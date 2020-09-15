Новые люди ворвались в «большую четверку» Новосибирской политики

Член Центрального совета партии "Новые люди" Дарья Карасева

Партия «Новые люди» набирает 7% голосов избирателей и становится четвертой политической силой в Новосибирской области. Не просто преодолев пятипроцентный порог, но обойдя по количеству набранных голосов политических тяжеловесов – «Справедливую Россию» и «Родину» - новая партия получает сразу три мандата Законодательного собрания региона.

Безусловно, главным итогом и политической сенсаций, как уже окрестили итоги выборов в Новосибирской области политологи, стал стремительный взлет партии «Новые люди». Созданная всего полгода назад партия смогла обойти более опытных конкурентов и получить три мандата регионального парламента. Это дает возможность новым людям сформировать первую в истории новой политической силы фракцию в заксобрании одного из регионов России.

Лидер партийного списка «Новых людей» Дарья Карасева не разделяет удивления политэкспертов по поводу прекрасного результата партии (кроме отличного итога кампании в Новосибирской области, новые люди прошли во все областные заксобрания, где они принимали участие в избирательных кампаниях). По мнению Карасевой результат выборов подтвердил очевидное – люди хотят обновления:

Фото: Алена МАРТЫНОВА

-Изначально мы заявляли, что идем на выборы не ради участия, а ради победы, - говорит Карасева. – Многие политики, журналисты, эксперты не верили в нас. Это их право. Главное – что в нас поверили люди. Простые жители Новосибирска, Томска, Калуги, Костромы, Рязани и других городов нашей страны. Люди, которые хотят обновить власть, жизнь, мир вокруг себя. Я хочу поблагодарить каждого человека, который поддержал нас. Спасибо за то, что поверили в новых людей.

Как заявил, комментируя итоги избирательной кампании, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Партия получила мандат на доверие от избирателей», - и подтвердил, что «Новые люди» примут участие в выборах в Госдуму.

-Запрос на обновление, о котором мы говорили, обрел зримое подтверждение. Стране нужна партия для развития, это очевидно. Мы привели в политику тех, кто ей не интересовался, и на участки тех, кто раньше не голосовал. Мы не бутиковая партия, а партия для людей, партия-шанс на то, что следующая Госдума будет другой и страна изменится к лучшему.

Справка:

По предварительным итогам, на выборах в Законодательное собрание «Единая Россия» набрала 38,16% голосов, КПРФ — 16,64%, ЛДПР — 13,59%, «Новые люди» — 6,92%, «Справедливая Россия» — 6,12%, «Партия пенсионеров» — 5,70%, «Родина» — 3,24%, Российская экологическая партия «Зелёные» — 2,64%, партия «За правду» — 1,97, «Партия Роста» — 1,37%.

Предварительно по одномандатным округам 27 мандатов получат представители от «Единой России», 6 мандатов — КПРФ, 2 мандата — «Родина» и 3 — самовыдвиженцы.