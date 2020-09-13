Наталья Комарова - губернатор Ханты-Мансийского автономного округа по результатам выборов 13 сентября 2020 года

Наталья Комарова победила на выборах. Фото: admhmao.ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа по результатам выборов 13 сентября 2020 года определен: им выбрана Наталья Комарова, которая возглавляла регион последние 10 лет.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа голосовала следующим образом. Принимали участие в выборе главы округа 38 депутатов, 29 голосов были отданы за Наталью Владимировну.

Напомним, соперниками Натальи Комаровой на выборах были депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР), депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк ("Справедливая Россия"), а также спикер Думы Югры Борис Хохряков.

СПРАВКА «КП»

Наталья Владимировна Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. В 1978 г. закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет. В 1978 году устроилась на свою первую работу - трудилась на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем экономиста планово-экономического отдела УКСа.

В декабре 2001 года Наталья Комарова была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному избирательному округу.

8 февраля 2010 года президент внес на рассмотрение депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа кандидатуру Натальи Комаровой на должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 1 марта 2010 года Наталья Владимировна вступила в должность. А 13 сентября 2015 года она была вновь избрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.