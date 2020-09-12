«Неужели контракт хочет подписать?»: Александр Овечкин приехал на матч «Сибири» против китайцев

Александр Овечкин поддержал сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

12 сентября во время матча «Сибири» с китайским «Куньлунь Ред Стар» на трибунах оказался болельщик, о котором новосибирские хоккеисты могли только мечтать. Поддержать их приехал обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Болельщики были рады увидеть хоккейную легенду и не скупились на эмоции в соцсетях:

- Ови!!!

- Неужели контакт приехал подписать.

- Будет скучно – пусть в Бердск подгребает! – писали в комментариях сибиряки.

На самом деле, в Сибирь капитан «Вашингтона» приехал с важной миссией: обсудить подготовку к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году в регионе. А также поговорить о развитии детского спорта. Но раз в этот же день проходил матч с китайской командой, то Овечкин пришел на игру поддержать российских хоккеистов и болельщиков:

- Добрый день, дорогие болельщики! Поздравляю вас с началом сезона КХЛ. Надеюсь, скоро трибуны в Новосибирске будут заполнены не на 25, а на все 100%. «Сибирь» всегда славилась своими болельщиками, - сказал Александр Овечкин, открывая игру.

Помогла ли поддержка Овечкина на трибунах, или хоккеисты «Сибири» в этой игре были откровенно сильнее, но они смогли одолеть «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:4. Хотя во время предыдущей встречи – 11 февраля 2020 года – китайская команда разгромила новосибирских хоккеистов.

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Он смотрит матч на трибунах (подробнее).

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