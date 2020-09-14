«Мы эту речку называем ямой»: 10-летнюю сибирячку посмертно наградили медалью — она вытащила из ледяной воды родную тетю

Погибшая Ксюша была очень отзывчивой и доброй девочкой. Фото: из семейного архива Кайровых.

Трагичная история о спасении и настоящем подвиге случилась во время летних каникул в томском селе Красная горка. Но известно о ней стало только сейчас, когда погибшую 10-летнюю Ксению Кайрову решил наградить Следственный комитет. С огромной гордостью и со слезами от утраты на глазах мать получила государственную медаль за «Доблесть и отвагу». Теперь это единственная ценность, оставшаяся в память о любимой дочке. Что произошло в тот жаркий июньский день и как теперь живет спасенная подружка — в материале КП-Новосибирск.

Мама и дочь любили проводить время вместе. Фото: из семейного архива Кайровых.

ОПАСНАЯ РЕЧКА

Ксюша очень любила проводить каникулы у бабушки в деревне. Свежий воздух, много друзей и овощи прямиком с грядки — хороший летний отдых перед началом учебного года. В деревне Красная горка живут практически все родственники мамы. Большая дружная семья — 5 детей и дедушка с бабушкой. Ксюша всегда была под присмотром.

— Тогда был очень жаркий день, Ксюша с Мариной и Ангелиной, не спросившись, побежали на речку Мунь. Мы это место, где они купались, всегда называли ямой. Все местные знают, что там опасное дно и очень глубоко, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Кайрова, мама девочки.

Палящее солнышко так и подталкивало в ледяную воду. Девчонки сначала плескались у берега, а потом зашли чуть дальше. 11-летняя Марина перестала чувствовать под ногами дно и начала тонуть. Ксюша тут же бросилась в воду и стала вытягивать подружку.

— Моя дочь хорошо плавала, она даже хотела профессионально заниматься в бассейне, не боялась воды. Мы всей семьей ходили на рыбалку, я всегда восхищалась тем, как она уверенно держится в водоемах, — продолжает мама.

Третья подруга Ангелина стояла там, где мелко и кричала девчонкам, чтобы те гребли к берегу. Марина паниковала и молотила руками по ледяной речке. Ксюше удалось добраться до нее и вытолкнуть ближе к берегу. Ангелина схватила за руки спасенную подругу и вытянула ее на мелководье. А через минуту девочки заметили, что Ксюши нет. Они пытались пошарить руками в глубине, слезно кричали, а в ответ — тишина. Перепуганные школьницы побежали за взрослыми.

Следственный комитет наградил девочку медалью посмертно. Фото: из семейного архива Кайровых.

СПАСЛА ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Несколько часов местные мужики и водолазы ныряли в ледяную воду в поисках малышки. Хрупкое, бездыханное тело Ксюши удалось достать с 8-метровой глубины.

— Я была в больнице на дежурной смене, мне звонят из деревни и говорят: «Ксюшу нашли. Она утонула», — со слезами рассказывает мать. — Я тут же кинулась туда. Но я уже не могла ничем помочь своей малышке. Случилось страшное и неизбежное.

Спасенная Марина несколько дней находилась в шоке и терзалась чувством вины. Но ведь Ксюша бросилась спасать не просто подружку, а близкую родственницу.

— Марина — это моя самая младшая сестра, так получилось, что она всего на год старше дочери. Но девчонки никогда не углублялись в родственные связи, они были лучшими подружками и называли себя сестренками, хотя по факту, Марина — тетя Ксюши, — рассказывает Екатерина.

В этом году мама погибшей девочки сама отводила спасенную Марину на школьную линейку. Фото: из семейного архива Кайровых.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В этом году Марину сопровождала на школьную линейку Екатерина. Теперь, потеряв единственную дочь, женщина стала еще более трепетно относиться к младшей сестре.

— Мы ее особенно бережем. А мама говорит, что у Марины теперь два дня рождения. Дата, когда она появилась на свет, и 27 июня, когда осталась жива взамен моей Ксюши, — говорит Екатерина.

Утрату единственного ребенка, наверное, сложно чем-то восполнить. Но родителям очень приятно, что подвиг девочки заметили следователи. В торжественной обстановке руководитель СК РФ по Томской области Андрей Щукин по поручению Александра Бастрыкина вручил родителям маленькой героини медаль за геройский поступок. Теперь о скромном и мало кому известном подвиге обычной деревенской девчонки с гордостью узнает вся страна.

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