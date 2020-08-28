Сибирский суперфуд, который знает вся Россия

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Оставив офисную работу ради работы в поле, стал на сегодняшний день единственным производителем ферментированного амарантового чая в России.

Фермерский старт

«Раньше я работал в сфере продаж и однажды ради интереса начал изучать историю наших предков – славян, которые употребляли в пищу амарантовую муку, масло, чай. Оказалось, это растение – кладезь полезных витаминов и микроэлементов или, как сейчас говорят, суперфуд», – рассказывает Илья.

Фермерское хозяйство Илья развивает с 2018 года, в свой первый сезон только экспериментировал с растением при минимуме вложений. Для производства использовал амарант сорта «Валентина»: он краснолистный и чай получается рубинового цвета.

На следующий год Илья построил теплицу для завяливания листа, купил гранулятор, роллер, сушилку, арендовал участок земли в 8 гектаров и сделал первую крупную партию – тонну чая. Сегодня чай новосибирского фермера под брендом «Амарант Сибири» покупают по всей России – и оптом, и в розницу.

На вопрос о конкурентах Илья отвечает уверенно и с гордостью: ему не известны другие производители ферментированного амарантового чая в России. Есть те, кто предлагает сушеные листья амаранта и называет их чаем, но по сути – это просто сушеная трава, не прошедшая всю технологическую цепочку производства чая и поэтому не обладающая ярко выраженными вкусовыми и полезными свойствами.

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Новый сезон – новые планы

В 2020 году площадь амарантового поля Ильи выросла в два раза – до 15 га, а вместо одного сорта появилось целых три.

«Возможно, в ближайшем будущем удастся расширить ассортимент, добавятся чайные напитки на основе амаранта, купажи с другими полезными травами. В качестве эксперимента смешивал амарантовый чай с иван-чаем, китайскими и индийскими чаями, алтайскими травами, сибирскими ягодами. Я в поиске самых интересных и вкусных сочетаний».

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Илья готов и к экспорту продукции, ведутся переговоры со странами Евразийского союза, Китаем и странами Евросоюза, а упаковки с чаем уже предусмотрительно содержат данные о производителе и составе продукта на китайском и английском языках. Дело времени и сибирский амарант покорит иностранного потребителя.

В планах – участие в фермерских фестивалях, таких как СВОЁ от Россельхозбанка. «Это реальная возможность как минимум – заявить о себе, как максимум – найти розничных и оптовых партнеров. Участие в таких мероприятиях – хорошая поддержка для начинающего фермера».

Про деньги и нечто большее

«Деньги – да, это сильный стимул, но есть нечто большее. Смотреть, как из семени вырастает высокое растение – это романтика. Производство – сила духа. Продажи – азарт. Положительные отзывы потребителей – удовлетворение. Поэтому сомнений нет – я на правильном пути».

Очень важна и поддержка партнеров: в Россельхозбанке у Ильи открыт расчетный счет, есть персональный менеджер, который всегда на связи. «В будущем рассматриваю возможность льготного кредитования – оборудование и сельхозтехника требует значительных вложений. Присматриваюсь и к новой программе банка – сельской ипотеке, хороший вариант для фермера с небольшим хозяйством, но – большими планами».

Легендарный продукт

Богатому и сбалансированному витаминно-минеральному составу амаранта может «позавидовать» любой из существующих лекарственных комплексов и БАДов: в нем содержатся витамины А, С, Е, К, витамины группы B, цинк, магний, калий, кальций, марганец, железо, фосфор, селен. Белок в химическом составе амаранта по своей ценности и качеству превосходит все животные и растительные протеины. Помимо этого, листья и семена амаранта содержат аминокислоты (в т.ч. незаменимые – лизин и триптофан), антиоксиданты, Омега-3, Омега-6, каротиноиды, флавоноиды (рутин, кверцитин), пектин.

Самые уникальные свойства амаранта – стимуляция роста и регенерация тканей, способность уменьшать воспаление, предотвращать осложнения заболеваний, снижать давление и укреплять сердечно-сосудистую систему. Амарант – лучший активатор иммунитета природного происхождения, он заметно повышает жизненный тонус, улучшает настроение, снимает напряжение.

Фото из личного архива Ильи (фермер)

Рецепт от фермера

Горячий амарантовый чайный напиток

Залейте 1-2 чайные ложки или 1-2 фильтр-пакета одним стаканом (200 мл) кипяченой воды (85º-95ºC) и настаивайте в течение 4-6 минут.

Холодный амарантовый чайный напиток

5 гр. амарантового чая залить 1 л. воды комнатной температуры, выдержать 12 часов, после чего – охладить в холодильнике или добавить лед. Получится вкусный и полезный освежающий напиток для укрепления здоровья и утоления жажды.

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«Поздравляю Россельхозбанк с 20-летием! Пусть деятельность Банка будет и впредь успешной, а экономика Новосибирской области и страны — стабильной и крепкой! Пусть Вас радует благополучие Ваших клиентов-фермеров, их уверенное, поступательное развитие и стабильно высокие урожаи. От всей души желаю всем сотрудникам Банка крепкого здоровья, взаимопонимания в коллективе и отличного настроения! С Праздником!» На правах рекламы