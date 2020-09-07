Новые люди предложили обустроить озеро в Новосибирске

Александр Даванков: «"Новые люди" пришли всерьёз и надолго»

4 сентября руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков встретился с новосибирскими журналистами. Он рассказал об успехах партии за лето и представил несколько интересных проектов, которые молодая политическая сила намерена реализовать в Новосибирской области.

За новые социальные инициативы

По его словам, количество сторонников «Новых людей» поступательно растёт (за три летних месяца показатель вырос в 80 раз, с 500 до 40 000 человек), и партия всерьёз рассчитывает войти в четверку самых популярных в регионе. Уже сейчас по результатам опроса ВЦИОМ в Новосибирске за «Новые люди» готовы проголосовать 7% избирателей.

— 13 сентября мы участвуем в выборах в ряде регионов России, кампания в Новосибирской области – важнейшая для нас. Мы за новые социальные инициативы, которые можно и нужно поддерживать на местах, а не придумать их из Москвы и «спускать» сюда, — заявил Александр Даванков.

Также один из лидеров партии «Новые люди» представил проекты своих молодых соратников. Например, Андрей Васин предложил электронную систему учёта обращений новосибирцев к депутату. Вместе с этим он поделился своим видением доступности современного народного избранника: «быть везде, где люди, во всех мессенджерах и на всех платформах».

Проект «Новое озеро» должен стать новой точкой притяжения в Новосибирске

Хватит вкладывать в Москву

Ольга Счастливая, мама троих детей, рассказала о своём проекте «Родительский университет». В число его задач входят изменение негативного отношения родителей к школе. Учителя будут рассказывать им о том, что проходят дети, к чему проявляют интерес. По её мнению, это позволит родителям лучше понимать проблемы и стремления школьников.

Лидер партийного списка «Новых людей» в Новосибирской области Дарья Карасёва, активист и волонтер партии Данил Кожевников и представитель команды архитекторов из Москвы Екатерина Цветникова провели подробную презентацию, пожалуй, самого амбициозного проекта НЛ – комплексного благоустройства котлована на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска, который получил название «Новое озеро».

- Это конкретный ответ на запрос жителей Новосибирска и Новосибирской области. Нам говорят, что не хватает развитой инфраструктуры для досуга, отдыха и занятиями спортом. Новосибирск должен стать Столицей Сибири не только на словах, но и на деле – по уровню жизни и возможностям для самореализации, по инфраструктурному развитию. Хватит вкладывать в Москву, где и так всё хорошо, надо начинать вкладывать в свой родной Новосибирск, – пояснила логику появления проекта член Центрального совета партии «Новые люди» Дарья Карасёва.

«Новое озеро»

Автор идеи «Нового озера» Данил Кожевников уточнил, что о потребности обустройства котлована на Юго-Западном жилмассиве ему рассказали сами новосибирцы. По его замыслу, реализованный проект станет на левом берегу такой же точкой притяжения, как и Михайловская набережная на правобережье.

- Мы хотим создать единое рекреационное пространство, которое бы ответило на все основные запросы жителей. Для этого мы разделили всю территорию вокруг будущего озера на три части: «зелёную», общественно-спортивную и пляжную, - перечислила основные особенности проекта один из его архитекторов Екатерина Цветникова.

Все три функциональные зоны «Нового озера» объединены едиными пешеходным и велосипедным маршрутами. В спортивной части предусмотрены два футбольных поля, два теннисных корта, сектор настольного тенниса, скалодром, скейтпарк и площадки для воркаута. Зимой тут будет каток, хоккейная коробка, прокат коньков и лыж. В зелёной зоне предусмотрены разнообразные маршруты для прогулок верхом. У конного клуба будет отдельный въезд со стороны города и парковка. В плане организовать на его территории конюшни и открытый манеж.

Инфраструктура «Нового озера» будет ориентирована на спорт и досуг

Учитывая мнение жителей

Отвечая, пожалуй, на главный вопрос – где взять деньги на столь масштабный проект, Александр Даванков заметил, что наиболее перспективным вариантом найти финансирование является так называемое «инициативное бюджетирование». Суть его в софинанисровании проекта из разных источников – это не только бюджеты разных уровней, но и частные капитоловложения. Что важно, стороне инициирующий проект достаточно привлечь всего 10% средств от общей суммы инвестиций.

Сейчас представленный предварительный проект благоустройства территории готовят к общественным слушаниям. «Новые люди» подчеркнули, что это вариант не окончательный. Последнее слово будет за самими жителями, которые могут убрать на их взгляд лишнее и добавить важное. Как заметила Дарья Карасева, например, люди могут вместо теннисных кортов пожелать площадки по пляжному волейболу или заменить их полем для мини-гольфа.