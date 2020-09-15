Все без обмана, все прозрачно: общественное наблюдение на выборах в Новосибирске

Член ОП РФ Игорь Галл-Савальский

От Общественной палаты на участки вышел 2131 наблюдатель. Всего по Новосибирской области за прошедшее время работали 1982 УИК. Видеонаблюдение было организовано на 944 участках.

- Сейчас проходит пятое видеонаблюдение, которое мне выпала честь организовывать. Самое главное, чем мы принципиально отличаемся от остальных наблюдателей, - все наблюдатели Общественной палаты осуществляют общественное наблюдение за ходом голосования в интересах исключительно избирателей, а не политических партий или кандидатов. Наша задача - обеспечить избирателям максимально комфортные, прозрачные, удобные условия для голосования. Более того, если у кого-то есть сомнения по поводу правильности голосования, мы с удовольствием приглашаем его к нам участвовать в процессе. У каждого общественного наблюдателя на компьютере есть доступ к любому из 900 участков всех 44 территориальных избирательных комиссий, - рассказал Игорь Галл-Савальский, член Общественной палаты РФ.

Каждый день проведения выборов от Общественной палаты работали:

- ситуационный центр

- экспертная, мобильная группа юристов оперативного реагирования

- мониторинговая группа

- горячая линия

- штабы в муниципальных образованиях

Наблюдение осуществлялось и днем и ночью. В основном общественные наблюдатели обращали внимание на урну. Она должна была стоять под камерой так, чтобы процесс опускания бюллетеней в урну и процесс их извлечения был под непрерывным наблюдением камер. На каждом избирательном участке были размещены по две камеры. У каждого из участников наблюдения имелся список избирательных участков, за которыми он следил. Также у каждого на столе лежал распечатанный перечень нарушений, и если что-нибудь из перечня обнаруживалось на участке, сразу совершался звонок в районную территориальную комиссию, и нарушения на участке устранялись.

- Многие общественные наблюдатели приходят из общественных организаций. Процедура видеонаблюдения позволяет принять интерактивное участие в ходе общественного наблюдения за голосованием. В процедуре видеонаблюдения принимают активное участие члены Общественной палаты НСО. Хочется отметить, что отслеживается все, начиная с районов Новосибирской области и заканчивая непосредственно избирательными участками в самом Новосибирске. Мы считаем, что видеонаблюдение является успешным показателем и очень важным критерием в оценке прозрачности и законности проводимых выборов. Кроме того, приглашаются эксперты из Общественной палаты и представители общественных объединений. У нас есть еще и такое понятие, как «Золотой стандарт» общественного наблюдения. Это критерии, по которым мы проводим наблюдение. Все ребята, которые работают на избирательных участках, прошли официальное обучение. Если же у них возникают вопросы во время работы, они могут позвонить в аппарат Общественной палаты. Аппарат Общественной палаты также работал все три дня в том же режиме, как и общественные избирательные участки, - прокомментировал Роман Бубенов, член Общественной палаты Новосибирской области.

Работа штаба наблюдения за выборами в Новосибирской области

- Я сегодня нахожусь здесь с целью контролировать процесс проведения выборов. Чтобы они были общедоступными и граждане знали, что все без обмана, все прозрачно. Нарушения бывают, но мы сразу вносим их в протокол, и на участках эти нарушения устраняют, - поделился участник общественного наблюдения от «молодой гвардии».

Общественная палата Новосибирской области уделяет большое внимание таким мероприятиям. Потому что они способствуют повышению уровня доверия общества к тем процессам, которые происходят у нас в регионе.