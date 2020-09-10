Что есть помощь ближнему?

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бог есть любовь. Любовь же выражается в поступках. В поступках добрых, искренних, милостивых. Поэтому так важно оказывать помощь ближнему своему. Это именно то, в чем проявляется наше христианство. В одной из евангельских притч прямо говорится о том, что побуждающая к добрым действиям милость внутри человека подобна маслу в лампаде. Если масла достаточно, света хватит на долгий путь к Богу. Неспроста же у слова «елей» в греческом языке два значения: «масло» и «милость». Поэтому так важно оказывать помощь ближним своим и не ждать, когда попросят. Милость может выражаться как в конкретных делах и бескорыстном труде, так и просто в приветливом слове, улыбке. Ведь помочь, поддержать ближнего своего можно разными способами, гнушаться тут не стоит любой возможности. К большому сожалению, понимание этого сегодня уходит из нашего мира. Каждый становится как будто сам за себя. Но всем нам обязательно нужно понимать, что только в помощи ближнему своему есть спасение всего человечества.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»