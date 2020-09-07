В новый учебный год с «Сибантрацитом»

Одна из крупнейших компаний региона помогла в ремонте школ, снабдила первоклассников учебными наборами, привела в область новых учителей. А студентам дала возможность выбрать новые профили в ведущих вузах.

«Учат в школе, учат в школе, учат в школе…»

- 1 Сентября - знаменательное событие для каждого учителя. Я был на линейке, увидел детей, с которыми буду работать, познакомился ближе с коллегами. Буду трудиться, постараюсь выложиться на все сто процентов, - с воодушевлением говорит Владимир Левин, учитель информатики и физики в школе № 4 города Черепаново.

Он один из 30 участников программы «Учитель для России», которая в этом году пришла в Новосибирскую область. Цель проекта - привлечь в региональные школы одаренных педагогов, сделать доступным качественное образование для детей по всей стране.

В новом учебном году в школах Новосибирской области к работе приступили 30 участников проекта "Учитель для России" (Автор фото Ильнар Салахиев).

Основным инвестором программы в регионе стала Группа «Сибантрацит». Она финансирует отбор, обучение, переезд учителей, выплату дополнительных стипендий. Объем финансирования в 2020 году - 14,7 миллиона рублей, в ближайшие пять лет - 145 миллионов рублей.

- Становление профессионалов начинается со школы. Учитель - старший друг и наставник, помощник и мотиватор. От талантливого педагога зависит самоопределение ребенка. Мы считаем это важным и поддержали программу, - отметил исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников.

- «Учитель для России» - яркий пример государственно-частного партнерства. Без поддержки компании реализовать проект было бы затруднительно. «Сибантрацит» - давний и надежный партнер региональной системы образования. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, - добавляет Мария Жафярова, замминистра образования, начальник управления молодежной политики НСО.

Впереди у учителей - минимум два года активной работы. Но первыми впечатлениями они делятся уже сейчас.

- Опыт работы учителем понравился. С ребятами общий язык нашел, коллеги приняли радушно, - рассказывает Владимир Быстров, в прошлом - экономист-юрист, сейчас - учитель обществознания и физики в школе села Гусельниково.

Привлечение учителей, которые не являются педагогами по образованию, - особенность программы. Профессионалы, обладающие глубоким практическим знанием предмета, проходят профпереподготовку и успешно работают, предлагая нетривиальные аспекты обучения и допобразования детей.

«Дом там, где мы»

Создание комфортной обстановки - важное условие образовательного процесса. В уютный класс дети идут с двойной радостью, на современном оборудовании занимаются с двойным усердием, в творческой обстановке мыслят вдвойне креативно. «Сибантрацит» уделяет особое внимание улучшению ресурсного обеспечения школ в Искитимском районе: финансирует проекты по ремонту зданий, оснащению классов, приобретению мебели, оборудования, спортивного инвентаря. За последние три года на эти цели было потрачено свыше 3 миллионов рублей. В этом году компания помогла подготовиться к началу учебы четырем школам.

- Мы полностью отремонтировали кабинет физики и обновили в нем мебель, приобрели четыре проектора, заменили двери в пяти кабинетах и отремонтировали освещение, купили новую посуду. В сельских школах много проблем, без поддержки мы бы не справились, - благодарит директор школы села Гусельниково Наталья Ермачёк.

В школе села Гусельниково за лето отремонтировали классы, обновили мебель, купили новое оборудование. (Автор фото Сергей Тимофеев).

«Прекрасное далеко, я начинаю путь»

Впечатления от первого школьного дня запоминаются на всю жизнь. Чтобы воспоминания были яркими, «Сибантрацит» второй год подряд дарит первоклассникам в регионах присутствия компании школьные наборы. Подарки получили свыше 1000 ребятишек в 27 школах. В Кемеровской области для учеников - представителей коренного населения шорцев - подготовили особый подарок: издали букварь, по которому дети смогут учить родной язык в рамках основной школьной программы.

1 сентября более 1000 первоклассников получили подарочные наборы от горняков (Автор фото Сергей Тимофеев).

Образовательная вертикаль. От школ - к вузам

В Новосибирской области «Сибантрацит» реализует проект по подготовке персонала для горнодобывающей отрасли. Разработаны программы, адаптированные под специфику бизнеса, открываются новые специализации и профили. В этом году на профильные направления поступили 38 студентов: 4 - на специальность «автоматизация технологических процессов и производств в горной промышленности» в Новосибирский государственный технический университет, 34 - на кафедру «Горное дело» в Сибирский государственный университет геосистем и технологий.

- Совместно с «Сибантрацитом» мы открыли профиль «Открытые горные работы». В октябре студенты третьего курса, которые учатся на специализации «маркшейдерское дело», будут решать, в каком направлении двигаться дальше. Кто-то выберет и новый профиль, чтобы целенаправленно идти к своей мечте - работе в крупной угледобывающей компании, - считает Светлана Янкелевич, проректор по учебной и воспитательной работе, профессор кафедры картографии и геоинформатики СГУГиТа.

«Сибантрацит» реализует и программу целевого обучения. Студенты-целевики получают стипендию, после выпуска приходят работать в компанию. В этом году трудоустроились четыре участника программы, еще трое начнут работать в марте следующего года.

Благодаря возможностям, которые предоставляет «Сибантрацит», студенты рассматривают предприятия Группы компаний как лучшую площадку для прохождения практики и перспективное место для будущего трудоустройства.