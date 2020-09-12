Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года: прямая онлай-трансляция

Сибиряки будут выбирать депутатов различных уровней. Фото: Влад КОМЯКОВ

Выборы в Новосибирске 13 сентября 2020 года начнутся ровно в 8.00, когда в области на избирательные участки пустят первых голосующих. Тогда же начнется и прямая онлайн-трансляция на нашем сайте.

- Жители региона будут выбирать более 25 тысяч депутатов на всех уровнях власти: Законодательное собрание Новосибирской области, Совет депутатов Новосибирска, советы депутатов сельских районов области и советы депутатов городов, поселков и сельсоветов, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции и вы, уважаемые читатели: присылайте свои фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем в нашей трансляции.