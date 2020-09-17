«Нес его домой на спине»: школьник спас жизнь 12-летнему мальчику, который выпил паленого самогона под Новосибирском

Восьмиклассник Даниил(слева) спас старшего мальчика из многодетной семьи.Фото:предоставлены героями публикации

Пятиклассник из села Шарчино Денис Тигров* чуть не умер от отравления паленым самогоном. Мальчика спас 14-летний Даниил Федуленко — донес на себе до дома и вызвал «Скорую». Врачи реанимации откачали ребенка. Родители школьника винят самогонщиков — те продают отраву за копейки. Но и сам мальчик не паинька — пьет, курит, в полиции на него собрали несколько томов. Как исправить мальчика и почему семья не уследила — в материале КП-Новосибирск.

ВНУК НЕС ЕГО НА СЕБЕ

Пятиклассник Денис Тигров* чуть не умер от отравления самогоном в селе Шарчино под Новосибирском. Инцидент случился вечером 16 сентября, очевидцы рассказали — трое местных подростков решили выпить. Насобирали денег, но на поход в магазин не хватило, и тогда ребята решили купить алкоголь у самогонщиков Тыриных на улице Новой. Попросили пьяную Лидию Заковряжину сходить за бутылкой, женщина принесла им литр. Вот только самогон оказался смертельным.

— Мой внук Даниил Федуленко шел по улице и увидел пятиклассника Дениса с друзьями. Вскоре подошла учительница Елена Геннадьевна, она была в шоке. Мальчику было плохо, его тащили под руки. Даниил взял ребенка себе на спину и тащил полчаса прямо в больницу, педагог помогала. Сначала местные врачи боролись за его жизнь, а оттуда вызвали «Скорую» и доставили в Сузунскую ЦРБ. Врачи реанимации его насилу откачали, — рассказала КП-Новосибирск жительница Шарчино Алена Пуленко*.

В больницу приехала мама Ульяна* и молилась за жизнь мальчика под дверью реанимации. С утра 12-летний Денис пришел в сознание после ночи промываний. Сперва его встретило похмелье, а затем — полиция.

— Мальчик учится в пятом классе Шарчинской средней школы, в семье трое детей. Семья неблагополучная, родители выпивают. Ребенок состоит на учете в ПДН за совершение опасного деяния по признакам кражи, к уголовной ответственности не привлекался в силу возраста. В отделе профилактики ПДН на мальчика заведено уже несколько томов. Ребенок злоупотребляет спиртным, родители оказывают влияние слабо, — сообщил КП-Новосибирск источник в МВД, близкий к ситуации.

Жители села Шарчино хорошо знают пятиклассника Дениса Тигрова, вот только не уважают. Ребенок редко бывает дома — чаще сидит на остановке в центре поселка и выпрашивает мелочь. Зачем — всем понятно.

— Каждый день чудеса устраивает. Его по-хорошему и по-плохому просят прекратить, ругают, но не трогают, — говорит председатель Совета депутатов Сузунского района Андрей Севрюженко.

Мама отравившегося беременна и не успевает за всеми уследить. Фото: соцсети

«Я ОДНА НЕ СПРАВЛЮСЬ»

Семья Тигровых живет небедно — отчим работает в ЗАО «Шарчинское» скотником, а мать в декрете ждет четвертого ребенка. Прокормиться помогает большое хозяйство — гуси, куры, овцы, свиньи и так далее. Вот только деньги в семье должны быть. Жители Шарчино уверяют, что зарплаты скотников в передовом хозяйстве «Шарчинское» достигают 30 тысяч рублей, плюс мать должна была получить детские пособия — по 10 тысяч рублей на каждого из троих детей. Деньги, может, и есть, но Дениса дома нет.

— Мать сейчас на позднем сроке беременности, а за мальчишкой не уследишь. Он утром 16 сентября должен был на комиссию ехать, а в итоге оказался в больнице. Мать и так и сяк… Летом отправляла его в лагерь под Бердск, он и оттуда сбежал. Целую неделю его полиция искала, а он прятался у какой-то женщины, — поделилась знакомая семьи Тигровых — Алена Пуленко*.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, говорит мама. А вот исправительная школа в его жизни вполне может случиться.

— Помимо Тигровых в деревне есть еще одна такая семья. Их двое — ходят по деревне и называют себя «авторитетными ворами», подворовывают и хулиганят. Только друга Дениса в этом году увезли в коррекционную спецшколу в райцентре — все село радовалось. Вот и Денису туда путь светит, — считают на почте села Шарчино.

Соседи согласны: да, семья не совсем благополучная, но очернять ее не стоит. А вот наказать самогонщиков Тыриных надо, ведь на них 10 лет подряд закрывают глаза и администрация, и полиция.

— На месте Дениса мог быть любой подросток, в этом возрасте в кругу друзей попробовать спиртное может из любопытства практически любой пацан. В магазине не продадут, а Тырин продаст. И останется безнаказанным, — оправдывает трудного подростка жительница Шарчино Светлана.

Корреспондент КП-Новосибирск направил запрос уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области о судьбе Дениса и в ГУ МВД по Новосибирской области по поводу проверки о торговле контрафактным алкоголем.

Редакция КП-Новосибирск будет следить за ситуацией.

* Имена изменены.

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