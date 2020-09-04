Что дают паломничества к святым местам

Карелия, Валаам. Посетители в Спасо-Преображенском соборе Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Верим, молимся, ищем свой путь к Богу мы постоянно. Однако, оказываясь в каком-либо месте, где жил или творил добро православный человек, где совершалось какое-либо великое действо, мы вдруг ощущаем некий прилив сил, благости, радости или же осознаем свою сопричастность к историческому событию. Зачастую такие места называются святыми. Верующие специально отправляются к ним, и это называется паломничеством. Возможностью лично прикоснуться к святому, конечно, пренебрегать не стоит - напротив, следует искать ее. Потому что самый настоящий труд, который преображает душу, - когда физическое тело устает. Паломничество - это вовсе не легкая прогулка, не «православный туризм», если угодно. Это всегда действие, движение, созидание. Приезжаем мы коснуться стен или мощей либо к праведнику за советом или совместной молитвой - этот труд. Приложенные усилия идут нашей душе на пользу.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»