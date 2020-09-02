«Путает следы, как лисица!»: за поимку «агента Кэт» владелец ювелирного салона пообещал золото

Катя до сих пор находится в розыске. Фото: vk.com\ГУ МВД по Новосибирской области

29-летнюю Катю, продавщицу ювелирного магазина «Диадема», новосибирские полицейские ищут с 24 августа. Ориентировку на загорелую брюнетку разослали журналистам вместе с видео. На кадрах Катя грузит багаж в машину, помогает ей ее парень — качок Валера. Полицейские считают, что в сумках бриллианты и золото, ведь «Диадему» ограбили. Ущерб — около 5 миллионов рублей. Катю и Валеру объявили в розыск. Полиция их найти не может, а «Комсомолка» нашла и поговорила. По словам девушки, ее подставили — она думала, что работает тайным агентом в организации, которая занимается аудитом, и была уверена, что помогает проверить подлинность украшений в ювелирном. Теперь «агент Кэт» боится сдаваться полиции и плачет. Валерий верен своей девушке и поддерживает ее. Но считает ли правдой эту историю пострадавший? Мы позвонили директору «Диадемы» Александру.

Тот договор с некой фирмой ФБК, который подписала Катя, думая, что наконец-то нашла нормальную работу.

— Читали ли вы наше интервью с беглецами? — спросили мы.

— Не читал. Но мне оперативники рассказывали. И знаете что? У оперативников от этой версии улыбка до ушей. Ну как можно в это верить? Я верю в факты. Я не знаю, в какую Катя с Валерой игру играют, знаю одно: если человек не виновен, то он не бегает, ему нечего бояться. А они вдвоем скрываются. Ответ очевиден.

— Катя говорит, что работала на некую фирму ФБК, что расшифровывается как «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Мол, занималась тайным аудитом, проверкой. Вам название компании о чем-то говорит?

— Говорит то, что первый раз я это услышал от Кати. Второй раз — от вас сейчас.

Переписка с "работодателем" из ФБК. Девушке дают задание - собрать все драгоценности с витрины. Фото: Предоставлено героем публикации

— А она когда вам рассказывала о ФБК?

— Она связалась со мной после ограбления, по телефону рассказала. Но это детский лепет. Моей внучке 7 лет. Так вот, когда ей даже 5 лет было, она уже была гораздо смышленее и умнее, чем эта девушка, которой под 30. Спецслужбы ее завербовали, чтобы она вынесла золото? Ну это смешно. Бред какой-то. Я им предлагал: если вы говорите правду, давайте разбираться по-хорошему, приходите, сдавайтесь, кроме вас этих людей никто не опознает. Однако за неделю Катя с Валерой так и не пришли. Я их ищу уже своими силами. Если они невиновны, то могли бы выйти на связь с полицией, чтобы хотя бы дистанционно фоторобот составить. Но нет же, они твердят: «Мы не виноваты, нас подставили». Катя своими руками мое золото вынесла и говорит о подставе. Это не подстава, а воровство. Неважно, в чьих интересах — своих или какой-то несуществующей компании. Если я убил по заказу, я что, не являюсь убийцей, что ли? Меня подставил заказчик, что ли? Давайте называть вещи своими именами. Она — вор. Подстава — это если бы ее загипнотизировали, усыпили и вынесли бы золото. А тут она своими ручками все сделала.

— Но согласитесь, они нетипично ведут себя для воров: общаются с журналистами, плачут, оправдываются...

— Они сейчас точно не в Новосибирске. И у меня вопрос: откуда у них средства кататься по стране? На какие деньги они это делают? На мои? При условии, что они в федеральном розыске и ни на поезд, ни на самолет не могут сесть, вообще много вопросов... Эта Катя путает следы, как лисица!

Катя сейчас в розыске. Ориентировку на нее разослало журналистам ГУ МВД по Новосибирской области.

— Вы говорите, что вы своими силами ищете ребят. А почему вознаграждение не объявили еще? Той же ювелиркой?

— А я готов. Можете написать, что готов отблагодарить, дать вознаграждение за тех, кто поможет поймать Катю!

Добавим, что в полиции также ищут беглецов. Хоть девушка и считает себя невиновной, оперативники ее разыскивают. И обращаются ко всем, кто знает, где находятся Катя и Валерий. Просят звонить по телефонам: (383) 266-02-02 или 232-17-51. Конфиденциальность гарантирована.

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