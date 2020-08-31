Ранцы из клеенки и линейка на могиле Адриена Лежена: как отмечали 1 сентября в разные годы

Школа очень сильно изменилась на несколько десятилетий.

Уже завтра во всех новосибирских школах прозвенит первый звонок, правда, вспышка коронавируса внесла свои коррективы в День знаний. На линейки в этом году придут только ученики 1-х и 11-х классов, в школах обязательны антисептики. Накануне праздника корреспонденты «Комсомолки» попросили Игоря Минова, сотрудника Музея города Новосибирска, рассказать, как отмечали 1 Сентября в Новосибирске полвека назад.

Учителям дарили цветы, которые родители школьников выращивали сами. Фото: Андрей КОПАЛОВ

1960-Е И 1970-Е: РАНЦЫ И ДИПЛОМАТЫ

— Сам я пошел в школу в 1967 году и очень хорошо помню, как одевались тогда школьники. У девочек были коричневые платья с воротничком, у мальчиков — костюмы, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Геннадьевич. — Все носили одинаковую форму, а не как сейчас — в каждой школе своя.

Форма у школьников была одинаковой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Интересно, что в 1960-х годах портфелей в привычном для нас виде не было.

— Ходили мы с клеенчатыми ранцами, носили их за спиной, — говорит Игорь Минов. — Дипломаты стали модными уже ближе к концу 1970-х, а потом уже пошли рюкзаки и другие модные сумки.

Еще у школьников тогда были перьевые ручки, так что с уроков дети возвращались всегда с перемазанными чернилами лицами и руками.

Дети на уроке. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ГЛАДИОЛУСЫ ВМЕСТО РОЗ

Но что роднит 1 Сентября во все годы? Конечно цветы. Их дарили учителям и тогда, и сейчас. Хотя букеты сильно отличались от современных.

— Это сейчас розы, ирисы да вообще любые цветы — дело привычное. А тогда дарили то, что выращивали на дачах, — продолжает Игорь Минов. — В основном это были гладиолусы и астры.

Кабинеты учителей после праздника превращались в оранжерею.

— Шутка еще ходила: дарите учителям хрусталь, чтобы было куда цветы ставить, — напоминает Игорь Минов.

Школьники мечтали стать октябрятами и пионерами. Фото: Андрей КОПАЛОВ

СОВЕТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ХОДИЛИ НА МОГИЛУ АДРИЕНА ЛЕЖЕНА

Была полвека назад и еще одна традиция: будущих октябрят и тех, кто уже стал октябренком, 1 Сентября обязательно водили на могилу Адриена Лежена в сквер Героев Революции.

— До того, как его захоронение перенесли в Париж, новосибирским школьникам торжественно вручали октябрятские звездочки именно там, — отмечает Игорь Минов.

В 1980-х годах форма еще была. Фото: Андрей КОПАЛОВ

1980-Е: «Я БЫЛ ЗВЕНЬЕВЫМ! И ГОНЯЛСЯ ЗА БАБУШКАМИ»

А вот как свое 1 Сентября и учебу в школе вспоминают журналисты КП-Новосибирск.

Детство редактора Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск» Вадима Алексеева прошло в Барнауле, там же он пошел в 1-й класс.

Вадим Алексеев в первый класс пошел в Барнауле.

— Это фото примерно 1985 или 1986 года. Мне кажется, я тут первоклассник, потому что наряду с октябрятской звездочкой вижу значок члена общества книголюбов — нам такие выдавали в первом классе, вряд ли он сохранился бы у меня до второго. Свое самое первое 1 Сентября я помню таким: у меня был ранец с надписью Stop на английском языке. Я не знал тогда английский, но уже мог читать по-русски и читал: «Гтор». Все время думал: «Что это взрослые понаписали? Что за гтор?» И кстати, в мое время это был очень популярный ранец, такой носил каждый четвертый школьник. И наверное, все думали про этот «гтор», — рассуждает Вадим Алексеев.

Школьники старались стать октябрятами и пионерами. Фото: Андрей КОПАЛОВ

— А еще я в школе был руководителем звездочки. Первоклассников делили на группы по пять человек, по количеству углов на октябрятской звездочке, и в каждой назначался старший. Уже тогда мои лидерские качества были замечены учителем, и меня сделали руководителем — звеньевым. В принципе это была веселая общественная нагрузка: звездочки в свободное время искали стариков, чтобы предложить им свою помощь. И вот мы ходили по улицам и охотились на бабушек. Заканчивалось это тем, что бабушки отклоняли нашу помощь, но постоянно кормили нас.

Дети поздравляют любимого учителя. Фото: Андрей КОПАЛОВ

90-Е: ФОРМУ ОТМЕНИЛИ, А ОТ ЛИНЕЙКИ РЯБИЛО В ГЛАЗАХ

Виктория Минаева, главный редактор новосибирской «Комсомолки», пошла в 1-й класс в начале 1990-х, училась в средней школе № 50 в Юго-Западном жилмассиве:

Редактор Виктория Минаева пошла в школу в 1992 году. Фото: личный архив.

— Мой первый класс — это 1992 год. Тогда как раз отменили школьную форму, и дети приходили на линейку кто в чем. Кто-то в джинсовом сарафане, кто-то в ярких лосинах, от рюкзаков кислотного цвета приятно рябило в глазах. И мне было немного неловко, что меня мама нарядила вот так несовременно, в советскую форму: коричневое платье, белый фартук, белые колготки и красные туфли. В руках — кожаный коричневый портфель. «Скука какая», — думала маленькая я. Неловкость быстро сменилась радостью — оказалось, что со мной в одном классе будет учиться девочка из садика Наташа, с которой мы тут же подружились на всю жизнь. Сейчас я смотрю на фотографии и думаю, что была одета лучше всех, да простят меня одноклассники. Только бант и воротничок немного съехали — видимо, до этого носились с Наташкой по коридорам школы.

В 1990-х на линейку каждый уже наряжался кто во что горазд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В том же году в школу пошла замредактора КП-Новосибирск Татьяна Соловова:

— Это была небольшая школа в селе Рассказово Карасукского района Новосибирской области. У меня был тяжелый букет георгинов. Еще я оказалась самой мелкой из первоклассников, поэтому мне доверили колокольчик, чтобы я им звонила на своей первой линейке. В классе нас было всего пять человек. Нина, Оксанка, Сашка, Андрей — привет вам всем!

Замредактора Татьяна Соловова училась в школе в селе Рассказово. Фото: личный архив.

НУЛЕВЫЕ: ВСЕ ТЕ ЖЕ ГЛАДИОЛУСЫ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ФОРМЫ

Корреспондент КП-Новосибирск Анна Пашагина училась в лицее Казахстана, но там школа мало чем отличалась от российской:

Анна Пашагина на линейку пришла с гладиолусами. Фото: личный архив

— Мой первый класс — это 2004 год. Мне всучили тяжелый букет гладиолусов, которым можно было убить с одного размаха, а косички дико стягивали голову. Форма тогда уже вернулась в школы. У нас были зеленый пиджак, черный низ и белый верх.

Традиция первого звонка сохранилась и спустя много лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На улице моросил дождь, и на линейке я просто прикрылась от него этими же гладиолусами. Хоть какая-то польза была от них. Помню, как от пиджака чесались руки, а мама постоянно поправляла мне банты и косички. В одном классе со мной училась девочка с который мы так и дружили до 11-го класса. Теперь она живет в Чехии, ну а я здесь, в Новосибирске. Я ей передаю привет! А всех сегодняшних первоклассников поздравляю с праздником!

В 2000-х годах форма снова вернулась, но уже была у каждого своя. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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