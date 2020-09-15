«Один из них страшно боялся воды»: двое второклассников утонули в Новосибирской области

Дети купались на глазах у взрослых. Фото: Влад КОМЯКОВ

Трагедия произошла в селе Довольное Новосибирской области. Два второклассника пошли купаться на речку Баган. Мальчишки боялись воды, но все равно решили окунуться, оставив вещи и велосипеды на берегу. С тех пор детей никто не видел…

«ЭТО НЕ «ДЕТИ СЕЛФИ»

ЧП, которое шокировало Довольное, произошла 11 сентября. По данным очевидцев, малыши из школы №2 после уроков катались на великах. А потом два друга отправились к популярному месту для купания — переходному мосту у реки Баган. Вечером родители спохватились, что дети не вернулись домой. Стали искать школьников. Сначала нашли лишь их вещи на берегу.

— Мы до сих пор в шоке, подобного не было за 20 лет. Почему они пошли туда купаться — непонятно, похоже на стечение обстоятельств. Один из ребят страшно боялся воды. Могу сказать одно — это не «дети селфи», зависимые от инстаграма, тиктока. Обычные деревенские ребятишки, без смартфонов и не хулиганы. Очень жалко ребят, — рассказал «КП-Новосибирск» специалист по работе с молодежью Иван Анохин.

На похороны пришли десятки, человек чтобы поддержать родителей мальчиков. Одна из семей потеряла единственного ребенка. Мама мальчика была домохозяйкой и не находит себе места от горя, корит себя: «не уследила».

СТАЛО ЖАРКО, КУПАЛИСЬ ЦЕЛЫЙ ЧАС

В СКР по Новосибирской области установили, что дети целый час купались на глазах местных жителей, но никто их не окликнул. А потом вечером обнаружили сначала вещи пропавших, а потом и тела мальчиков.

— Мне говорили, что им будто стадо жарко, и они пошли искупаться. Не понимаю, зачем они полезли в холодную воду, — рассказала еще одна местная жительница.

Сотрудники СКР по Новосибирской области начали проверку по факту гибели мальчиков и готовы возбудить уголовное дело. Дети находились без присмотра взрослых, следствие выясняет — где были взрослые? Но местные жители говорят, что родители были вполне благополучные и наказаны уже самим фактом трагедии.

— У мальчишек были обычные деревенские семьи. Думаю, теперь в школах будут говорить про трагедию, рассказывать про опасность осеннего купания, и вообще купания без присмотра взрослых, — считает Иван Анохин.

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