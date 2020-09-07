В Новосибирске появятся 250 «умных» остановок с Wi-Fi

Проект остановки. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Мэрия Новосибирска планирует до 31 августа 2022 года установить в городе 250 «умных» остановок, оснащенных полезными ноу-хау. Более того, 156 комплексов будут оснащены теплыми павильонами и, по сути, станут мини-автовокзалами. Появятся они в рамках концессионного соглашения, которое сейчас готовится заключить мэрия Новосибирска.

Все остановочные комплексы планируют разместить на популярных гостевых маршрутах города. На левом берегу — от аэропорта до площадей Труда, Станиславского, К. Маркса и станции метро «Студенческая». На правом — от станции метро «Речной вокзал» до ГПНТБ, улицы Кирова, площади Калинина и улицы Б. Хмельницкого.

— Мы планируем, что со следующего года начнется интенсивная реализация проекта. Здесь предполагается создать инфраструктуру за счет инвестора. К 2023 году все должно быть готово, — рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

По его словам, разработчики концессии учли российский и мировой опыт создания сети «умных» остановок. Он особо отметил, что в проекте участвовали резиденты новосибирского Технопарка.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко уточнил, что будет включено в стандартный набор «умных» остановок. Там можно будет подзаряжать телефоны и иные гаджеты, выйти в интернет благодаря бесплатному Wi-Fi и воспользоваться кнопкой 112 для вызова экстренных служб. Также остановки оснастят информационным табло с расписанием движения транспорта. Для слепых пассажиров предусмотрят голосовые объявления о движении маршрутного транспорта. Еще одним нововведением этой концессии станет умное табло — интерактивный экран с голосовым управлением. Одной из его функций станет привычное для активных пользователей смартфонов составление нужного маршрута.

— Мы изначально закладываем в этот проект возможность роста, расширения и усовершенствований, ведь не секрет, что технологии не стоят на месте, и то, что было современным и технологичным еще пять лет назад, сегодня уже устарело. Поэтому в «умном» блоке остановки будут также различные слои: информация о достопримечательностях города, афиша. Например, на время чемпионата мира по хоккею в 2023 году мы обязательно занесем туда расписание матчей. Новую «умную» остановку на «Башне» мы оснастили экраном с сурдопереводчиком. Аналогичный функционал, но с переводчиком с английского или какого-то другого языка планируем включить в новые остановки. Также на остановках будет смонтирована система видеонаблюдения, которая сможет анализировать происходящее вокруг и передавать информацию в полицию. Более того, система будет уметь распознавать лица даже в масках, — отметил Александр Люлько.

Все остановочные комплексы будут управляться из единого центра управления. Его создание также входит в общую стоимость концессии, которая будет реализована без участия бюджетных средств. Всего концессионеру предстоит вложить в проект не менее 368 миллионов рублей. Инвестиции будут возмещаться в течение 15 лет, в том числе за счет сдачи павильонов в аренду придорожному сервису, закусочным, а также размещения банкоматов. При этом сами остановки остаются в собственности муниципалитета.

Начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин отдельно остановился на вопросе уже действующих киосков на остановочных платформах.

— Соглашение касается только объектов дорожного сервиса, а все, что находится на крупных остановках, мы будем сносить в плановом режиме после окончания договоров аренды, соблюдая федеральное законодательство. Демонтаж разномастных киосков, расположенных вдоль крупных магистралей по гостевым маршрутам, в концессионное соглашение не входит, — пояснил Виталий Витухин.