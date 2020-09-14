Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

«Мы эту речку называем ямой»: 10-летнюю сибирячку посмертно наградили медалью — она вытащила из ледяной воды родную тетю

Девочка, спасая близкого человека, погибла сама. Спустя год награду от председателя Следственного комитета России вручили ее родителям
Алена ЛЮБИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Погибшая Ксюша была очень отзывчивой и доброй девочкой. Фото: из семейного архива Кайровых.

Погибшая Ксюша была очень отзывчивой и доброй девочкой. Фото: из семейного архива Кайровых.

Трагичная история о спасении и настоящем подвиге случилась во время летних каникул в томском селе Красная горка. Но известно о ней стало только сейчас, когда погибшую 10-летнюю Ксению Кайрову решил наградить Следственный комитет. С огромной гордостью и со слезами от утраты на глазах мать получила государственную медаль за «Доблесть и отвагу». Теперь это единственная ценность, оставшаяся в память о любимой дочке. Что произошло в тот жаркий июньский день и как теперь живет спасенная подружка — в материале КП-Новосибирск.

Мама и дочь любили проводить время вместе. Фото: из семейного архива Кайровых.

Мама и дочь любили проводить время вместе. Фото: из семейного архива Кайровых.

ОПАСНАЯ РЕЧКА

Ксюша очень любила проводить каникулы у бабушки в деревне. Свежий воздух, много друзей и овощи прямиком с грядки — хороший летний отдых перед началом учебного года. В деревне Красная горка живут практически все родственники мамы. Большая дружная семья — 5 детей и дедушка с бабушкой. Ксюша всегда была под присмотром.

— Тогда был очень жаркий день, Ксюша с Мариной и Ангелиной, не спросившись, побежали на речку Мунь. Мы это место, где они купались, всегда называли ямой. Все местные знают, что там опасное дно и очень глубоко, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Кайрова, мама девочки.

Палящее солнышко так и подталкивало в ледяную воду. Девчонки сначала плескались у берега, а потом зашли чуть дальше. 11-летняя Марина перестала чувствовать под ногами дно и начала тонуть. Ксюша тут же бросилась в воду и стала вытягивать подружку.

— Моя дочь хорошо плавала, она даже хотела профессионально заниматься в бассейне, не боялась воды. Мы всей семьей ходили на рыбалку, я всегда восхищалась тем, как она уверенно держится в водоемах, — продолжает мама.

Третья подруга Ангелина стояла там, где мелко и кричала девчонкам, чтобы те гребли к берегу. Марина паниковала и молотила руками по ледяной речке. Ксюше удалось добраться до нее и вытолкнуть ближе к берегу. Ангелина схватила за руки спасенную подругу и вытянула ее на мелководье. А через минуту девочки заметили, что Ксюши нет. Они пытались пошарить руками в глубине, слезно кричали, а в ответ — тишина. Перепуганные школьницы побежали за взрослыми.

Следственный комитет наградил девочку медалью посмертно. Фото: из семейного архива Кайровых.

Следственный комитет наградил девочку медалью посмертно. Фото: из семейного архива Кайровых.

СПАСЛА ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Несколько часов местные мужики и водолазы ныряли в ледяную воду в поисках малышки. Хрупкое, бездыханное тело Ксюши удалось достать с 8-метровой глубины.

— Я была в больнице на дежурной смене, мне звонят из деревни и говорят: «Ксюшу нашли. Она утонула», — со слезами рассказывает мать. — Я тут же кинулась туда. Но я уже не могла ничем помочь своей малышке. Случилось страшное и неизбежное.

Спасенная Марина несколько дней находилась в шоке и терзалась чувством вины. Но ведь Ксюша бросилась спасать не просто подружку, а близкую родственницу.

— Марина — это моя самая младшая сестра, так получилось, что она всего на год старше дочери. Но девчонки никогда не углублялись в родственные связи, они были лучшими подружками и называли себя сестренками, хотя по факту, Марина — тетя Ксюши, — рассказывает Екатерина.

В этом году мама погибшей девочки сама отводила спасенную Марину на школьную линейку. Фото: из семейного архива Кайровых.

В этом году мама погибшей девочки сама отводила спасенную Марину на школьную линейку. Фото: из семейного архива Кайровых.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В этом году Марину сопровождала на школьную линейку Екатерина. Теперь, потеряв единственную дочь, женщина стала еще более трепетно относиться к младшей сестре.

— Мы ее особенно бережем. А мама говорит, что у Марины теперь два дня рождения. Дата, когда она появилась на свет, и 27 июня, когда осталась жива взамен моей Ксюши, — говорит Екатерина.

Утрату единственного ребенка, наверное, сложно чем-то восполнить. Но родителям очень приятно, что подвиг девочки заметили следователи. В торжественной обстановке руководитель СК РФ по Томской области Андрей Щукин по поручению Александра Бастрыкина вручил родителям маленькой героини медаль за геройский поступок. Теперь о скромном и мало кому известном подвиге обычной деревенской девчонки с гордостью узнает вся страна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Рекомендуемые