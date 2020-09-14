«Думали, рухнет»: под Новосибирском жестко приземлился самолет в дыму

Перепуганные местные жители решили, что самолет упадет прямо на их комбайны. Фото: Татьяна РАХМАНОВА.

В Искитимском районе аварийно приземлился самолет. Но не обычный пассажирский боинг, а маленький одноместный агрегат, который своими руками собрал летчик, сидевший за его штурвалом. Но перепуганные местные жители, решившие, что летательный аппарат упадет прямо на их комбайны, убирающие зерно с полей, вызвали туда спецслужбы.

— Мне местные жители сообщили, что увидели в небе дым, другие рассказали, что видели, как у нас падает самолет. Разумеется, я после этого сразу же сообщила о случившемся по телефону 112 и вызвала туда спецслужбы. В итоге, нашли его на поле, за деревней Белово. По словам самого горе-летчика, он совершил аварийную посадку, якобы случилась какая-то поломка. Однако от помощи он отказался: сказал, что уже вызвал эвакуатор и справится со всем сам. К тому моменту туда уже подъехали МЧС, полицейские, прокуратура… Брали у меня и у него показания, выясняли, что произошло, — рассказала КП-Новосибирск И. о. главы администрации Гусельниковского сельсовета Татьяна Рахманова. — Самолет этот, как оказалось, одноместный и самосборный. Ну, то есть, мужчина его сам собрал, сам сел и сам на нем полетел. Весит этот чудо-аппарат всего около 114 килограмм и в разобранном виде легко перевозится на авто. В органах мне пояснили, что права на такой самолет не нужны, да и регистрировать его нигде не надо. А раз этот горе-пилот никого нигде не задел, то и наказание никакого он не понесет. Хотя, это ему просто сказочно повезло: ведь сейчас на полях убирают зерно, много техники. Мог и на нее приземлиться.

В Искитимском районе аварийно приземлился самолет. Фото: Татьяна РАХМАНОВА.

Однако Юрист Инесса Рябинина насчет наказания для пилота имеет иное мнение. По ее словам, для того, чтобы подняться даже на собственноручно собранном агрегате в небо, необходимо его официально зарегистрировать в специальной инспекции.

— Любое транспортное средство, в том числе и летательный аппарат, должно быть официально зарегистрировано в инспекции госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Пока нет заключения экспертов, летать на нем вообще нельзя. Кроме того, для управления любым видом транспорта нужно спецобразование. Пока сложно судить, какое наказание может понести этот летчик-механик. Я предполагаю, что здесь имеет место быть административная ответственность за нарушение требований авиационной безопасности. Ответственность за это правонарушение подразумевает штраф в 1-3 тысячи рублей для граждан и от 10 до 30 тысяч для должностных лиц, — пояснила Инесса Рябинина.

КП-Новосибирск попыталась пообщаться и самим летчиком, однако он говорить с журналистами отказался. Мы направили запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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