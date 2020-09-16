Сибири нужна «Легенда»

Евгений Родченков, руководитель Летно-Исследовательского Центра «Нимбус» Фото: Алена МАРТЫНОВА

Специалисты конструкторского бюро (КБ) по разработке летательных аппаратов в Новосибирске выпустили свой первый серийный самолет - взяв за основу Ан-2, они создали современный, более безопасный и комфортный самолет «Легенда-570», который уже успешно прошел заводские летные испытания. Руководитель летно-исследовательского центра «Нимбус» Евгений Родченков рассказал «КП - Новосибирск» о том, чем занимается КБ сейчас и какие перспективы у него в дальнейшем.

- Для чего создано конструкторское бюро?

- Основные цели и задачи КБ - проектирование, разработка, сопровождение серийного выпуска и эксплуатация авиационной техники в области малой авиации. Если смотреть более масштабно, то мы можем помочь в решении вопроса осуществления межрегиональных перевозок в нашей стране. Сибирь и Дальний Восток практически не охвачены. Аэродромы с советских времен еще каким-то образом сохранились, но связь с дальними населенными пунктами почти полностью утрачена.

- Правильно я понимаю, что вы хотите наладить серийный выпуск самолетов, которые будут отвечать этим задачам?

- Серийный выпуск - это следствие. Первопричина - разработка техники, которая позволит осуществлять эти перевозки. Второе - это конструкторское сопровождение нашей разработки. А дальше выбирается предприятие-изготовитель, которое займется сборкой этих самолетов.

- А у вас уже есть проект такого самолета?

- Да. Это самолет «Легенда-570». Наша организация в данный момент занимается сертификацией конструкторского отдела как разработчика в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Макетная комиссия МАК уже начала работать.

«Легенда-570» - предсерийный опытный образец. Он уже собран и совершил несколько испытательных полетов. Производиться он будет в Монголии - на предприятии заказчика, взявшего на себя финансирование данного проекта.

- Какова роль СибНИА в этих испытаниях?

- ФГУП «СибНИА имени С. А. Чаплыгина» - Научно-исследовательский институт, обладающий богатым опытом, компетентными специалистами и необходимой аккредитацией на интересующие нас виды испытаний.

Мы взяли для «Легенды-570» рабочий образец Ан-2, который создавался в СибНИА. Ан-2 разработал конструктор Олег Константинович Антонов. Планер самолета взяли за основу, а дальше модернизировали. Мы не стали изобретать велосипед - Ан-2 зарекомендовал себя как очень надежная рабочая лошадка, готовая работать в тяжелейших условиях, с коротких взлетных площадок. Может садиться на неподготовленные площадки. Исходя из современных реалий и экономической ситуации, мы изменили двигательный отсек, ушли от дорогого авиационного бензина в сторону керосина, чем снизили стоимость летного часа. Сделали более обзорный фонарь, который позволяет пилотам управлять самолетом в более комфортных условиях. Мы изменили авионику - приборы в кабине пилотов. Старые аналоговые приборы убрали, сделали приборную панель на основе современных разработок. И самолет стал более приятен и комфортен в эксплуатации. Еще мы добавили аварийные выходы - этот самолет соответствует международным авиационным правилам.

- Над чем еще сейчас работает КБ?

Авиастроение носит мультипликативный эффект. Разработка новой авиационной техники требует новых материалов, технологий их обработки, приборов и комплектующих. Сейчас в нашем проекте принимают участие несколько организаций. Причастность к созданию нового самолета дает повод для гордости: «Я имел возможность прикоснуться к этому». А еще много рабочих мест, что в сложившихся условиях пандемии особенно актуально.

- Кроме создания «Легенды-570», у нас много целей и задач. В данный момент проектируем самолет на девять пассажиров для местных воздушных линий и для эксплуатации в широком диапазоне климатических условий. Помимо этого мы занимаемся разработкой цельнометаллического фюзеляжа - это будет самолет следующего поколения, который пока даже не имеет рабочего названия. Данный проект на стадии формирования технического задания. Планируем провести работы по глубокой модернизации самолета Як-40. Работы много, задумок тоже. И мы движемся… От начала разработки «Легенды-570» до выхода опытного образца прошло чуть более года. Это очень мало.

Заслуженный летчик-испытатель РФ, директор СибНИА имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук:

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- «Нимбус» - это компания, с которой мы работаем давно. Мы инициировали создание на ее базе конструкторского бюро. И вот уже полтора года КБ занимается разработкой цельнокомпозитных, легких самолетов. За Уралом сегодня это единственное конструкторское бюро, обладающее такими компетенциями. Другие проектные организации находятся в Москве. Сейчас СибНИА оказывает услуги по оценке состояния конструкции элементов самолетов Ан-2. КБ проводит у нас испытания «Легенды-570». Планируется запустить его в серийное производство - это первый самолет, который КБ спроектировало и изготовило, а также провело летные испытания и наладит выпуск. Перспективы у «Нимбуса» - разработать несколько серийных самолетов.

Справка «КП»

Самолет «Легенда-570» - одна из модификаций самолета Ан-2, на которую установлен канадский двигатель в рамках международной кооперации. В этом году опытное производство конструкторского бюро планирует выпустить около 10 модифицированных самолетов Ан-2: часть - с американским, часть - с канадским двигателем.