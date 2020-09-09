В новосибирской школе открыли мемориал герою - Дмитрию Бакурову

Кирилл Покровский пожелал школьникам быть достойными подвига своих бабушек и дедушек Фото: Михаил ГЛОТОВ

В честь 75-летия окончания Второй мировой войны в школе № 215 состоялся настоящий патриотический праздник. Была открыта мемориальная доска имени Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова, имя которого носит школа. Также школьники и почетные гости высадили именные саженцы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны.

- В то время когда многие хотят переписать историю, наш долг - хранить память о тех, благодаря кому мы сейчас живем. В свои 96 лет Дмитрий Бакуров обладал энергией, жизнелюбием, закалкой, присущими поколению, которое отстояло свободу и интересы нашего государства, а также постоянным стремлением к развитию, достижению целей. Сегодняшнее мероприятие отдает дань уважения всем тем людям, которые, не жалея своих жизней, одержали тяжелейшую Победу над фашизмом. Сделан очередной серьезный шаг в деле патриотического воспитания молодежи, теперь учащимся школы № 215 есть на кого равняться, - произнес на открытии мемориальной доски речь Герой России, полковник Валерий Поташов.

Важность связи подрастающего поколения с историческим наследием ветеранов Великой Отечественной войны отметили все гости торжественной церемонии.

- Прекрасно помню, как в прошлом году нашей замечательной новой школе было присвоено имя Дмитрия Бакурова. Это был очень серьезный момент в жизни не только микрорайона, но и, наверное, всего города. Дмитрий Алексеевич был исключительно скромным, порядочным, настоящим, простым человеком. Несмотря на все регалии и совершенные подвиги, он оставался обычным русским мужиком, таким, каким и должен быть каждый гражданин. Очень благодарен идейным вдохновителям, инициаторам этого проекта, который мы сегодня реализуем. Нам благоволит и небесная канцелярия отличной, не по-осеннему теплой погодой. Значит, мы действительно все вместе делаем благое, хорошее, доброе дело, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

Также он подчеркнул патриотическую роль Аллеи памяти. По словам депутата, для ребенка крайне важно каждый день по пути в школу и обратно «видеть и чувствовать подвиг ветеранов».

- Эта аллея - наш скромный вклад в память об этих людях, которые 75 лет назад совершили для нас подвиг. Низкий им за это поклон. Очень хотел бы, чтобы нынешнее молодое поколение хоть чуточку было на них похоже и повторяло достойные поступки своих дедушек и бабушек, - добавил Кирилл Покровский.

Саженцы деревьев вместе с директором школы № 215 имени Д. А. Бакурова Александром Шульгой высадили гости мероприятия, родственники ветеранов Великой Отечественной войны, педагоги и школьники.

Досье «КП»

Дмитрий Алексеевич Бакуров родился 7 ноября 1923 года в селе Новоярки Каменского района Алтайского края.

В составе 8-й стрелковой дивизии в апреле 1942 года стал командиром огневого взвода на Брянском фронте.

Участвовал в Курской битве. Отличился в битве за Днепр. Вплавь преодолел его с двумя бойцами, оборудовал наблюдательный пункт и умело корректировал огонь артиллерии.

За мужество и героизм 16 октября 1943 года капитану Дмитрию Бакурову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Был дважды ранен, контужен.

Войну закончил под Прагой.

Участвовал в парадах Победы на Красной площади в Москве в 1945, 1990, 2000, 2005 и 2010 годах.