В два раза больше спорта

С момента открытия стало очевидно, что новая площадка будет востребована. Фото: Михаил ГЛОТОВ

1 сентября председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, депутаты Андрей Аникин и Николай Тямин вместе с олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и Ириной Минх открыли детскую игровую площадку в Юго-Западном жилмассиве. Она стала четвертой в Ленинском районе за последние два года: построили ее в рамках проекта «Территория детства» партии «Единая Россия».

- Моя оценка «Территории детства» - это один из лучших партийных проектов. За два года в Новосибирске появилось 60 спортивных, комплексных многофункциональных детских игровых площадок. Конечно, хотелось бы больше. Проект действительно пользуется громадной популярностью у детей. Недавно с губернатором Новосибирской области и депутатами Государственной думы мы обсуждали возможность продолжения этого проекта. Очень вероятно, что уже в 2021 году он может прийти в Бердск, Обь, Искитим, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев и Александр Карелин поприветствовали сибиряков. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Он добавил, что в планах строящихся микрорайонов предусмотрены просторные игровые зоны для детей всех возрастов, но вместе с этим в Новосибирске остается огромное количество спальных районов, которые появились 35 - 40 лет назад. Именно там востребован проект «Территория детства», ведь в таких дворах спортплощадки уже давно морально устарели, износились, стали опасными, а где-то уже и вовсе снесены.

Стоимость открытой в Юго-Западном жилмассиве спортивной площадки стандартная - 2 миллиона рублей. Она разместилась практически впритык к уже действующему огороженному полю для мини-футбола. Как пояснил Андрей Аникин, такое решение вполне оправданно.

Андрей Аникин уделяет большое внимание развитию спорта на округе. Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Очень здорово, что в проект «Территория детства» вовлечены местные жители. Именно они, а не чиновники в конечном итоге определяют, что будет размещено в том или ином месте, доносят до нас свое видение, готовят предложения. Например, существующая детская спортивная площадка летом занята практически с утра до вечера. Тут очень плотная жилая застройка, большое количество ребятишек. Именно поэтому и было принято установить вторую. Об этом нас попросили сами жители Юго-Западного. Теперь здесь можно играть как в мини-футбол, так и в баскетбол. Думаю, не исключено появление и третьего спортивного объекта - площадь позволяет это сделать. Дворовый спорт закаляет наших мальчишек, отвлекает от гаджетов и дает путевку в большой спорт. Уверен, буквально через несколько лет в Юго-Западном жилмассиве появятся свои спортивные звездочки, которые будут отстаивать честь нашей страны и поднимать российский флаг на международных соревнованиях, - выразил надежду Андрей Геннадьевич.

Андрей Аникин уточнил, что площадку намеренно разместили подальше от жилых домов, чтобы не беспокоить неизбежным шумом пожилых людей и семьи с маленькими детьми. По его словам, в соседних дворах мнения жителей по поводу появления новых объектов благоустройства «пока разнятся, но общее решение обязательно будет принято».