Время сплотиться: партии договорились действовать в интересах Новосибирской области

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Общественная палата Новосибирской области по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» провела круглый стол «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов».

На круглом столе представители политических партий, входящих в движение «За честные выборы - 2020», подписали соглашение о ведении выборных кампаний в Совет депутатов города Новосибирска, Законодательное собрание Новосибирской области и муниципалитеты региона.

- 13 сентября мы определим политическую систему Новосибирской области на 5 лет вперед. Мы призываем все политические силы отнестись к этому с уважением и достоинством. Все партии понимают, что это чрезвычайно важный этап для сохранения стабильности, необходимой для развития экономики региона и повышения благосостояния всех новосибирцев. Нам всем необходимо подняться над интересами узких политических групп. Надо сплотиться для решения стратегических задач и работать в интересах Новосибирской области и наших граждан, - заявил первый заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов.

Он отметил, что выборы должны пройти открыто и честно, а также обратил внимание коллег на недопустимость компрометации выборов в глазах избирателей. В качестве главных приоритетов избирательной кампании 13 сентября он обозначил обеспечение безопасного голосования и заботу о жизни и здоровье людей в связи с коронавирусной инфекцией.

- «Единая Россия» обязуется проконтролировать проведение этих мероприятий. Также мы призываем всех - подчеркиваю: всех! - участников избирательной кампании, прежде всего, проявить заботу о людях. И это очень знаково, что вы пришли на подписание этого соглашения, - добавил Андрей Панферов.

Председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева подтвердила, что на предстоящих выборах будут соблюдаться все меры по обеспечению прозрачности процедуры голосования. По ее словам, на избирательных участках будет организовано видеонаблюдение, а в дни голосования, с 11 по 13 сентября, ситуацию будут отслеживать оперативная мониторинговая группа, ситуационный центр и операторы горячей линии. Общественные наблюдатели пройдут подробный инструктаж на обучающих семинарах.

- Общественные наблюдатели в процессе деятельности на избирательном участке будут руководствоваться золотым стандартом, утвержденным Общественной палатой РФ, Кодексом этики и Положением об общественных наблюдателях. Общественная палата региона выдает направление, которое является документом, подтверждающим их статус при общественном наблюдении, - рассказала Галина Гриднева.

Большую роль Общественной палаты в подготовке к выборам отметил эксперт ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников.

- В целом в регионе комиссия работает на качественном, высоком уровне, что позволяет делать выводы о проведении честной, законной избирательной кампании. Главное, что она конкурентная. Там, где есть конкуренция, мы видим качество власти, это приносит пользу населению, которое проживает в Новосибирской области. Общественная палата проделала колоссальную работу, систематизировала многие общественные организации, собрала общественников для качественного наблюдения на выборах, - поблагодарил Олег Иванников.