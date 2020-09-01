Сибиряки устроили целую спецоперацию по поимке маньяка-щупальщика, а полиция его отпустила

Мигрант засветился у школы. Фото: Кадр с камеры видеонаблюдения Марусинской СОШ

Местные жители в новосибирском селе Марусино думали, что поймали маньяка, который около месяца орудовал в деревне. Всегда в одном и том же месте — на тропинке возле школы. Вычислили его легко — посмотрели записи камеры видеонаблюдения. А потом поймали похожего мужчину и отдали полицейским. Только в МВД утверждают: «Ребята, вы обознались». В подробностях истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Извращенец начал орудовать в небольшом Марусино с середины августа. По словам местных жителей, он караулил прохожих в кустах, что у школы. Оттуда выпрыгивал на жертв.

— Интерес у парня вызывали не дети, а женщины. Он выскакивал из кустов и начинал щупать женщин за их прелести, — описывают местные жители.

Но марусинские женщины смогли отстоять свою честь. Одна припугнула озабоченного ножиком, другая побила зонтиком. После каждой неудачной попытки щупальщик убегал, но всегда возвращался на то же самое место.

— Мне звонили жители, жаловались. Говорили, что уже на троих пытался напасть. Я понимаю, что начало учебного года, там сейчас девчонки-школьницы пойдут, поэтому сама обратилась в полицию. Попросила, чтобы с этой ситуацией разобрались, иначе дело добром не закончится, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Габидуллина, директор местной школы.

Однако на полицию надейся, а сам не плошай. Активные марусинцы тоже стали проводить разыскные мероприятия. Составили даже фоторобот нападавшего. Особая примета: он всегда был в одной и той же толстовке, а на голове — капюшон.

Четвертое нападение на женщину стало финальной точкой в «карьере» извращенца. Со слов местных жителей, по той злосчастной тропинке очередная жертва шла на родительское собрание перед 1 Сентября. Тут-то она и попалась в руки местного любителя женщин. Он повалил ее на землю, заткнул рот рукой. Сибирячка не растерялась, укусила обидчика и давай кричать. На помощь подоспели другие родители. Но горе-насильника и след простыл.

— На следующий день местные стали просматривать школьные камеры. Ну и увидели его. Сами нашли, скрутили и доставили в отделение, — вспоминают жители села. — Заявления в полицию жертвы написали.

Марусинским маньяком, по заявлению местных мисс Марпл, оказался 18-летний гастарбайтер. Он приехал в Россию из ближнего зарубежья на заработки, по-русски почти ничего не понимает.

Казалось бы, история со счастливым концом. Только, по сообщению источника КП-Новосибирск, местные поймали не того.

— Иностранца, жителя ближнего зарубежья действительно задерживали и проверяли на причастность к нападениям на женщин, — прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Но никаких конкретных улик на этого молодого мужчину не нашли. Его отпустили.

Жители, конечно, возмущаются, что к ответственности иностранца привлечь нельзя. Но с другой стороны — после того, как парень побывал в отделе полиции, нападения прекратились. А может, просто совпадение.

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