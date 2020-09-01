Полумарафон Раевича 12 сентября 2020 года в Новосибирске: как поучаствовать, какие ограничения будут

Организаторы ожидают всего 2-4 тысячи участников из-за режима самоизоляции. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Полумарафон Раевича 12 сентября 2020 в Новосибирске станет первым массовым забегом для спортсменов с начала вспышки COVID-19 в регионе. Сколько человек придет на соревнования на и как изменились трассы — в материале «КП-Новосибирск».

ФЕСТИВАЛЬ БЕГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Традиционный полумарафон Раевича в этом году пройдет по новым правилам: причина тому - вспышка коронавируса.

— Главным отличием в этом году стал запрет на участие школьников до 16 лет, им до конца 2020 года года не разрешено участвовать в массовых мероприятиях. Отменяются детские забеги и забег ползунков для младенцев. Мы рассчитываем на 1-1,5 тысяч спортсменов на традиционном полумарафоне и около 2 тысяч участников массового забега на короткие дистанции, — рассказал КП-Новосибирс директор «Сибирского фестиваля бега» Евгений Гусев.

Семейные забеги с детьми младше 18 лет запрещены Фото: Андрей КОПАЛОВ

ИЗМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ И ТРАССЫ

Полумарафон Раевича — 21 км

В 2020 году полумарафон имени Александра Раевича начнется в 10:00. Организаторы специально перенесли время начала на два часа из-за угрозы коронавируса. Участникам нужно будет бежать 21 километр дистанции. Сама дистанция изменилась еще в прошлом году.

— В прошлом году были революционные изменения -мы сделали пять кругов вместо шести, удлиннив дистанцию. Мы добавили «место отдыха» — пологий участок перед подъемом в сторону метро «Площадь Ленина». Также добавили еще один пит-стоп для полумарафонцев с питьевой водой в бутылках. Перекусить бананом не получится, «Роспотребнадзор» запретил. В целом, сделано все, чтобы спортсмены показывали результаты, — сообщил Евгений Гусев.

Массовый забег — 3 км

Традиционный массовый забег на короткие дистанции наиболее популярен среди новосибирцев — он не требует от участников особой спортивной подготовки.

Школьники не побегут полумарафон Раевича из-за угрозы коронавируса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЗАПРЕТ НА ЗРИТЕЛЕЙ

Запрет на участие зрителей в спортивных мероприятиях действует до 30 сентября 2020 года.

ЗАБЕГ С МАСКАМИ

Как рассказали организаторы, впервые на старте и финише спортсмены должны надеть маски. Однако во время бега их можно снять.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОЛУМАРАФОН ИЛИ ЗАБЕГ?

ПОЛУМАРАФОН РАЕВИЧА:

Первое — нужно зайти на сайт марафона, заполнить электронную форму регистрации и оплатить взнос участника.

При регистрации до 31 августа 2020 размер взноса составит 1200 рублей. С 1 сентября 2020 г. по 11 сентября 2020 размер взноса составит 1500 рублей. В день полумарафона 12 сентября 2020 размер регистрационного взноса составляет 2000 рублей без стартового пакета участника.

Важно: от уплаты регистрационного взноса освобождены члены сборной команды Российской Федерации, инвалиды всех групп, участники старше 65 лет.

Второе - обязательно получить медицинскую справку от врача о здоровье по месту жительства

Третье — Прийти в палатку организаторов Сибирского фестиваля бега 10 и 11 сентября и получить стартовый пакет участника. Место: Театральный сквер на площади Ленина, перед Театром Оперы и Балета. Адрес: Центральный район, Красный проспект, 43. Время работы палатки: с 10:00 до 19:00.

СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА:

1. Нужно зарегистрироваться на сайте «Сибирского фестиваля бега». Участие бесплатное.

2. Обязательно получить медицинскую справку от врача о здоровье по месту жительства

3. Прийти в палатку организаторов Сибирского фестиваля бега 10 и 11 сентября и получить стартовый пакет участника. Место: Театральный сквер на площади Ленина, перед Театром Оперы и Балета. Адрес: Центральный район, Красный проспект, 43. Время работы палатки: с 10:00 до 19:00.

КАКИЕ БУДУТ ПРИЗЫ?

В 2020 году правила судейства не изменились, несмотря на закрытые стадионы, спортзалы и фитнес-клубы для тренировок. Также в городе действовал режим самоизоляции и запрет на занятия спортом.

— Призовой фонд полумарафона имена Александра Раевича и Сибирского фестиваля бега остался неизменным. Но чтобы получить призы в полумарафоне за 1,2 и 3 место в полном объеме нужно выполнить определенные нормативы. К примеру, для первого места нужно выполнить мастера спорта по легкой атлетике. Не исключено, что на этих соревнованиях появятся новые имена способных спортсменов, — рассказал Евгений Гусев.

За победу в полумарафоне имени Александра Раевича можно получить приз в 130 тысяч рублей.

КРАТКО:

Полумарафон имена Александра Раевича

Дистанция: 21 км

Старт в 10:00.

Регистрация: платная, 10 и 11 сентября

Сибирский фестиваль бега

Дистанция: 3 км

Старт в 13:00

Регистрация: бесплатная, 10 и 11 сентября

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