«Пусть просто извинится, и я прощу»: школьница надругалась бутылкой над студентом на своем дне рождения

Потерпевший готов простить знакомую, но просит извиниться и удалить видео. Фото: предоставлены потерпевшим

Вечеринка в честь 15-летия школьницы из новосибирского поселка Маслянино завершилась съемками откровенного ролика с использованием бутылки. Героиня торжества уговорила пьяного гостя — учащегося местного колледжа — снять штаны на камеру. На следующий день ролик вирусом разошелся по WhatsApp. После этого парня чуть не отчислили из учебного заведения, а директор школы заявила в полицию на ученицу-извращенку. Теперь девочка рискует получить три года тюрьмы, а опозоренная жертва — на всю жизнь стать в поселке изгоем.

УВИДЕЛ РОЛИК И ЗАПЛАКАЛ

Скандал на дне рождения Варвары Борисовой* обсуждает весь поселок Маслянино в Новосибирской области. Сам праздник проходил на природе, на пикник пригласили в том числе и студентов местного аграрного колледжа, будущих поваров. В разгар веселья один из гостей стал снимать видео, на кадрах — нескромное застолье с алкоголем, студент и девушка. Внезапно парень снимает джинсы, а девушка берет бутылку… Наутро парочка проснулась знаменитой — ролик посмотрела половина поселка.

— Меня пригласили отпраздновать день рождения Вари, она такая пацанка, вечно дерется, пьет алкоголь, снимает все на видео, строит из себя мажорку. На пикнике тоже был алкоголь. Я выпил столько, что не отдавал себе отчета в своих действиях. А наутро увидел ролик и заплакал. Какой я дурак был! — рассказал КП-Новосибирск герой видео.

Скриншоты из видео до начала извращенной шутки. Фото: предоставлены потерпевшим

«МЕНЯ ЗАПУГАЛИ, ЧТОБЫ Я НЕ ХОДИЛ В ПОЛИЦИЮ»

Потерпевший Денис* — местный сирота, мечтающий пробиться в шоу-бизнес.

— Например, в «Дом-2» можно было бы, — мечтательно и наивно говорит он.

Но славу в итоге получил не ту, что хотел. Злится он не только на именинницу, которая надругалась над ним, но и на того, кто предал эту сцену огласке.

— Видео выложил мой одногруппник. Я просил его удалить ролик, но тот даже не извинился. Наоборот, сказал, что напишет заявление в полицию, что я сам школьниц совратил. Хотя придумала все это Варя! Она тоже испугалась. Удалила все свои страницы в соцсетях, пожаловалась родителям. Ее отец запугивал меня, чтобы я не ходил в полицию, — поделился парень.

Отвратительная шутка сельской молодежи чуть не обернулась проблемами для всей съемочной группы. Прошло два месяца, и парня с одногруппником вызвали в колледж. Педагоги грозили отчислить будущих поваров из-за той каши, которую они заварили. Сама школьница стыдится своего поступка и теперь боится ответственности. Во время общения с журналистом КП-Новосибирск девушка была немногословна.

— Без комментариев. Ролик выложила не я, и я не знаю, как его теперь удалить. Сейчас его удалить уже нереально, — тяжело вздохнула Варвара.

Парень привык к осуждению его стиля, но готов помириться с обидчицей.Фото: предоставлены потерпевшим

ЖЕРТВА ГОТОВА К МИРУ

Видео с непристойностями посмотрели и в полиции. Заявление написала директор местной школы. Она в шоке от выходки своей ученицы. Однако сам потерпевший не хочет раздувать из этой ситуации большой скандал, и... готов простить девушку. Хотя парню пришлось совсем несладко после инцидента с этим полусладким.

— После ролика мне свистели прохожие на улицах, предлагали бутылки. Только один мой друг меня поддержал, остальные презирают… Я считаю, что достаточно удалить ролик и пусть Варвара просто извинится, и я прощу. Больше мне ничего не надо, — признался КП-Новосибирск Денис.

Руководство школы, где учится девочка, отказалось от комментариев. Однако уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области назначила проверку по данному факту.

— Если директор школы сочла нужным обратиться в МВД, значит должна разбираться полиция. Где были родители, когда подростки организовали вечеринку с алкоголем? Правоохранительные органы должны провести тщательное расследование и в соответствии с законом передать информацию в ПДН с постановкой на учет героев этой вечеринки. Но говорить об отчислении из учебных заведений без выяснения всех обстоятельств пока рано, — сообщила КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

* Имена изменены по требованиям закона.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Больше всех достанется оператору

Константин Зиновьев, юрист:

— Школьнице, скорее всего, не грозит ничего, поскольку она не достигла 16-летнего возраста. А вот остальным участникам явно не поздоровится. Относительно 21-летнего парня, конечно, необходимо проводить проверку: сам он на это согласился или не сам, осознавал или не осознавал, был ли нанесен вред его здоровью в результате манипуляций с бутылкой — все это может добавить дополнительную уголовную ответственность. В остальном же здесь налицо ответственность как минимум по трем статьям Уголовного кодекса РФ для тех, кто снимал и распространял: статья 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», статья 242.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», статья 242.2. «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

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