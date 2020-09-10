Директор колледжа назвал учебники кирпичами и заменил их на YouTube

Многие дети привыкли к учебникам в школе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нешуточные баталии развернулись в «Фейсбуке» с подачи Сергея Чернышова, директора Новосибирского городского открытого колледжа. Директор, он же учитель истории, разнес школьные учебники в пух и прах.

— Идея о том, что есть некий огромный кирпич, в котором имеется законченный пласт знаний по той или иной теме, безнадежно устарела. Идея о том, что нужно по вечерам переписывать конкретные параграфы, написанные умными дяденьками, устарела еще больше, — написал кандидат исторических наук.

Пост за считаные часы собрал больше сотни комментариев: отметился в них и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Корреспонденты «КП» — Новосибирск» дали слово обеим сторонам.

«БЕЗНАДЕЖНО ОТСТАЛИ ЛЕТ НА 30 — 50!»

Сергей Чернышов — педагог современный: WhatsApp, «Яндекс. Диск» с полезной учебной литературой, YouTube — все это идет в ход на уроках и во время подготовки к ним. А вот к современным учебникам учитель истории относится со скепсисом.

— Многие школьные учебники просто безнадежно отстали лет на 30 — 50 от современных научных знаний. Например, все мы знаем про человека алтайского, которого обнаружили в Денисовой пещере. Это третья ветвь развития человечества, но о ней до сих пор не сказано ни в одном учебнике истории, — объяснил корреспондентам «КП» — Новосибирск» Сергей Андреевич. — Или вот другой, противоположный пример: в школах и колледжах должны быть учебники определенного издательства, выпущенные максимум пять лет назад. Но есть базовые пособия, которые актуальны до сих пор, — какой смысл тогда в переиздании?

Директор подчеркивает: все учебники и пособия, которыми обязаны снабжать детей, в колледже есть. Но на своих занятиях он использует другую методу: в качестве домашки просит учеников… посмотреть ролик в YouTube, а не зазубрить параграф.

— К примеру, изучаем мы режим Чаушеску — я прошу детей дома посмотреть в YouTube видео с его последнего митинга, где люди начинают ему кричать, чтобы он уходил. Видно, как у человека рушится привычная картина мира, как меняется его лицо. Дети своими глазами видят исторические события и на следующем занятии говорят, что были в шоке. И материал запоминают лучше, — описывает свою методу Сергей Чернышов.

В ход идут не только видео с историческими событиями, но и ролики на конкретные темы от образовательных платформ.

— Наивно полагать, что учебник сейчас — единственный источник знаний. Видео, которое я предлагаю детям, готовили настоящие профессионалы, и зачастую в них информации намного больше, — уверен Сергей Андреевич. — И современный учитель, если он хочет развиваться, должен стать проводником для детей: направлять, помогать искать информацию.

Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа.

«ЭТО ГЛУМЛЕНИЕ КАКОЕ-ТО!»

У министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука на этот счет другое мнение.

— Этот пост — какое-то глумление над историографией и наукой вообще. Никто не запрещает использовать YouTube как дополнительный канал получения информации. И многие им пользуются. Но это же не должно означать, что чтение книг вредно, что учебники надо отложить в сторону, — парирует Сергей Владимирович.

— Но ведь есть и правда в посте: у многих к учебникам те же претензии…

— Да никто и не говорит, что учебники идеальны, но в них есть система базовых знаний. Что, законы Ньютона отменили? Нет! Это раз. И два: кто сказал, что школьная физика должна рассказывать обо всех научных гипотезах? Если вы не знаете хороших книг по какой-то теме, это же не означает, что их нет!

— После таких заявлений не хотите нагрянуть в колледж с проверкой?

— Нет конечно: для проверки нужен куда более весомый повод! Все требования к частному учебному заведению колледж выполняет. А дискуссия в соцсетях — это абсолютно частное мнение, как мое, так и Сергея Андреевича. Мы с ним, кстати, в хороших отношениях, — заверил Сергей Федорчук.

МНЕНИЕ ДЕТЕЙ

«Учебники удобнее!»

Мы попросили высказаться самую заинтересованную сторону в этой дискуссии — ученика, а точнее, первокурсницу колледжа Арину Вышинскую:

— Когда нам задали посмотреть ролик с Чаушеску, я была в шоке. Конечно, я к такому не привыкла, и это интересно. Но, когда я изучаю какой-то материал, мне все-таки удобнее держать в руках книгу. Да и знаний из нее почерпнуть можно намного больше.

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