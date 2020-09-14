С заботой об экологии

АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод» (далее - ЭПМ-НовЭЗ, входит в Группу ЭПМ) приняло решение о реконструкции прокалочного цеха. Предприятие расширит производство прокаленного антрацита и нефтяного кокса, а также оснастит дымовые тракты печей современным газоочистным оборудованием.

Работы будут идти без остановки производства. В первом квартале 2021 года в цехе построят резервную линию, которая позволит выводить оборудование в модернизацию без снижения объемов выпуска углеграфитовой продукции. В состав линии войдут газоход, дымовая труба и поточно-транспортная система.

- Завод имеет большой потенциал для наращивания объемов выпуска прокаленных материалов. Одна вращающаяся печь из трех находится в резерве и фактически не используется. Мы планируем включить ее в работу и тем самым увеличить загрузку цеха, - сообщил управляющий директор АО «ЭПМ-НовЭЗ» Алексей Спекторук.

Вращающиеся прокалочные печи - 60-метровые стальные цилиндры диаметром 3,5 метра. Внутри - керамическая рубашка из огнеупорного кирпича. Температура 1100 - 1350 °С в печах достигается за счет сжигания природного газа. Процесс термообработки сопровождается выделением большого количества тепловой энергии, которую ЭПМ-НовЭЗ планирует использовать для обогрева производственных и административно-бытовых помещений, также рассматривается возможность создания генерации электроэнергии.

Для минимизации воздействия на окружающую среду завод переходит к термообработке антрацита в электрических печах. Технология уже применяется в производстве, однако ее предстоит усовершенствовать для увеличения объемов выпуска и стабилизации качественных показателей. Вращающиеся печи будут использоваться только для прокаливания нефтяного кокса.

По словам генерального директора Группы ЭПМ Николая Наумова, на сегодняшний день это крупнейший и стратегически важный проект компании.

- Реализация проекта позволит нарастить выпуск прокаленных материалов высокого качества не только для собственных нужд, но и увеличит предложение для потребителей. Мы гарантируем обеспеченность компании собственным сырьем высокого качества и закладываем основу для дальнейшего устойчивого развития Группы, - отметил Николай Наумов.

Прокаленный антрацит и прокаленный нефтяной кокс используются в рецептуре электродов, катодных блоков, электродных и набивных масс для сталелитейной, алюминиевой и ферросплавной промышленности