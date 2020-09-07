«Стыдно, всю жизнь каялась»: 70-летняя американка ищет родных, которых обворовала в России

Татьяна ищет семью своего дяди (на фото слева сибирячка с ним). Фото: личный архив.

71-летняя Татьяна Райинхардт-Лаптева сама написала письмо в редакцию «Комсомолки». Послание пришло на электронную почту:

— В Новосибирске живут — надеюсь, что еще живы — мои родственники Кузнецовы: дядя Вениамин — папин брат, его дочь Маргарита — очень достойные, интеллигентные люди. Общение прервалось в 1964 году, о чем я печалюсь, плачу и сожалею, каюсь. Точно как у Островского: жизнь нужно прожить так, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. Это точно ко мне!

Мы связались с Татьяной Михайловной, и она рассказала историю своей семьи и почему ей стыдно перед близкими.

Маленькая Татьяна. Фото: личный архив.

«НАХАЛКА, ПОЗАРИЛАСЬ НА ЧУЛКИ И ПЛАСТИНКУ»

— Я — воровка, обокрала своих родных, — начинает Татьяна Михайловна. — А потом из-за стыда перестала с ними общаться.

Дело было так. Татьяна росла в городе Талды-Курган в Казахстане, отца — Михаила Васильевича Лаптева — она лишилась в три года. Воспитывала ее мама.

— Папа сильно болел, он скончался 30 октября 1952 года. Он был заботливым отцом, хорошим музыкантом-баянистом и очень любил голубей. Вместе с близкими в последний путь его провожала стая голубей, — вспоминает Татьяна Михайловна.

В Новосибирске у отца Татьяны Михайловны жил брат — Вениамин Васильевич Лаптев-Кузнецов, он долго работал конструктором на авиазаводе имени В. П. Чкалова, а с 1964 года возглавлял строительную компанию.

— Помню, что у дяди была машина «Победа» бежевого цвета, жил он по адресу: Волочаевское шоссе, 19, а у большого дома росла черемуха, — продолжает Татьяна Михайловна. — Его жена — Евлалия Константиновна Кузнецова — работала на предприятии, связанном с химией. Их дочка Маргарита Вениаминовна Кузнецова была отличной пианисткой.

Родители Татьяны. Фото: личный архив.

Когда папа Татьяны умер, его брат не бросил девочку и ее маму — помогал им, приглашал в гости. Ровно до того момента, пока 14-летняя Татьяна их не обворовала.

— Тогда я приехала в Новосибирск вместе с подругой: я жила у дяди, а она — у своих родных. Семья дяди встретила меня замечательно: тетя меня вкусно накормила, дядя тогда из командировки вернулся — привез мне из Москвы туфли, — описывает давние события американка с казахстанскими корнями.

Скандал случился перед самым отъездом: девушка сложила в свой чемодан вещи, которые ей не принадлежали.

— Вот нахалка я, — вздыхает женщина. — Позарилась на пластинку с чарльстоном, чулки и обруч. Как вообще так можно было? Как совести хватило?..

Кража была раскрыта почти сразу: двоюродная сестра Маргарита заметила, что вещи пропали, и Татьяну попросили открыть чемоданы. Пришлось, краснея, во всем сознаваться.

— Мне бы тогда в ноги упасть и просить прощения, а я еще так обиделась, — признается Татьяна Михайловна. — Дядя увез меня с подругой на вокзал и отправил домой, а потом написал моей маме письмо. Она меня тогда так отлупила

я всю жизнь помнила это. И вот с тех самых пор я с семьей дяди не общалась.

Татьяна и Даглас.

«ЖДУ ВАС В АМЕРИКЕ»

Как оказалось, та самая украденная пластинка с чарльстоном стала весьма символичной для Татьяны Михайловны. Женщина выучилась на хореографа, родила дочь Ирину, открыла в Алма-Ате частную школу. Когда первый муж умер, Татьяна нашла свое счастье в Америке.

— Мы переписывались с американскими школами, в одной из них работал учителем мой второй муж. Сначала у нас была рабочая переписка, а потом она стала очень личной. Он пригласил меня в Америку, я приехала да так и осталась, — говорит Татьяна. — Мы поженились, но вместе прожили недолго — муж скончался…

После смерти близкого человека Татьяна хотела вернуться в Россию, но ученики и их родители уговорили остаться хотя бы ненадолго: впереди был конкурс, и они просили, чтобы любимый хореограф их подготовила. Татьяна решила остаться и помочь, и не зря.

Татьяна с Дагласом, дочкой и внуками. Фото: личный архив.

— Мы заняли первое место, и я была уверена, что теперь точно вернусь в Россию. Но вдруг ко мне подошла мама одного из учеников: «Вами очень заинтересовался один мужчина!» И созналась, что без моего ведома выложила мои фото на сайте знакомств. Так я пошла на свидание и познакомилась со своим третьим мужем — Дагласом, — рассказывает Татьяна.

Даглас оказался обеспеченным мужчиной — работал в местной администрации. Он стал ухаживать за Татьяной, и американка с казахстанскими корнями сдалась. Вышла замуж еще раз, сейчас живет во Флориде, в городе Дайтона. У нее все есть: две роскошные квартиры, любимый муж, дочка, двое внуков. Но прошлое гложет пожилую женщину, как и тоска по Сибири, по родным:

— Стыдно, противно, позорно. Хоть и было мне тогда всего 14 лет, хоть и была на исповеди, но сердце болит! Очень хочу попросить прощения у семьи дяди Вени, увидеться и позвать к себе в Дайтону родню.

Уважаемые читатели, если вы знаете что-то о родных Татьяны Михайловны, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72, мы обязательно все ей передадим!

Татьяна вместе со своей семьей. Фото: личный архив.

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