам, а потом с ликованием приветствовали прославленного хоккеиста.

С живой легендой хоккея встретились две команды из детской спортивной школы «Сибирь». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звездный форвард был тронут подобной встречей и сказал, что понимает чувства ребят. Он рассказал, что когда-то в детстве также знакомился с именитыми спортсменами - Игорем Ларионовым, Максимом Афиногеновым, Павлом Буре:

- Конечно, это память на всю жизнь. Дай бог, чтобы кто-то из вас стал профессиональным хоккеистом и получал от этого удовольствие.

Каждый из юных спортсменов смог подъехать к Овечкину за автографом и крепким рукопожатием. А потом - общение и фото на долгую память.

- Он живой! Он настоящий! Это действительно он! Я теперь долго не буду мыть правую руку! Хочу быть как Овечкин! - наперебой делились эмоциями ребята после встречи.

Теперь у мальчишек появился талисман. Фото: Алена МАРТЫНОВА

10-летний Ярослав Хворов уже решил, куда повесит вымпел «Сибири» с автографом Овечкина, - на статуэтку «Лучший игрок», которую выиграл на одном из новосибирских турниров.

- Встреча с Овечкиным - это чудо какое-то! - не мог сдерживать эмоции другой юный хоккеист Марк Панченко. - Я его уважаю как хоккеиста - особенно за его фирменный бросок из «кабинета Овечкина» - бросок со щелчка. Он так круто забивает!

Тренер СШ «Сибирь» Олег Жиронкин считает, что подобные встречи обязательно нужно устраивать, они повышают мотивацию:

- Дети увидели живую легенду, звезду мирового уровня. Для них это хороший стимул тянуться к своим вершинам. Это хорошо, что успешные хоккеисты уделяют внимание детскому хоккею.

Его коллега Евгений Моргунов признался, что и сам остался под большим впечатлением:

- Для них это кумир, на которого они хотят быть похожи. Мы им всегда говорим: будете хорошо тренироваться - достигнете таких же высот. Они смотрят на него и понимают, что все в их руках, если много трудиться. Для нас, тренеров, это тоже удивительная встреча - пожать руку, рядом постоять, убедиться: такой же человек.

После крепкого рукопожатия Овечкина дети обещали, что долго не будут мыть руку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спортивная школа по хоккею «Сибирь» имеет многолетнюю историю. Здесь занимаются юные хоккеисты, начиная с 9 лет. Их тренируют опытные наставники, которые в спорте уже не один десяток лет.

- «Сибирь» участвует в первенстве России среди хоккейных школ страны - новосибирцы регулярно занимают призовые места, - отметил Константин Окулов, замдиректора СШ «Сибирь».

Именно в стенах этой спортивной школы вырос как хоккеист Владимир Тарасенко - обладатель Кубка Стэнли в 2019 году, правый нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». А воспитанник и выпускник школы Константин Окулов в прошлом году стал обладателем кубка Гагарина, а в 2020-м - двукратным чемпионом России.

Сейчас под детскую спортивную школу по хоккею выстраивается пирамида подготовки хоккеистов в регионе, что будет способствовать сохранению самых одаренных воспитанников в клубной системе ХК «Сибирь», учредителем которой является «Сибантрацит».

После встречи с кумиром дети светились от счастья. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов выразила надежду, что кто-то из юных спортсменов станет участником молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Этого же ожидает и Александр Овечкин.

- Это так здорово - увидеть, как в Новосибирске развивается хоккей, что у этого вида спорта есть серьезная поддержка среди местных властей и бизнеса, - сказал Александр Овечкин после встречи с воспитанниками детской спортивной школы. - Городу предстоит провести молодежный чемпионат мира в 2023 году. Возможно, кто-то из мальчишек, с которыми я сегодня встречался в местной спортшколе, будет выступать на этом чемпионате. Уверен, что многие из них мечтают об этом. Для этого надо много работать, ведь в хоккее ничто не дается просто так. И тогда их мечты сбудутся.

В Новосибирск Александр Овечкин прибыл по приглашению губернатора Андрея Травникова. В российские регионы хоккеист приехал впервые за последние семь лет. Подготовка к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею стала одной из главных тем встречи Александра Овечкина и Андрея Травникова, в которой участвовала и Катерина Босов.

Они обсудили успехи воспитанников СШ «Сибирь», ХК «Ночные снайперы» и ХК «Сибирь». Для ХК «Сибирь» прошлый сезон КХЛ был удачным - команда вышла в плей-офф, заняв четвертое место.

Александр Овечкин, Андрей Травников и Катерина Босов обсудили развитие хоккея в регионе. Фото: nso.ru

- Хоккей - это национальный вид спорта, мы рады, что ХК «Сибирь» входит в число лидеров среди хоккейных команд России, будем и дальше болеть за наших новосибирских хоккеистов, - заверила Катерина Босов.

Александр Овечкин отметил большую значимость личного вклада губернатора в развитие хоккея, подчеркнув, что в Новосибирске и в Сибири в целом действительно очень любят этот вид спорта.

- Думаю, хоккей будет развиваться в регионе и дальше, - считает Овечкин. - В том, что молодежный чемпионат мира пройдет здесь на высоком уровне, я не сомневаюсь.

Губернатор пригласил Александра Овечкина приехать на чемпионат. Тот пообещал, что обязательно приедет, если будет возможность.

В этот же вечер Александр Овечкин открыл приветственным словом матч «Сибири» и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, который проходил в новосибирском ЛДС. Это, а также упорная борьба принесли «Сибири» победу - первую в нынешнем сезоне КХЛ. А через день «Сибирь» одержала еще одну победу, обыграв рижское «Динамо».