Галина Зиндобрая: Планируем развивать волонтерское направление в Маслянинском районе

Воспитанники ВПК «Патриот» на соревнованиях памяти Николая Ситникова в Москве.

Первые юнармейцы района

- С момента основания мы базируемся в Маслянинском аграрном лицее. Наш ВПК был создан в 2012 году по инициативе Маслянинского молодежного центра, педагогического коллектива, а также по инициативе самих ребят. Через пару лет мы написали проект областного значения «Имени Героя достойны», ведь у нас учился Герой России Николай Ситников. Так наш клуб получил свое имя, - рассказывает руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» имени Героя России Николая Ситникова Галина Зиндобрая.

В 2017 году самые достойные члены клуба получили рекомендации для зачисления в движение Юнармии. Воспитанники «Патриота» стали первыми юнармейцами в Маслянинском районе.

- Участие в движении Юнармии открыло для клуба новые возможности. Ребята стали регулярно выезжать на соревнования областного и всероссийского значения, отлично выступать и даже побеждать, попадать в число призеров. Из последних значимых событий выделю участие в профильной смене «Служить России» во всероссийском детском центре «Океан». В этом году наши лучшие юнармейцы должны были поехать на всероссийскую игру «Орленок», но ее, к сожалению, отменили из-за пандемии. В прошлом году мы заняли призовые места - вошли в десятку, - говорит Галина Зиндобрая.

В соревнованиях областного значения представители клуба «Патриот» стабильно становятся призерами. Например, места на пьедестале у маслянинцев были на региональном этапе профориентационных соревнований по военным специальностям фестиваля «Полигон твоих возможностей» и районной военизированной игре «Зарница».

- Мы тесно сотрудничаем с отрядом специального назначения «Витязь», где служил Николай Ситников. Вместе проводим мероприятия, например, открытые турниры по тяжелой атлетике, турниры всероссийского значения. Конечно, в них участвуют и маслянинские юнармейцы, ведь эти соревнования носят имя Героя России, в честь которого назван наш клуб. Мы несем вахту 3 октября, в день гибели Николая Ситникова, а также 9 мая, - поясняет Галина Зиндобрая.

Патриоты станут волонтерами

Члены военно-патриотического клуба «Патриот» шефствуют над захоронениями Героя России Николая Ситникова и Героя Советского Союза Николая Желнова. В планах - забота о многочисленных туробъектах Маслянинского района.

- Да, мы решили стать настоящими волонтерами, тем более такой опыт уже есть - наши ребята до пандемии брали шефство над ветеранами зимой. Сейчас пишем проект по волонтерству, будем закупать форму, инвентарь. Хотим оберегать достопримечательности нашего красивого района, ведь у нас масса интересных мест: родники, водопады, Барсуковская пещера, изба золотоискателей, дом купца Еремея Драничникова, дом артиста театра и кино Владлена Бирюкова. За всеми объектами нужен уход. Планируем привлечь к волонтерству воспитанников других клубов, школьников. Было бы здорово наладить дружбу между колледжем и школой, - делится планами Галина Зиндобрая.

Во время самоизоляции члены клуба «Патриот» активно работали. Они собрали фотографии, истории о своих близких родственниках-фронтовиках и издали сборник «Я помню, я горжусь». Участвовали во всероссийской акции «Георгиевская ленточка», итогом которой стала яркая презентация. Рассказывали на камеру о воевавших прадедушках и прабабушках для серии видеороликов «Правнуки победителей», которую отметили на областном уровне. Также юные патриоты записали видеообращения детей войны и блокадников Ленинграда, живущих в Маслянинском районе. Прибрали и благоустроили захоронения ветеранов. 9 мая добровольно и с соблюдением всех мер безопасности несли Вахту Памяти у Вечного огня.

- Дети гордятся тем, что занимаются в патриотическом клубе, потому что хотят быть подготовленными к службе в армии, это делает их сильнее, дисциплинированнее, организованнее, помогает в учебе. Настоящим парням это очень нужно. Да и девушкам тоже идет на пользу. К слову, командир юнармейского отряда - 18-летняя второкурсница. Она хочет пойти в армию. Всего у нас в клубе 40 курсантов, из них 15 девушек, - улыбается Галина Зиндобрая.

Галина Зиндобрая засекает скорость сборки-разборки автомата.

Владимир Ситников, рядовой, сапер.

Родился 2 января 1974 года. В 1993 году был призван на службу во внутренние войска МВД РФ. В составе отряда специального назначения «Витязь» участвовал в антитеррористических операциях.

Погиб 3 октября 1993 года в телецентре «Останкино» в Москве во время массовых протестов против роспуска Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации.

7 октября 1993 года «За мужество и героизм при выполнении специального задания» ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В память о Николае Ситникове Росгвардия проводит общероссийский турнир по смешанным единоборствам.