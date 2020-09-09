Единый день голосования в Новосибирске 13 сентября 2020 года: как и где можно будет проголосовать

Выборы 2020 пройдут в масках и с дистанцией. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Единый день голосования в Новосибирске 13 сентября 2020 года в связи со вспышкой коронавируса года, региональный ЦИК обещает новшества в голосовании и медицинские маски на участках. Где проголосовать за своего кандидата — в материале «КП-Новосибирск».

КОГО ВЫБИРАЕМ?

По данным ЦИК Новосибирской области жители региона будут выбирать более 25 тысяч депутатов на всех уровнях власти: Законодательное собрание Новосибирской области, Совет депутатов Новосибирска, советы депутатов сельских районов области и советы депутатов городов, поселков и сельсоветов.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО?

Жители Новосибирской области могут выбрать муниципальных депутатов досрочно до 10 сентября. Однако для этого нужна уважительная причина — командировка, поездка в санаторий, в отпуск или необходимость лечь в больницу. Проголосовать досрочно можно будет только в участковых комиссиях по месту прописки. УИК по будням открыты с 16.00 до 20.00 часов а по выходным — с 10.00 до 14.00 часов.

Досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области начнется за два дня до Дня выборов. Избиратели могут прийти на участки 11 и 12 сентября и опустить бюллетень в урну с 08:00 до 20:00 часов.

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ НЕ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ?

- Еще один вариант — жители Новосибирской области могут прийти на один из 30 цифровых участков в Москве и проголосовать на региональных выборах из столицы. В других городах такой возможности не предусмотрено, — уточнили в ЦИК Новосибирской области.

КАК ПРОЙДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

В Новосибирской области действует масочный режим и другие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Специалисты ЦИК будут обеспечивать безопасность в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

— Избирательные участки будут защищены так, как это было во время голосования за поправки в конституцию. Каждому избирателю выдадут медицинскую маску и ручку в герметичном пакете. На территории избирательного участка действует масочный режим, граждане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра согласно разметке. Помещения и поверхности регулярно будут обрабатываться антисептиками, — сообщили в ЦИК.

ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В НОВОСИБИРСКЕ?

«Как найти свои избирательный участок?» — один из самых популярных запросов про выборы в Новосибирской области. В Единый день голосования-2020 в Новосибирской области будут работать более 786 избирательных участков. Расскажем, как их найти:

С помощью приложения:

1. Зайти на сайт Центральной Избирательной комиссии РФ (http://cikrf.ru/)

2. Нажать вкладку «Цифровые сервисы», затем «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума»

3. Ввести адрес прописки (Регион, город, улица, номер дома и квартиры)

4. Получить результат: адрес, телефон, позиция на карте и состав избиркома

Самостоятельно:

Избирательные участки есть на карте «2GIS», можно найти ближайший к своему адресу прописки участок. Рекомендуется уточнить принадлежность именно к этому участку, позвонив по указанному телефону. Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru