«Началось: сдайте на тетради, сдайте на охрану»: родители снова жалуются на школьные поборы

Родители снова не довольны поборами в школе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аппетиты у образовательных учреждений разные. Где-то требуют скинуться на новый принтер и бумагу, кто-то просит закупить детям антисептики, в другом случае учитель заказывает новые жалюзи на окна, самое распространенное — рабочие тетради по предметам в дополнение к выданному в библиотеке учебнику. Но есть и совсем удивительные случаи — мам просят оплатить работу охранника. Все попытки вытащить деньги из родительского кошелька — незаконны. О том, как распознать необоснованные просьбы педагогов и противостоять поборам, — в материале КП-Новосибирск.

МЕБЕЛЬ, ПРИНТЕР, ЖАЛЮЗИ...

Очень тонкая грань лежит между аппетитами администрации школы и желаниями родителей. Ведь зачастую учителя сами напрямую ничего у родителей не просят. Сейчас педагог, который на собрании прямо выскажет пожелание поменять мебель за родительский счет, — это уже из области фантастики. Выманивать деньги приходится аккуратно, с помощью активных мамочек, которым сначала в школе шепнут на ушко списочек, а потом эта родительница откроет сбор в классном чате.

Иногда и мебель за счет мам и пап. Фото: Предоставлено Анной Тажеевой.

— Недовольные мамочки ежедневно присылают мне десятки таких сообщений, — рассказывает КП-Новосибирск общественница Анна Тажеева. — Я иду с ними адресно по школам, и по каждому конкретному случаю мы разбираемся с администрацией. Бывает, что решается все мирно, но иногда приходится подключать и надзорные органы. Любые поборы в школах и детских садах — незаконны.

Об этом, кстати, накануне в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил и начальник департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко. Чиновник порекомендовал родителям школьников обращаться в компетентные органы, если в учебных заведениях взимают деньги.

— По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры, — объясняет Евгений Семченко. — Если факты подтвердятся, будут приняты соответствующие меры, в том числе кадровые.

Некоторые классы скидываются на принтер. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

В последние годы стал популярен еще один способ, как обобрать родителей. Многие придумали договоры благотворительных пожертвований. В основном этим грешат лицеи и гимназии. Обучение в них, естественно, бесплатное, но… Каждый год по такому договору родители жертвуют школе приличные суммы — от 10 до 15 тысяч за одного ребенка.

— Нам прямо сказали на собрании, что внесение этой суммы обязательное. Иначе моего второго сына, который в этом году пошел в первый класс, просто не возьмут в этот лицей, — поделилась с КП-Новосибирск многодетная мама Татьяна Д. — Мы платим 10 тысяч за старшего сына много лет, теперь еще и за младшего надо платить. Я не готова заниматься благотворительностью в таких масштабах — с каждым годом это становится сложнее. Но школа нам нравится, поэтому молча жертвуем необходимую сумму.

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ - ЗА ДЕНЬГИ ИЛИ НЕТ?

Многих родителей волнует вопрос покупки рабочих тетрадей по разным предметам. Это те, которые идут в комплекте с учебниками, по сути в них дублируется материал параграфа с вопросами и тестами. Учебники в библиотеке выдают, а вот тетради, как правило, родители из года в год приобретают самостоятельно.

— На официальном сайте каждого учебного заведения должна быть размещена информация по учебно-методическому комплексу, который принят в конкретной школе на учебный год, — говорит правозащитница Анна Тажеева. — И вот если по какому-то предмету прописано «учебник + рабочая тетрадь», то этот комплект обязаны выдать ребенку бесплатно, потому что на это выделен бюджет. Если указан один учебник, то за свой счет эти тетради вы покупать все равно не должны. Просто дети занимаются по учебнику, тесты им дает учитель, а школьники решают все в своей обычной тетрадке.

И тетради тоже за отдельную плату. Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

Педагог не имеет права требовать с ученика выполнения заданий в рабочей тетради, если школа не выдала ее бесплатно. А как на деле? Учитель снова шепчет представителю родительского комитета класса, что надо такие тетрадки купить. Мамы и папы в большинстве случаев не спорят, в учебно-методический план не заглядывают и тратят личные деньги.

Мамы, купите жалюзи! Фото: предоставлено Анной Тажеевой.

— Нам в школе пояснили, что рабочие тетради есть, но они многоразовые. То есть ребенку в них писать ничего нельзя, а в конце года надо сдать в библиотеку, — призналась мама семиклассника Алина В.

По факту в данном случае школа, конечно, хитрит. Просто очень удобно один раз закупить учебный материал, спрятать его в библиотеку, выдать особо возмущающимся, а остальным детям пусть покупают родители.

Спонсировать или нет школу из семейного бюджета, каждая семья вправе решать самостоятельно. Но если у вас реально нет ни желания, ни средств заниматься благотворительностью, а в школе деньги просят, то присылайте свои истории нам.

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