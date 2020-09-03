Общественников привлекут к решению проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области

Максим Федорченко (в центре): - Только в кабинетах точно работать не будем. Фото: Михаил ГЛОТОВ

Комиссия по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области рассмотрела порядок включения строящихся многоквартирных домов, возводящихся с долевым участием, в перечень проблемных объектов.

- По сути говорили о защите прав обманутых дольщиков. Проблем здесь действительно много. Они возникают из-за несогласованности действий муниципальных органов, в том числе с областными структурами. Так как наш орган совещательный, нам необходимо привлечь экспертов и найти пути решения проблем. Выход из ситуации видится в выработке единых подходов с разных сторон. Следует задействовать муниципальные органы, банки, ведь от них зависит реализация проектного финансирования, в частности - на достройку объектов. Поэтому стоит провести совместные совещания, чтобы сдвинуть с места вопрос хотя бы по части проблемных строек. Нам поможет межведомственное взаимодействие, - рассказал председатель комиссии Максим Федорченко.

Приглашенный на заседание начальник управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения министерства строительства Новосибирской области Иван Кузнецов также отметил, что ситуация на строительном рынке региона усугубилась из-за пандемии.

- Ряд необходимых решений, которые должны были быть приняты в Москве, объективно тормозились из-за коронавируса. С другой стороны, в решении ряда организационных моментов по защите прав дольщиков есть место для общественности, активистов стоит привлекать. Это станет таким объединяющим, консолидирующим органом. С внедрением проектного финансирования строительства инвесторы, покупатели, конечно, получили банковскую защиту. Но вместе с этим остаются объекты, которые строятся по старым правилам. Возникают вопросы, которые нужно максимально быстро и эффективно решить, - объяснил Иван Кузнецов.

Члены комиссии также намерены выезжать в районы области, отслеживать выполнение проектов по чистой воде и комфортной городской среде, вывозу мусора, общаться с жителями, местными властями.

- Информация с мест позволит обеспечить нужную коммуникацию, которая будет способствовать эффективному решению насущных проблем жителей. Только в кабинетах мы работать точно не будем, - поделился планами Максим Федорченко.