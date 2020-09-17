Новосибирца с ребенком «выселили» из дома 70 ядовитых пауков

Дмитрий переехал вместе с женой и сыном ради пауков. Фото: Дмитрий ЖЕЛТИКОВ.

Для Дмитрия Желтикова огромные пауки — любимые питомцы. С самого детства он таскал их к себе в частный дом с улицы, а потом стал коллекционировать целенаправленно, покупая редких представителей. В итоге коллекция сотрудника лаборатории биотехнологии и биологической защиты растений НГАУ разрослась до 70 экземпляров.

Дмитрий и Ольга стали родителями 4 года назад. Фото: Дмитрий ЖЕЛТИКОВ.

Семья Желтикова тоже росла: он женился, родился ребенок. И в итоге места в одном доме семье хватать перестало. К тому же для маленького ребенка такое соседство могло быть опасным. Поэтому пауки остались в доме у мамы Дмитрия (вот повезло-то женщине!), а он сам с семьей съехал на другую квартиру.

Пауки живут в специальных контейнерах. Фото: Дмитрий ЖЕЛТИКОВ.

— Еще до школы я таскал домой мелких пауков-крестовиков, держал их вместе с жуками, — рассказал «КП» — Новосибирск» Дмитрий. — С этого, наверное, все и началось. А с 2011 года начал серьезно заниматься их разведением.

Как вам такой питомец? Фото: Дмитрий ЖЕЛТИКОВ.

Пополнять коллекцию Дмитрию помогали друзья: привозили редких питомцев из Европы. В коллекции есть разные восьмилапые. Укус одних не вреднее пчелиного, а яд других может вызвать серьезные проблемы с печенью.

Этот паук укусил Дмитрия. Фото: Дмитрий ЖЕЛТИКОВ.

— Однажды меня укусил птицеед. Я тогда сутки провел в отделении токсикологии, но хобби свое все равно люблю, — говорит Дмитрий.

Когда парень уезжал куда-то, за его любимцами присматривала мама — она давно смирилась с увлечением сына. Уход за питомцами к тому же нехитрый, но специфический.

Мама парня пауков не боится. Фото: Дмитрий ЖЕЛТИКОВ.

— Надо кормить мадагаскарскими и мраморными тараканами, сверчками примерно раз в одну-две недели, — объясняет сибиряк. — Мама с ними уже оставалась, поэтому возражать не стала. И я навещаю их каждую неделю, тем более что у некоторых питомцев появились малыши — сколько их, еще не считал, но теперь буду думать, куда их пристроить.

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