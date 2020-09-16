Игорь Мордвинов: В военно-патриотические клубы идут за общением

Игорь Мордвинов: - Военно-патриотические клубы больше интересны девушкам старше 13 - 14 лет.

Игорь Мордвинов устроился учителем ОБЖ в криводановскую школу в 2015 году. Вместе с директором Владимиром Завориным решил создать военно-патриотический клуб. Так, благодаря сотрудничеству педагога со спасательным отрядом SALUS из Новосибирского педагогического университета, появился кружок «Юный спасатель».

- Наша деятельность бурно развивалась, вскоре из школы мы переехали в Дом культуры. Там стали военно-патриотическим объединением «Молодая гвардия» в память о молодогвардейцах города Краснодон. Сейчас в организацию входят сами юные спасатели по направлению МЧС, казачий отряд и военно-спортивный клуб «Гром», в котором задействованы ребята из кадетских классов кудряшовской школы и занимающиеся борьбой самбо, - рассказывает Игорь Мордвинов.

Уже в 2018 году «Молодая гвардия» стала лучшим военно-патриотическим клубом Новосибирской области. На следующий год на соревнованиях в Новосибирске «Учись спасать жизнь» криводановские ребята также стали первыми.

- В этом учебном году продолжим работу с местной администрацией и депутатами. Есть идея организовать собственный базовый лагерь, где можно было бы заниматься. Еще хотим создать патриотический парк, где можно было бы проводить мастер-классы, встречи, мероприятия для простых граждан. Должен получиться такой общесемейный проект. Также будет работать и наш театральный кружок, где мы воссоздаем различные исторические сцены из жизни молодогвардейцев, - делится планами Игорь Мордвинов.

Криводановские молодогвардейцы в строю круглый год.

Он вспоминает, как в этом году на 9 Мая его воспитанники ездили по дворам Криводановки и пели военные песни. Люди встречали ребят очень тепло, поэтому молодогвардейцы решили развить это направление. Теперь они хотят заняться реконструкцией ретротанцев - твиста, фокстрота и прочих, которые исполняли их молодые бабушки и дедушки на открытых площадках. Также на октябрь намечен Пушкинский бал.

- Молодые люди вступают в военно-патриотические клубы ради возможности общения. Младших больше тянет военная тема с формой и оружием, а старшим уже хочется посидеть с гитарой, поговорить. В обычной жизни им этого не хватает. Видимо, поэтому у нас около 120 человек, 30 из них - девушки. Заметил такую тенденцию, что до 13 - 14 лет в клубах больше юношей, а после уже преобладают девушки. Ребята понимают, что в патриотическом клубе можно стать достойными людьми для своего села. Наш кабинет открыт всегда, - заверяет Игорь Мордвинов.