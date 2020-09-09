До и после: Как жильцы сделали из обычной панельки дом-картинку

Многоэтажка по адресу: улица Плахотного, 74, выделяется среди других домов в Новосибирске. Фото: Михаил ДОКУКИН

Дом № 74 в Ленинском районе, на улице Плахотного, отличается от аналогичных высоток, расположенных в спальном районе города. С 2006 года за благоустройством дома и прилегающей территории здесь следит председатель ТСЖ «Вега» Тамара Мокрякова.

Каким дом увидели первые жильцы

Несмотря на то, что дом был полностью оформлен в декабре 2004 года, люди здесь жили с середины 1990-х. Подъезды сдавались поочередно, а в новенькие квартиры заселялись учителя, врачи, военные, директора школ.

- Вокруг дома много лет была вечная стройка, грязь и разбитые дороги. Во дворе не было даже детских площадок, - вспоминают местные жители.

Еще пару лет назад за домом была грязь. Фото: Михаил ДОКУКИН

В 2006 году жильцы на общем собрании решили создать ТСЖ. Долгое время не могли назначить председателя. Кому ни предлагали - все отказывались. За Тамарой Мокряковой долго ходили и упрашивали, чтобы она стала председателем. Когда она согласилась возглавить ТСЖ, территорию начали благоустраивать.

- Если Тамара Александровна бросит ТСЖ, то дом погибнет, - поделилась с «КП» - Новосибирск» своими мыслями жительница дома Евгения Лукьяненко.

Во дворе появилась новая детская площадка. Фото: Михаил ДОКУКИН

Сама Тамара Мокрякова, став главой ТСЖ, столкнулась с рядом проблем: у дома были многомиллионные долги перед поставщиками услуг, а в наследство достались дырявые трубы в подвале. При этом остаток на счету был 446 000 рублей.

- Трудные были времена, приходилось обивать пороги кабинетов, просить рассрочку по платежам и погашать их в течение трех лет. Потом мы стали копить деньги и направлять их на текущий ремонт, благоустройство территории, - объясняет председатель.

За домом лежали кучи мусора. Фото: Михаил ДОКУКИН

Тариф 26 рублей не меняется 10 лет

Сначала отремонтировали подвалы, крышу, привели в порядок подъезды, после установили новую детскую площадку.

- Тариф на текущее содержание жилья остается неизменным вот уже 10 лет - 26 рублей за квадратный метр, однако находятся и те, кто считает его неоправданно высоким, - сетует Тамара Мокрякова.

Сейчас вместо грязи, окружавшей дом без малого 14 лет, во дворе появились пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, а за домом - две благоустроенные автопарковки.

ТСЖ «Вега» позаботилось о пешеходных дорожках. Фото: Михаил ДОКУКИН

- Там раньше незаконно стояли гаражи, которые мы при поддержке районной администрации перенесли за пять дней, - гордится достижениями Тамара Александровна.

- Силами ТСЖ два года назад во всех 16 подъездах поставили пластиковые окна, а в 2019 году отремонтировали подъезды. Дополнительных денег с жильцов не собирали, - уверяет председатель ТСЖ.На месте железных гаражей теперь благоустроенная парковка для машин. После того, как отвоевали захваченную автолюбителями территорию, установили светодиодное энергосберегающее освещение и видеонаблюдение.

Квартплата за трехкомнатную квартиру составляет порядка 5,5 тысячи рублей без учета оплаты электроэнергии.

Жизнь в пандемию

2020 год в связи с пандемией выдался тяжелым. Самоизоляция, «карантинные каникулы» отразились на платежеспособности жильцов. По словам Тамары Мокряковой, на 1 сентября общий долг по дому превысил 2 миллиона рублей. У кого-то действительно из-за «коронакризиса» нет денег, но нашлись и те, кто не погашает долги из принципа.

- В должниках числятся 75 квартир, в 17 из них живут участники так называемой инициативной группы, которая не согласна с действующим тарифом и тщетно пытается сменить правление ТСЖ. Они считают, что платить ни за что не должны, - пожимает плечами Тамара Александровна. - Мотивируют тем, что квартплата высокая. Но она не менялась уже много-много лет! А на эти деньги удается содержать в порядке дом и площадку вокруг него.

Тамара Мокрякова признается, что коронавирус изменил планы ТСЖ. Из-за накопившихся долгов дом, попавший в общегородскую программу по замене лифтов, не увидит эти самые лифты минимум до следующего года. Еще из-за долгов не получилось модернизировать спортивную площадку и высадить аллею. И даже несмотря на это, двор выглядит как на картинке.

Территорию у подъездов тоже благоустраивают. Фото: Михаил ДОКУКИН

Странный поджог

Споры неплательщиков с ТСЖ недавно стали известны всему городу. Одна из семей открыто заявила, что им в отместку за долги и несогласие подожгли машину. Семья непростая - в ней воспитывается ребенок-инвалид, отчего эту новость многие восприняли особенно эмоционально. Неужели ничего святого нет у людей?

Но когда разбираешься в этой истории, понимаешь, что не так уж все и просто. Долг у семьи действительно есть - около 40 тысяч рублей. Доказательств, что это подожгли люди от ТСЖ, семья журналистам так и не предоставила. Соседи выдвигают свои версии.

- Машина месяц стояла на парковке - семья ездила отдыхать в Сочи на месяц. Они приехали в пятницу, а в субботу случился поджог. Какой смысл было это делать, когда они уже вернулись? Более того, в поджоге обвиняют родственницу Тамары Александровны и распространяют эту непроверенную информацию в общедомовом чате, а обвинения настолько смешные, что многие жильцы предполагают, что машину поджег сам глава семейства. Если бы надо было уничтожить имущество, подожгли бы со стороны бензобака, а в этом странном инциденте подожгли переднее колесо, - рассуждает Евгения Лукьяненко.

Она считает, что все эти обвинения ТСЖ необоснованные, и добавляет, что появилось много доказательств того, что спектакль с поджогом устроил Алексей Батяев, чтобы скомпрометировать председателя.

- Вернулись с отдыха, денег нет. Им страховая заплатит, а теперь еще и с дома сочувствующие собирают матпомощь. У нас в каждом подъезде живут семьи с инвалидами, а о помощи просит только семья Батяевых, - добавляет женщина.

Кстати, в июне эта семья вместе с единомышленниками пыталась захватить правление ТСЖ, но едва не довела дом до крупной аварии из-за засора канализации. После того как зловонные воды подступили к квартирам на первых этажах, в ситуацию вмешалась Тамара Александровна. Потоп ликвидировали, а «оппозиция» сдалась.

- Что бы ни случилось, оперативно приходит сотрудник ТСЖ и устраняет неисправность. Бывало, что сантехник и в 2 часа ночи отправлялся по заявке, - рассказывает Мокрякова. - Когда на месяц в ТСЖ пришло новое руководство, начался бардак, а по телефонам аварийных служб дозвониться было невозможно…

Что касается семьи, у которой пострадала машина, председатель удивляется конфликту.

- Когда в 2019 году собирались делать пристройку для оборудования спецподъемника под коляску для девочки, нужно было собрать подписи жильцов о том, что они не против этой инициативы, и я помогла. Сама мама ребенка подписи собрать не смогла и за помощью пришла ко мне, - продолжает Тамара Мокрякова. - Мною было собрано более 60% подписей жильцов, и как результат - подъемник установлен. И конечно, мы не имеем никакого отношения к поджогу!

За помощь в установке спецподъемника Тамара Мокрякова получила благодарственное письмо от администрации Ленинского района.

Председатель уверена, что полиция разберется в ситуации, и констатирует, что не собирается занимать пост руководителя ТСЖ вечно.

- Мы готовы передать дела и доверить дом. Но только компетентным людям, которых выберут на общем собрании, ведь в эти стены и двор было вложено столько трудов. Хочется, чтобы вновь избранный председатель все это ценил и не доводил ситуацию в доме до ЧП, - резюмирует Тамара Александровна.