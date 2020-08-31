Здесь разрабатывают «мозги» для «Кинжала», «Искандера-М» и «С-300»

Генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров поделился планами на скорое будущее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Входящий в Госкорпорацию Ростех Научно-исследовательский институт электронных приборов - предприятие секретное, работает на оборонку. Но о некоторых разработках рассказать все-таки можно. Генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров побывал в гостях у КП-Новосибирск и ответил на вопросы о кузнице самых современных изобретений.

Комплексы, которыми гордится страна

- Сергей Николаевич, каков вклад НИИЭП в развитие военной промышленности страны?

- Год образования НИИЭП - 1950-й, то есть в этом году предприятию исполнилось 70 лет. За это время институт внес довольно ощутимый вклад в обеспечение обороноспособности и Советского Союза, и России. Наша работа - это более 50 различных изделий, которые применяются в ракетных комплексах Вооруженных сил страны. Я говорю про такие известные зенитно-ракетные системы, как «Круг», «Шторм», «С-300», «Тор», «Кинжал», «Стрела-10М2», «Точка-У», «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град М», «Смерч», «Торнадо» и другие. Это те комплексы, которыми гордится наша страна и благодаря которым жители могут спать спокойно.

НИИЭП оснащен по последнему слову техники. Фото: Из архива НИИЭП.

- А гражданскую продукцию НИИЭП производит?

- НИИЭП - исследовательский институт, то есть в первую очередь занимается разработкой. Изначально не предполагалось, что будем заниматься гражданской продукцией да и продукцией вообще. Но лет 25 назад начали выпускать первые самостоятельные образцы, а теперь и серии. Как вы знаете, мы входим в состав Ростеха. Согласно стратегии корпорации к 2025 году доля гражданской продукции в общей выручке должна достигнуть 50%. У нас появилась соответствующая продукция с учетом этого требования. В целях гражданского использования выпускаем датчики обледенения для самолетов, реклоузеры (устройства автоматического управления воздушными ЛЭП. - Прим. ред.) для энергетиков. Все это - порядка 1% того, что мы делаем, но, думаю, в ближайшее время такие направления будем наращивать. У нас есть некоторые разработки с Академгородком по выпуску медицинской техники, например.

- Как изменилась номенклатура продукции НИИЭП за годы работы института?

- У нас постоянно идет эволюция, рост. Мы применяем технологии, которые не уступают мировым. В интересах военного ведомства стали разрабатывать комплексные системы. К 2020 году в рамках гособоронзаказа НИИЭП перешел от разработки отдельных компонентов ракетных систем к мощным каскадным комплексам. Они включают в себя многоуровневые системы для абсолютного уничтожения предполагаемого противника.

На Западе о таком только мечтают

- Сергей Николаевич, можете ли вы назвать периоды самого динамичного развития НИИЭП?

- Я бы вспомнил еще советские времена - 1960 - 1970-е годы. Потом были тяжелые 1990-е, когда пришлось продать помещения института. Мы тяжело переживали это время, но выстояли. Предприятие сохранило свои традиции и главное - кадровый потенциал, костяк наших изобретателей и производственников.

Последние годы, думаю, время самого бурного роста, когда мы вводим новые производства. Недавно к нам приезжал полномочный представитель президента Сергей Иванович Меняйло, вместе с которым мы открыли производство электронных компонентов для СВЧ-приборов. Мы вложили в этот участок более 200 миллионов рублей. Это деньги, заработанные институтом и направленные на его развитие.

Уже сегодня мы можем себе позволить значительно увеличить объем производства и начать выпуск такой техники, о которой наши коллеги и партнеры на Западе только мечтают. Производство микроэлектроники шестого технологического уклада для нас реальность сегодняшнего дня. Большую помощь в поддержке инициативы развития новых производств нам оказывает холдинг «Технодинамика», возглавляемый Игорем Георгиевичем Насенковым. АО «НИИЭП» входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех - управляющей организации АО «НПК «Техмаш».

В институте разрабатывают изделия, которые применяют Вооруженные силы страны. Фото: Из архива НИИЭП

- В чем главное богатство института?

- Наше главное богатство - это, конечно, люди. Коллектив единомышленников, объединенных целью создания оборонного щита страны, готовых выполнить любую задачу. Кстати, в 2015 году коллектив НИИЭП был награжден Благодарностью Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и высокие производственные показатели.

- Где вы черпаете кадры?

- Большое значение в этом плане имеет новосибирский Академгородок - получаем кадры из научно-исследовательских институтов. Также - из НГТУ, НГУ. Рядом с нами расположен университет водного транспорта, много людей оттуда. У нас разработаны программы по взаимодействию с учебными заведениями, которые предполагают в том числе обучение по целевому набору. Важна и преемственность поколений, когда в институте трудятся династии.

АО «НИИЭП» входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех - управляющей организации АО «НПК «Техмаш». Фото: Из архива НИИЭП

Увеличим производство втрое

- Каковы главные инвестиционные приоритеты предприятия?

- Они сводятся к развитию института. В августе 2020 года был запущен в строй новый производственно-технологический комплекс по производству многокомпонентной электроники. Далее планируется проведение 100% цифровизации всех элементов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Добиваемся того, чтобы все производства были под одной крышей. И конечно, не забываем о науке. Иногда идем, можно сказать, впереди планеты всей и сами предлагаем новые изобретения, ставим их на вооружение.

- Каковы экономические показатели предприятия в текущем году? Чем они обусловлены?

- У нас серьезный рост по объемам производства. Радуют результаты даже первого полугодия 2020 года. Чистая прибыль - 274 миллиона рублей. Это результат работы в том числе над сокращением издержек. С нашими результатами мы очень хорошо смотримся на фоне многих предприятий Новосибирска.

- Каковы перспективы развития НИИЭП на ближайшие пять лет?

- Мы планируем за пять лет увеличить объем производства в три раза. Расширение номенклатуры выпускаемых изделий и эффективность научно-исследовательских работ позволит стать НИИЭП ведущим научно-исследовательским институтом страны с самой современной производственной базой. НИИЭП уже сегодня готов разрабатывать и серийно производить изделия шестого технологического уклада с применением самых передовых квантовых и нанотехнологий будущего.