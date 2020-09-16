В квартире у монаха из Непала, который прикрывался Далай-ламой, нашли гашиш и голых женщин

Лжецелитель лечил всех "драгоценными" пилюлями.

Каких только пасторов и миссий не видел Новосибирск. Город-миллионник всегда притягивает различного рода гастролеров, проповедующих удивительные религии. И вот новая экзотика. Непальский геше, что в переводе означает «учитель», с невыговариваемым для русского человека именем Дакпа Гйалтсена поселился на улице Пролетарской. И попал в поле зрение силовиков. Чем привлекал свою паству этот иностранец и какое волшебство творилось в его квартире, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ…

Как Дакпа Гйалтсена спустился с Гималайских гор и очутился в Сибири — история умалчивает. Известно, что купил здесь жилье, завел страничку в интернете и стал принимать страждущих. Ведь Дакпа позиционирует себя как ученик далай-ламы. Его жизненный путь описан на одном из сайтов некоего буддистского астрологического центра. Текст напоминает сказку о бедном крестьянском мальчике из Непала, тянувшемся к тайным знаниям, а потом достигшем небывалых высот и просветления.

— Геше Дакпа является добросовестным, честным монахом, членом монастыря Дрепунг университета Лоселинг, он предан монастырю в смысле почитания правил и установлений монастыря, принял полные монашеские обеты и стал монахом-гелонгом, — сообщается на сайте.

Там же перечисляются разные титулы и звания загадочного геше и между строк упоминаются имена известных буддистских лидеров. Этого хватило, чтобы в квартиру на Пролетарской потянулись паломники. Бонусом к просвещению гуру предлагал им лечение. Иглоукалывание, чудо-таблетки, порошки… Естественно, не бесплатно. И под вывеской общественной организации с поэтичным названием «Белый лотос».

Алтарь внутри квартиры.

ГОЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ТИБЕТСКОГО ВРАЧА

— Надо понимать, что все клиенты, приходящие к этому монаху со своими проблемами со здоровьем или вопросами личного характера, психологически уязвимы, — пояснил КП-Новосибирск руководитель экспертно-исследовательского центра НГПУ Игорь Саженин. — Геше Дакпа позиционируется как лидер, его называют учителем, доктором медицины и буддистской философии, тибетским врачом. Он тот, кто ставит диагнозы, назначает лечение, дарует знания, и он же называет окончательную стоимость препаратов и услуг при расчетах. В беседах с потенциальными клиентами и на информационном сайте компании используются такие техники, как внушение, манипуляции, побуждение к подражанию, эмоциональное воздействие, отсылки к авторитетному источнику, все это имеет цель - завладение чужим имуществом. Подобные признаки встречаются у ряда деструктивных религиозных организаций, например, у секты «Алля Аят». Известны случаи, когда люди, нуждающиеся в квалифицированной медпомощи, таяли на глазах родных и близких, занимаясь «волшебным лечением», практикуемым адептами данной религиозной организации.

Сам учитель приезжает в свою однушку в Новосибирске по заявкам, ведь такие центры у него есть и в других городах. Везде много поклонников, но есть уже и первые разочарованные.

— Нашел еще зимой этот сайт в интернете. Записывался на прием по телефону через секретаря, мне назначили время и день, — поделился с КП-Новосибирск 45-летний сибиряк, который просит не называть его имя. — Небольшая квартира, меня встретили и проводили на кухню, предложили чай. Я заметил, что в очереди сидят люди, а в самой комнате увидел голую женщину с иголками на попе и на голове. У меня болела спина, и я надеялся, что мне тут чем-нибудь помогут. Монах пощупал мой пульс и тут же заявил: «Жить хотите? Надо печень лечить». Прописал мне золотые пилюли на 16 тысяч рублей, рассказал, что пить их надо по особой схеме. Предлагал иголки. Но я взял только таблетки. От иголок отказался, потому что помещение мало похоже на медицинский кабинет, и это настораживало.

Драгоценные таблетки сибиряк купил, а уже после решил проверить, правильно ли ему поставили диагноз. Записался в медицинский центр и прошел обследование: печень оказалась абсолютно здорова. Деньги выброшены на ветер. В итоге мужчина написал заявление в полицию, посчитав, что столкнулся с мошенником.

Пожертвования от паствы.

"ОН ЗАСТАВИЛ МЕНЯ ПОДАРИТЬ ЕМУ КВАРТИРУ И ПОМЕНЯТЬ СЕБЕ ИМЯ"

Но больше всех от действий тибетского монаха пострадала новосибирская пенсионерка Любовь Павловна. Женщина настолько была очарована его лечением и учением, что незаметно для себя стала его помощницей во всех делах.

— Этот человек страшнее, чем мафия. Он расчленяет души людей, — уверяет КП-Новосибирск женщина. — Он из-за денег что хочешь сделает. Меня он заставил даже имя поменять. Я, как дурочка, побежала в загс, написала заявление и стала Тамарой. Я помогла ему купить эту самую квартиру в Новосибирске, собственноручно сделала в ней ремонт, платила за нее три года «коммуналку». Он ведь мне ничего не отдал, а я подписала на него дарственную, подарила эту однушку, получается. И таких, как я, доверчивых, много. Слышала, что ему подарили дом в Иркутске и Бурятии, в Прибалтике, в Москве. А он прикидывается бедненьким, все его жалеют, кормят, встречают, как министра. А он не просто дурит народ, а калечит. При мне приезжала женщина с онкобольной мамой, так он им продал просроченный на два года крем. Я ругалась с ним из-за этого, а он возмущался еще, что клиенты вернули эту просрочку.

Пенсионерка несколько лет находилась под влиянием иностранца и говорит, что пришла в себя после сильной травмы в автомобильной аварии. Очнулась, как после страшного сна. А потом попыталась стребовать с лжецелителя свои кровные.

— Не понимаю до сих пор, как люди ему верят. Никакой он не монах, — возмущается Любовь Павловна. — Никаких обетов монашеских он не давал. Наоборот, приставал еще и к клиенткам во время процедур! И дети у него есть, и жена была. Это теперь я все это знаю, а тогда верила ему и даже боялась.

Ящик для пожертвований.

Свою историю сибирячка тоже рассказала в правоохранительных органах. Вообще жертвы хотят объединиться и сейчас готовят коллективное обращение в Генпрокуратуру и МВД России.

НАРКОТИЧЕСКИЙ ДОПИНГ

В итоге о «Белом лотосе» и подозрительном врачевании узнали силовики. В квартиру пришли с проверкой. И нашли там… гашиш. Остается только догадываться, добавляли ли наркотик в драгоценные таблетки и порошки, которыми лечили людей от всех болезней, или использовали как эйфорический допинг в чай, предлагаемый клиентам на входе. На эти вопросы должно ответить следствие.

— По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, переработка наркотических средств в крупном размере», — прокомментировал источник в правоохранительных органах региона. — Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

— Хирургические инструменты, которыми проводятся процедуры в этой квартире, неизвестного производства. Кроме того, у всех этих иголок истек срок годности. Никакой лицензии и права на осуществление медицинской деятельности у данного гражданина нет, — дали заключение в Росздравнадзоре — сотрудники этого ведомства также нагрянули в однокомнатную «лечебницу» с проверкой. — Порошки и таблетки, которые назначают и реализуют в данном центре, также не лицензированы и даже не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств.

…Удивительно, но ведь у тибетского монаха много помощников в разных регионах страны. Они жертвуют ему деньги, бескорыстно возят его на своих автомобилях, кормят, развлекают. А геше, не стесняясь, просит еще и еще. Так, например, в его квартире висит листовка: он просит последователей скинуться на строительство духовного центра. И не где-нибудь, а прямо в центре города. На осуществление мечты надо добавить всего-то 2,5 миллиона рублей. Хочется верить, что это волшебство с данной организацией не случится…

Объявление о сборе миллионов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Включайте критическое мышление»

Исследователь современного религиозного сектантства, настоятель собора во имя Александра Невского Александр Новопашин рекомендует более внимательно относиться к различным лжепророкам, лекарям и малоизвестным проповедникам.

— На фоне коронавируса заметно активизировались псевдорелигиозные организации, обещающие людям поправить здоровье или даже вылечить от всех болезней, — предупреждает читателей КП-Новосибирск Александр Новопашин. — В таких ситуациях нужно включать критическое мышление, чтобы не потерять здоровье и деньги. Данные центры могут работать под разными вывесками, да и антураж можно создать любой. Важно понимать, что лечением могут заниматься только сертифицированные специалисты, а в таких подпольных условиях можно легко подцепить различные инфекции. Задача же всех этих лжегуру — власть и деньги, а не здоровье людей.

Уважаемые читатели! Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто столкнулся с данным иностранцем, как-то пострадал от его действий. Сообщите об этом к нам в редакцию по телефону, написав на WhatsApp 8-923-145-11-03.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru