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Общество

Сибирский суперфуд, который знает вся Россия

О полезных свойствах амаранта знали еще 30 тысяч лет назад, но незаслуженно почти забыли в наши дни. Пару лет назад новосибирский фермер Илья Бубнов решил исправить эту ситуацию
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Фото из личного архива Ильи (фермер)

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Оставив офисную работу ради работы в поле, стал на сегодняшний день единственным производителем ферментированного амарантового чая в России.

Фермерский старт

«Раньше я работал в сфере продаж и однажды ради интереса начал изучать историю наших предков – славян, которые употребляли в пищу амарантовую муку, масло, чай. Оказалось, это растение – кладезь полезных витаминов и микроэлементов или, как сейчас говорят, суперфуд», – рассказывает Илья.

Фермерское хозяйство Илья развивает с 2018 года, в свой первый сезон только экспериментировал с растением при минимуме вложений. Для производства использовал амарант сорта «Валентина»: он краснолистный и чай получается рубинового цвета.

На следующий год Илья построил теплицу для завяливания листа, купил гранулятор, роллер, сушилку, арендовал участок земли в 8 гектаров и сделал первую крупную партию – тонну чая. Сегодня чай новосибирского фермера под брендом «Амарант Сибири» покупают по всей России – и оптом, и в розницу.

На вопрос о конкурентах Илья отвечает уверенно и с гордостью: ему не известны другие производители ферментированного амарантового чая в России. Есть те, кто предлагает сушеные листья амаранта и называет их чаем, но по сути – это просто сушеная трава, не прошедшая всю технологическую цепочку производства чая и поэтому не обладающая ярко выраженными вкусовыми и полезными свойствами.

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Новый сезон – новые планы

В 2020 году площадь амарантового поля Ильи выросла в два раза – до 15 га, а вместо одного сорта появилось целых три.

«Возможно, в ближайшем будущем удастся расширить ассортимент, добавятся чайные напитки на основе амаранта, купажи с другими полезными травами. В качестве эксперимента смешивал амарантовый чай с иван-чаем, китайскими и индийскими чаями, алтайскими травами, сибирскими ягодами. Я в поиске самых интересных и вкусных сочетаний».

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Илья готов и к экспорту продукции, ведутся переговоры со странами Евразийского союза, Китаем и странами Евросоюза, а упаковки с чаем уже предусмотрительно содержат данные о производителе и составе продукта на китайском и английском языках. Дело времени и сибирский амарант покорит иностранного потребителя.

В планах – участие в фермерских фестивалях, таких как СВОЁ от Россельхозбанка. «Это реальная возможность как минимум – заявить о себе, как максимум – найти розничных и оптовых партнеров. Участие в таких мероприятиях – хорошая поддержка для начинающего фермера».

Про деньги и нечто большее

«Деньги – да, это сильный стимул, но есть нечто большее. Смотреть, как из семени вырастает высокое растение – это романтика. Производство – сила духа. Продажи – азарт. Положительные отзывы потребителей – удовлетворение. Поэтому сомнений нет – я на правильном пути».

Очень важна и поддержка партнеров: в Россельхозбанке у Ильи открыт расчетный счет, есть персональный менеджер, который всегда на связи. «В будущем рассматриваю возможность льготного кредитования – оборудование и сельхозтехника требует значительных вложений. Присматриваюсь и к новой программе банка – сельской ипотеке, хороший вариант для фермера с небольшим хозяйством, но – большими планами».

Легендарный продукт

Богатому и сбалансированному витаминно-минеральному составу амаранта может «позавидовать» любой из существующих лекарственных комплексов и БАДов: в нем содержатся витамины А, С, Е, К, витамины группы B, цинк, магний, калий, кальций, марганец, железо, фосфор, селен. Белок в химическом составе амаранта по своей ценности и качеству превосходит все животные и растительные протеины. Помимо этого, листья и семена амаранта содержат аминокислоты (в т.ч. незаменимые – лизин и триптофан), антиоксиданты, Омега-3, Омега-6, каротиноиды, флавоноиды (рутин, кверцитин), пектин.

Самые уникальные свойства амаранта – стимуляция роста и регенерация тканей, способность уменьшать воспаление, предотвращать осложнения заболеваний, снижать давление и укреплять сердечно-сосудистую систему. Амарант – лучший активатор иммунитета природного происхождения, он заметно повышает жизненный тонус, улучшает настроение, снимает напряжение.

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Рецепт от фермера

Горячий амарантовый чайный напиток

Залейте 1-2 чайные ложки или 1-2 фильтр-пакета одним стаканом (200 мл) кипяченой воды (85º-95ºC) и настаивайте в течение 4-6 минут.

Холодный амарантовый чайный напиток

5 гр. амарантового чая залить 1 л. воды комнатной температуры, выдержать 12 часов, после чего – охладить в холодильнике или добавить лед. Получится вкусный и полезный освежающий напиток для укрепления здоровья и утоления жажды.

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«Поздравляю Россельхозбанк с 20-летием! Пусть деятельность Банка будет и впредь успешной, а экономика Новосибирской области и страны — стабильной и крепкой! Пусть Вас радует благополучие Ваших клиентов-фермеров, их уверенное, поступательное развитие и стабильно высокие урожаи. От всей души желаю всем сотрудникам Банка крепкого здоровья, взаимопонимания в коллективе и отличного настроения! С Праздником!» На правах рекламы

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