В Новосибирске открылся центр «Мой бизнес»

Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области и Михаил Космынин, директор Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Фото: Евгения МОРЕВА

В новосибирском жилом комплексе Флотилия открылся центр «Мой бизнес», целью которого является поддержка предпринимателей. Здесь начинающим бизнесменам помогают открыть свое дело и даже вывести его на международную орбиту. Бизнесмены могут получить консультации по мерам государственной поддержки, а также бесплатно пройти обучение, ведь организация - бюджетная. Также предпринимателям помогут презентовать продукцию на выставках и ярмарках.

Открытие центра проходило неординарно - в зал вынесли большую красную кнопку. Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области, поздравил всех участников с открытием и нажал на кнопку, запустив ракету бизнеса - символ организации.

- Здесь сконцентрированы все структуры, которые помогают, консультируют малое и среднее предпринимательство. Сегодня есть возможность прийти сюда хоть начинающему, хоть опытному предпринимателю и получить необходимые консультации, не выходя из этого здания, - отметил Сергей Семка. - Услуги центра бесплатные - финансирование идет за счет федерального бюджета. Центры «Мой бизнес» создаются по национальному проекту. В создание центра в Новосибирской области вложено порядка 130 миллионов рублей - это ремонт, оснащение оборудованием, связь. Местоположение удобное - недалеко от остановок общественного транспорта, рядом станция метро «Октябрьская». Удобная парковка и въезд. В шаговой доступности и Заксобрание, и правительство Новосибирской области.

Это необходимо для того, чтоб предприниматели из районов могли без труда добраться до организации. Центр «Мой бизнес» также располагает удобной инфраструктурой. Предприниматели могут воспользоваться тремя переговорными комнатами и большим конференц-залом, который полностью оснащен оборудованием, его вместимость не более 100 человек. Также на площадке центра работают коворкинг и малый конференц-зал (вместимость 50 посадочных мест), которые можно эффективно использовать в деловых встречах с потенциальными партнерами и инвесторами.

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Фото: Евгения МОРЕВА

- Сейчас это помещение соответствует всем параметрам и критериям. Могу с уверенностью сказать, что этот центр «Мой бизнес» - один из лучших в стране. Это точка притяжения. Именно здесь должны приниматься самые актуальные, насущные решения по поддержке предпринимательства, а также по его продвижению, - считает Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат рассказал, что в Новосибирской области 145 тысяч бизнесменов. По количеству предпринимателей мы находимся на шестом месте в стране после Казани и Ростова. Центр создан как раз для того, чтобы предпринимательское сообщество развивалось быстрее. Самозанятых предпринимателей около 17 тысяч человек, и их число росло даже в период пандемии.

- Центр предназначен для того, чтобы сюда зашел обычный человек, а вышел уже предприниматель, - подчеркивает Николай Егорович. - Так поставлена работа: в одном месте собраны все структуры, оказывающие поддержку малому и среднему предпринимательству. Больше не нужно бегать по министерствам, в администрацию, в МФЦ. Это говорит о том, что мы приближаемся к той точке, когда предприниматель будет под государственной защитой. Он будет убежден в том, что можно вести бизнес цивилизованно, что можно быть уверенным в завтрашнем дне.

Данный центр - это новый подход к оказанию государственной поддержки малому и среднему бизнесу. Любой начинающий предприниматель может в режиме одного окна получить все необходимые информационно-консультационные услуги на бесплатной основе или же на льготных условиях.

- Только за этот год центр провел более 5000 консультаций по горячей линии, - рассказал Михаил Космынин, директор Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». - В планах развития центра «Мой бизнес» - работа с представительством Российского экспортного центра в Новосибирске, а также с деловыми объединениями региона - торгово-промышленными палатами, «ОПОРОЙ РОССИИ», «Деловой Россией» и другими. На базе центра также планируется организовать консультационные дни с представителями налоговой и таможни.

Фото: Евгения МОРЕВА

Центр «Мой бизнес»

Новосибирск, ул. Сибревкома, 9, 1-й этаж

Режима работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.00

Тел. 8-800-600-34-07

E-mail: info@mbnso.ru

Конкретно

Сейчас в структуре центра «Мой бизнес» шесть подразделений, а также окна МФЦ для бизнеса и офис АО «МСП Банк»

• Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области консультирует по мерам господдержки, организует и проводит курсы для физических лиц.

• Центр поддержки экспорта Новосибирской области оказывает полный спектр услуг по выходу региональных предприятий и их продукции на зарубежные рынки. Организует для предпринимателей поездки за рубеж для встреч с иностранными партнерами, участия в международных выставках, а также оказывает услуги по переводу презентационных материалов на иностранные языки.

• Центр инноваций социальной сферы предоставляет комплексную поддержку по сопровождению социально-предпринимательских проектов региона.

• Фонд микрофинансирования Новосибирской области предоставляет предпринимателям микрозаймы. Для малого и среднего бизнеса существуют различные программы микрофинансирования, максимально отражающие потребности того или иного бизнеса.

• Гарантийный фонд Новосибирской области предоставляет поручительство по кредитным договорам, банковским гарантиям, лизингу субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области при нехватке собственного залогового обеспечения. Фонд полезен предпринимателям, которым не хватает собственного залога. За время работы фонда уже выдано 3302 поручительства.

• Фонд развития промышленности Новосибирской области предлагает льготные условия финансирования субъектам деятельности в сфере промышленности путем предоставления целевых займов.

Справка «КП»

Центр «Мой бизнес» появился в рамках реализации федерального национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект разработан Минэкономразвития РФ.

Только цифры

На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до 2024 года выделят 481,5 миллиарда рублей. Главная его цель - увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22 до 32,5% в последующие шесть лет.

Проект подготовлен по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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