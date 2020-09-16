Юнармейцы Болотного района примерили на себя роль военкоров

Участие в выставке Учсиб 2019 год

Свою историю военно-патриотический клуб «Беркут» ведет с 19 ноября 2009 года. С 2014 года руководит клубом Сергей Космовский. В 2017 году курсанты «Беркута» вступили в ряды юнармии и с того же времени стали называться юнармейским отрядом военно-патриотического клуба «Беркут». С 2017 года ребята активно участвуют в районных соревнованиях военно-патриотических клубов «Служу России» и «Патриот» и занимают призовые места. Два года назад организация приняла участие в лыжном многоборье, посвященном памяти трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина. Нужно было пройти полосу препятствий на лыжах. От клуба выступали трое юношей и заняли абсолютное первое место. Также клуб участвует и в традиционном культурно-патриотическом фестивале «Где стоишь, там и поле Куликово». В копилке юнармейцев третье место в общекомандном зачете и второе - в номинации «Школа выживания». Последнее значимое достижение - третье место в областных соревнованиях «Зарница», клуб представлял Болотнинский район.

Районный слет военно-патриотических клубов "Служу России", 2019 год

Спортсмены и военные корреспонденты

В клубе организована и школа военного корреспондента. Юнармейцы учатся писать репортажи, делать фотографии, участвуют в конкурсах и акциях. В этом году в конкурсе газет военно-патриотических клубов отряд занял первое место в номинации «Юнармейская газета».

Конкурс газет проводился в период начала карантина, ребята участвовали дистанционно, весь материал был собран заранее. На 9 Мая, соблюдая все санитарные нормы, военно-патриотический клуб провел праздничное шествие с выносом флага юнармии. В нем участвовало не более 10 человек. В рамках дистанционного обучения район проводил викторину, и юнармейцы приняли в ней участие. Им присылали задания по интернету. В итоге участница от клуба заняла третье место.

28 мая, в день рождения юнармии, ряды юнармейцев клуба «Беркут» увеличились на восемь человек. Также к этому празднику многие члены клуба записывали видеоролики с поздравлениями. В июне были организованы подвижные игры на воздухе, мастер-класс по рукопашному бою с учетом всех мер санитарной безопасности. В июне проводились мероприятия на свежем воздухе наполняемостью не более 10 человек.

Становление личности

- В военно-патриотические клубы часто вступают дети, которые собираются связать свое будущее с военной профессией. Но это не единственная причина - многие хотят подтянуть физические показатели. Вступая в военно-патриотический клуб, ребята получают возможность проявить себя как личность коммуникабельную, физически подготовленную и волевую, - поделился руководитель клуба Сергей Космовский.

Руководитель ВПК "Беркут" Космовский Сергей Сергеевич

В планах на ближайшее время - работа с воинскими частями. До карантина «Беркут» тесно сотрудничал с войсковой частью 34148, это ракетная дивизия недалеко от города Новосибирска. В прошлом году под местным командованием там проводился курс молодого бойца. Более 20 желающих прочувствовали на себе несколько дней жизни в армии. В этом году свое 11-летие клуб хочет провести на базе воинской части - не в летний период, как привыкли, а ближе к зиме.

- Возможно, в новых условиях получится провести и новые занятия для членов клуба, - надеется руководитель Сергей Космовский.

Многих выпускников Сергей Космовский знает с пятого класса, именно тогда они пришли в военно-патриотический клуб «Беркут». За их плечами уже немало достижений, а в памяти своего наставника они остаются лучшими.