Чем действительно пахнет в Новосибирске?

Замеры показали, что концентрация пахнущих веществ в 1,5 километра от «Кудряшовского» - в десятки раз ниже допустимых значений. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Новосибирцы давно жалуются на очень неприятные запахи, которые периодически накрывают город. Версий их происхождения несколько: и ливневая канализация, и мясоперерабатывающие производства, и свалки - официальные и несанкционированные. Широкое распространение получила и версия, что причина вони может быть в отходах производства свинокомплекса «Кудряшовский». Корреспондент «КП» по приглашению «Кудряшовского» отправился в село Криводановка, где находится предприятие, чтобы лично разобраться в этом вопросе.

Погода нам благоволила. Накануне прошел дождь, а днем небо очистилось и солнце пригревало совсем по-летнему. От центра Новосибирска до Криводановки около 20 километров. За городом ехали с открытыми окнами, чтобы сразу почувствовать в воздухе что-нибудь неладное. Любой автомобилист подтвердит, что на трассе иногда здорово пахнет, когда проезжаешь мимо животноводческих хозяйств. Но сам ареал распространения запаха ограничен парой сотен метров, его быстро проскакиваешь, и снова можно дышать полной грудью.

Так было и в этот раз: однажды пахнуло животными отходами, позже - какой-то свалкой. И вот мы у въезда на территорию свинокомплекса «Кудряшовский». Запаха нет, воздух нейтральный. Точка сбора - у комбикормового завода. Тут тоже все в порядке и даже приятно дышать - свежо.

Сергей Горбачев рассказывает о технологиях биочистки на предприятии. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Внутри производства

Пересаживаемся в служебный транспорт, едем дальше на территорию - знакомиться с системой переработки отходов жизнедеятельности свинок. К слову, в «Кудряшовском» около 178 тысяч пятачков. В год они «производят» 12 тысяч тонн навоза. Пахнуть на свинокомплексе должно убойно, но желание зажать нос появляется только на очистных - в цехе сепарации. В этом относительно небольшом помещении органика разделяется на жидкую и твердую. По сути мы находимся внутри промышленного унитаза, в который стекаются фекалии многотысячного свиного города.

- Переработка организована в соответствии с современными требованиями к животноводческим предприятиям, - рассказывает директор свинокомплекса Сергей Горбачев. - Жидкая фракция после сепарирования поступает по закрытой канализационной системе на доочистку в городские очистные сооружения. Подчеркну: поступает по подземному коллектору и нигде не соприкасается с воздухом. Твердую фракцию смешиваем с ячменной и соевой шелухой. Получается отличное органическое удобрение, которое осенью вывозим на удаленные от города поля. Применение органики позволяет уберечь земли от истощения при использовании минеральных удобрений и повысить их плодородие для будущих урожаев. Это наиболее передовая практика в растениеводстве - органическое земледелие в европейских странах сейчас очень популярно.

Отправляемся к площадке хранения твердой фракции. По пути вновь отмечаем, что дышится легко. Кто-то из коллег проводит аналогию с деревенским туалетом, мол, пахнет только внутри или совсем рядом. А вот соседи через дом этот запах уже вряд ли чувствуют.

От свинокомплекса «Кудряшовский» до Новосибирска – около 20 км.

Точно так же и на территории «Кудряшовского». Специфический запах мы почувствовали, когда подъехали к асфальтированной площадке и коричневым холмам высотой в два человеческих роста. Это удобрение, полученное из твердой фракции отходов жизнедеятельности свинок за год. Биоматериал обильно увлажнен недавним дождем, а сейчас активно преет под солнцем. Несмотря на это, запах вполне «рабочий», привычный для сельской местности.

Вблизи хранения 12 000 тонн органического удобрения обычный сельский запах. Фото: Махоров Вадим

Делаем замеры

Рядом припаркована машина независимой лаборатории. Специалисты берут пробы воздуха - аналогичные замеры по инициативе предприятия шли все лето.

- Замеры на площадке хранения твердой фракции показали, что концентрация аммиака здесь 0,009 мг/куб. м, то есть значительно ниже предельно допустимых 0,2 мг/куб. м. Сероводород допускается до 0,08 мг/куб. м, сейчас - 0,0002 мг/куб. м, - поясняет результаты замеров эколог «Кудряшовского» Наталья Тюменцева. - Замеры проводятся по плану два раза в месяц. Азот и аммиак быстро разделяются: один газ стремится вверх, другой - вниз. Свинокомплекс специально проектировался с учетом розы ветров и местоположения относительно Новосибирска. Просто представьте, какая здесь должна быть концентрация, чтобы запах над Обью дошел, скажем, до Центрального района, не рассеявшись по пути? Но даже тут, в эпицентре запаха, до предельно допустимых значений далеко.

По словам руководителя предприятия за последние 3 года на модернизацию системы удаления стоков было направлено 132 млн рублей. Автор фото: Махоров Вадим

С технологией работы предприятия разобрались. Но что же скажут люди, живущие поблизости? Едем в ближайшее садоводческое товарищество - до него буквально 300 метров от забора свинокомплекса.

Слово жителям

- Живу здесь с 1983 года. Сейчас построили много садовых товариществ. У них раза два в неделю пахнет. Люди, конечно, недовольны. Хотя и не всегда причина в свинокомплексе. Тут же и свалка большая рядом, от нее вонь не меньше. Но чтобы запах дошел до Новосибирска? Ну, это нереально! Какой же ветер должен быть, чтобы он отсюда прилетел в город? - рассуждает председатель правлений НСТ «Заря» и СНТ «Журналист-2» Владимир Кисляк.

Владимир Кисляк, председатель НСТ «Журналист-2»: «Запахи здесь были всегда, но до Новосибирска дойти они вряд ли могут». Фото: Михаил ГЛОТОВ

С ним соглашается и местная жительница Елена. По ее словам, запахи органики периодически доставляют дискомфорт, но «с этим можно жить». Природа и экология Криводановки ее устраивают, она не беспокоится за здоровье своего малыша. Кстати, на момент получения обоих комментариев ничем особенным в воздухе не пахло.

Наше путешествие-расследование завершилось на протоке Кривое Озеро, под которой проходит проложенный несколько лет назад коллектор: он направляет стоки «Кудряшовского» на городские очистные сооружения. Возле озера пахло природой, никаких вредных примесей не чувствовалось.

По заключениям многочисленных проверок на «Кудряшовском» не зафиксировано нарушений санитарных норм воздуха. Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Сейчас находимся на расстоянии 1,5 километра от площадки твердой фракции, на границе санитарно-защитной зоны, и вы чувствуете, что запаха нет. Мы делаем все для того, чтобы запах не доносился на расстоянии километра, а уж тем более до города, - резюмировал Сергей Горбачев.

Мы побывали на всех площадках свинокомплекса, которые потенциально могли бы быть источником «отравления» воздуха в Новосибирске, и увиденное поселило в нас сомнения: возможно, свинью горожанам подкладывает вовсе не свинокомплекс «Кудряшовский»?

Будем ждать результатов проверок контролирующих органов.

На предприятии мы узнали, что свинокомплекс здесь находится более 40 лет. А жаловаться на запахи жители Новосибирска стали всего лишь 5 - 7 лет назадКстати