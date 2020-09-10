Ядовитые подружки: спецназовец разводит скорпионов и пауков, называя их именами бывших жен

Алексей считает своих питомцев страшно красивыми. Фото: предоставлено героем публикации.

Первые скорпионы появились у жителя Новосибирска Алексея семь лет назад в чеченской командировке. Парень выловил под камнями нескольких скорпионов во время службы, спрятал в банку из-под краски и принес в часть. Боец ухаживал за ними, ловил им кузнечиков, чтобы не голодали, а потом за пазухой привез домой, в Новосибирск.

У Алексея есть еще одна слабость — мотоциклы. Фото: предоставлено героем публикации.

Уже в Сибири коллекцию пополнили другие виды и добавились пауки-птицееды. Алексей признается, что ужиться с ним в военных условиях даже кошке трудно, а вот паучки и скорпиончики приспособились. Кормить можно раз в неделю, выгуливать не надо, а наблюдать за ними — хороший способ снять стресс.

— Я помню, как ребята, вернувшись из Чечни, сразу побежали в ближайшее кафе на вокзале за шашлыком, — рассказывает КП-Новосибирск Алексей. — А я кинулся первым делом искать зоомагазин, потому что в дороге корм у моих пауков закончился и они голодали.

Скорпионы не жалят своего хозяина. Фото: предоставлено героем публикации.

Мужчина настолько привязался к экзотическим членистоногим, что стал подробно интересоваться условиями их содержания, составлять полезное меню для питомцев. Друзья тоже прониклись необычным хобби товарища и подарили ему двух крупных скорпионов.

— Правда, в процессе выяснилось, что это были самки, да еще и обе беременные, — говорит спецназовец. — Так появились еще 30 скорпионов. Интересно было за ними наблюдать. Меня поражало, что малыши сидят на мамке, пока не повзрослеют. Она их кормит и носит на себе. Причем если один скорпиончик упадет с матери, то другая его без проблем принимает и носит сама.

Скорпиониха носит младенцев на себе, пока они не вырастут. Фото: предоставлено героем публикации.

Позже в квартире сибиряка появились два паука-птицееда. Яркие, пушистые самочки хоть и одного вида, но совершенно разные по характеру. Алексей назвал их красивыми женскими именами в честь бывших жен.

— Вот Олеся добрая, ее можно на руки брать, она не кусается и не боится меня, — описывает хозяин пауков. — А Таню я почти не достаю — она со сложным характером. Можно сказать, злая. Цапнет, если что-то не понравится.

Мужчина отмечает, что ни скорпионы, ни пауки не опасны: жалят как пчелы. Но чаще всего они боятся людей еще больше, чем те их. Алексею нравится, вернувшись со службы, наблюдать за питомцами в террариуме. Из домика сибиряк их не выпускает — говорит, могут сбежать или спрятаться в ботинках.ррр

Паучиха Татьяна проявляет сложный характер. Фото: предоставлено героем публикации.

— Самое главное, что эти питомцы непривередливые. Я как-то подобрал в подъезде брошенного котенка, но содержать его было проблематично — очень много времени провожу на службе или в командировках. А ему нужно внимание и еда каждый день. Пришлось пристраивать в добрые руки. С пауками и скорпионами все проще. И мне они нравятся. Многие их боятся, а мне они кажутся даже красивыми, — резюмирует владелец необычной живности.

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