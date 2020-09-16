Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Чем действительно пахнет в Новосибирске?

Журналист «Комсомолки» отправился в Криводановку, чтобы лично разобраться в вопросе
Михаил ГЛОТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Замеры показали, что концентрация пахнущих веществ в 1,5 километра от «Кудряшовского» - в десятки раз ниже допустимых значений.

Замеры показали, что концентрация пахнущих веществ в 1,5 километра от «Кудряшовского» - в десятки раз ниже допустимых значений.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Новосибирцы давно жалуются на очень неприятные запахи, которые периодически накрывают город. Версий их происхождения несколько: и ливневая канализация, и мясоперерабатывающие производства, и свалки - официальные и несанкционированные. Широкое распространение получила и версия, что причина вони может быть в отходах производства свинокомплекса «Кудряшовский». Корреспондент «КП» по приглашению «Кудряшовского» отправился в село Криводановка, где находится предприятие, чтобы лично разобраться в этом вопросе.

Погода нам благоволила. Накануне прошел дождь, а днем небо очистилось и солнце пригревало совсем по-летнему. От центра Новосибирска до Криводановки около 20 километров. За городом ехали с открытыми окнами, чтобы сразу почувствовать в воздухе что-нибудь неладное. Любой автомобилист подтвердит, что на трассе иногда здорово пахнет, когда проезжаешь мимо животноводческих хозяйств. Но сам ареал распространения запаха ограничен парой сотен метров, его быстро проскакиваешь, и снова можно дышать полной грудью.

Так было и в этот раз: однажды пахнуло животными отходами, позже - какой-то свалкой. И вот мы у въезда на территорию свинокомплекса «Кудряшовский». Запаха нет, воздух нейтральный. Точка сбора - у комбикормового завода. Тут тоже все в порядке и даже приятно дышать - свежо.

Сергей Горбачев рассказывает о технологиях биочистки на предприятии.

Сергей Горбачев рассказывает о технологиях биочистки на предприятии.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Внутри производства

Пересаживаемся в служебный транспорт, едем дальше на территорию - знакомиться с системой переработки отходов жизнедеятельности свинок. К слову, в «Кудряшовском» около 178 тысяч пятачков. В год они «производят» 12 тысяч тонн навоза. Пахнуть на свинокомплексе должно убойно, но желание зажать нос появляется только на очистных - в цехе сепарации. В этом относительно небольшом помещении органика разделяется на жидкую и твердую. По сути мы находимся внутри промышленного унитаза, в который стекаются фекалии многотысячного свиного города.

- Переработка организована в соответствии с современными требованиями к животноводческим предприятиям, - рассказывает директор свинокомплекса Сергей Горбачев. - Жидкая фракция после сепарирования поступает по закрытой канализационной системе на доочистку в городские очистные сооружения. Подчеркну: поступает по подземному коллектору и нигде не соприкасается с воздухом. Твердую фракцию смешиваем с ячменной и соевой шелухой. Получается отличное органическое удобрение, которое осенью вывозим на удаленные от города поля. Применение органики позволяет уберечь земли от истощения при использовании минеральных удобрений и повысить их плодородие для будущих урожаев. Это наиболее передовая практика в растениеводстве - органическое земледелие в европейских странах сейчас очень популярно.

Отправляемся к площадке хранения твердой фракции. По пути вновь отмечаем, что дышится легко. Кто-то из коллег проводит аналогию с деревенским туалетом, мол, пахнет только внутри или совсем рядом. А вот соседи через дом этот запах уже вряд ли чувствуют.

От свинокомплекса «Кудряшовский» до Новосибирска – около 20 км.

От свинокомплекса «Кудряшовский» до Новосибирска – около 20 км.

Точно так же и на территории «Кудряшовского». Специфический запах мы почувствовали, когда подъехали к асфальтированной площадке и коричневым холмам высотой в два человеческих роста. Это удобрение, полученное из твердой фракции отходов жизнедеятельности свинок за год. Биоматериал обильно увлажнен недавним дождем, а сейчас активно преет под солнцем. Несмотря на это, запах вполне «рабочий», привычный для сельской местности.

Вблизи хранения 12 000 тонн органического удобрения обычный сельский запах. Фото: Махоров Вадим

Вблизи хранения 12 000 тонн органического удобрения обычный сельский запах. Фото: Махоров Вадим

Делаем замеры

Рядом припаркована машина независимой лаборатории. Специалисты берут пробы воздуха - аналогичные замеры по инициативе предприятия шли все лето.

- Замеры на площадке хранения твердой фракции показали, что концентрация аммиака здесь 0,009 мг/куб. м, то есть значительно ниже предельно допустимых 0,2 мг/куб. м. Сероводород допускается до 0,08 мг/куб. м, сейчас - 0,0002 мг/куб. м, - поясняет результаты замеров эколог «Кудряшовского» Наталья Тюменцева. - Замеры проводятся по плану два раза в месяц. Азот и аммиак быстро разделяются: один газ стремится вверх, другой - вниз. Свинокомплекс специально проектировался с учетом розы ветров и местоположения относительно Новосибирска. Просто представьте, какая здесь должна быть концентрация, чтобы запах над Обью дошел, скажем, до Центрального района, не рассеявшись по пути? Но даже тут, в эпицентре запаха, до предельно допустимых значений далеко.

По словам руководителя предприятия за последние 3 года на модернизацию системы удаления стоков было направлено 132 млн рублей. Автор фото: Махоров Вадим

По словам руководителя предприятия за последние 3 года на модернизацию системы удаления стоков было направлено 132 млн рублей. Автор фото: Махоров Вадим

С технологией работы предприятия разобрались. Но что же скажут люди, живущие поблизости? Едем в ближайшее садоводческое товарищество - до него буквально 300 метров от забора свинокомплекса.

Слово жителям

- Живу здесь с 1983 года. Сейчас построили много садовых товариществ. У них раза два в неделю пахнет. Люди, конечно, недовольны. Хотя и не всегда причина в свинокомплексе. Тут же и свалка большая рядом, от нее вонь не меньше. Но чтобы запах дошел до Новосибирска? Ну, это нереально! Какой же ветер должен быть, чтобы он отсюда прилетел в город? - рассуждает председатель правлений НСТ «Заря» и СНТ «Журналист-2» Владимир Кисляк.

Владимир Кисляк, председатель НСТ «Журналист-2»: «Запахи здесь были всегда, но до Новосибирска дойти они вряд ли могут».

Владимир Кисляк, председатель НСТ «Журналист-2»: «Запахи здесь были всегда, но до Новосибирска дойти они вряд ли могут».

Фото: Михаил ГЛОТОВ

С ним соглашается и местная жительница Елена. По ее словам, запахи органики периодически доставляют дискомфорт, но «с этим можно жить». Природа и экология Криводановки ее устраивают, она не беспокоится за здоровье своего малыша. Кстати, на момент получения обоих комментариев ничем особенным в воздухе не пахло.

Наше путешествие-расследование завершилось на протоке Кривое Озеро, под которой проходит проложенный несколько лет назад коллектор: он направляет стоки «Кудряшовского» на городские очистные сооружения. Возле озера пахло природой, никаких вредных примесей не чувствовалось.

По заключениям многочисленных проверок на «Кудряшовском» не зафиксировано нарушений санитарных норм воздуха.

По заключениям многочисленных проверок на «Кудряшовском» не зафиксировано нарушений санитарных норм воздуха.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Сейчас находимся на расстоянии 1,5 километра от площадки твердой фракции, на границе санитарно-защитной зоны, и вы чувствуете, что запаха нет. Мы делаем все для того, чтобы запах не доносился на расстоянии километра, а уж тем более до города, - резюмировал Сергей Горбачев.

Мы побывали на всех площадках свинокомплекса, которые потенциально могли бы быть источником «отравления» воздуха в Новосибирске, и увиденное поселило в нас сомнения: возможно, свинью горожанам подкладывает вовсе не свинокомплекс «Кудряшовский»?

Будем ждать результатов проверок контролирующих органов.

На предприятии мы узнали, что свинокомплекс здесь находится более 40 лет. А жаловаться на запахи жители Новосибирска стали всего лишь 5 - 7 лет назадКстати

БИЗНЕС-ПРЕСС

Рекомендуемые