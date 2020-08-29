«Хаи, лои, хомяки!»: как я покупал нефть и самолеты, пытаясь разбогатеть на фондовом рынке

Теперь я – совладелец «Боинга», но богатым от этого не стал. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Началось с того, что я наконец подкопил немного денег. Важно пошел в банк, чтобы положить их на счет, но там меня огорчили: ставки по депозитам неуклонно падают. Ну что такое 4% в год? Нет уж! Я не позволю честно заработанным рублям погибать в неравном бою с постпандемической инфляцией. Сегодня я могу купить на них подержанный автомобиль, а через год, небось, только на велосипед хватит?

ДЕНЬГИ ИЛИ АКЦИИ?

Во что бы вложиться? Поиск информации на эту тему в интернете привел меня к фондовым рынкам. Я слышал о них и прежде, но теперь узнал, как все устроено. Если коротко: крупные компании продают свои акции, покупая их, люди вкладывают в эти предприятия деньги, у компаний появляются свободные средства на развитие бизнеса, а инвесторы получают шанс на доход. И заодно выручают мировую экономику.

В России десятки брокерских компаний, которые предоставляют доступ к бирже. При этом ходить никуда не надо — сколачивают капиталы биржевые игроки с помощью мобильных приложений. Припомнив счастливую улыбку Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-стрит», иду на биржу. Ну как сказать, иду… Лежу на диване и скачиваю приложение для торгов.

В мобильнике замелькали знакомые названия: «Детский мир», «М-Видео», «Лента», «Аэрофлот», «Джонсон и Джонсон», «Кока-Кола», «МакДональдс». Вот доллары — дорогие американские и дешевые гонконгские, вот евро, юани, иены… Торгуй, чем хочешь, разве что тугриков нет.

Покупая валюту, биржевой игрок рассчитывает на то, что изменится ее курс. Но не факт, что в выгодную сторону. Смотрю на графики, и вижу, что, например, турецкая лира за пять лет подешевела к рублю втрое! А вот акции компаний позволяют мечтать уже о двойной выгоде.

— Во-первых, это дивиденды, то есть доход, которым компании ежегодно делятся с акционерами. Правда, заранее не известно, какой будет прибыль предприятия, поэтому точный размер дивидендов не угадаешь, — объясняет мне приятель Алексей, который уже два года пытается разбогатеть на бирже. — Во-вторых, можно заработать за счет подорожания акций. Чем компания популярней, чем лучше у нее дела, тем быстрее растет курс. Хотя он может, наоборот, резко упасть…

«БОИНГ» РУХНУЛ, НАДО БРАТЬ!

На деле не все так просто. В течение дня этот самый курс может десять раз взлететь и десять раз упасть. Например, весной любители биржевой игры потерпели фиаско. Многие акции — даже очень надежные — подешевели в два, три, а то и в пять раз: в пандемию экономика пошла вниз, компании стали беднеть, а вместе с ними — акционеры. Акционер, чтобы вы понимали — это совладелец компании. И вот — настала моя пора стать таковым. Время-то благодатное. Раз цены рухнули, значит, надо брать товар!

Хочу быть совладельцем «Газпрома» — решил я. Вот все равно, заработаю или потеряю, но хочу! Пара движений пальцами по экрану, и акции — у меня. Опытные игроки говорят, что в кризис дорожает золото. Прихватил акций золотодобывающей компании. Кстати, за шесть лет они выросли в 36 раз! Где ж я был в 2014-м, а?

Золото и связанный с ним бизнес – считаются надежным вложением.

В приложении натыкаюсь на торговую сеть «Магнит». А что? Я там кофе по скидкам покупаю. Дай-ка и ценную бумагу возьму.

Дальше отправляюсь в Америку. О! «Боинг» рухнул в пандемию. Подождите-подождите, я тоже полечу с вами, уверен — теперь рванем вместе вверх. И приобрету, пожалуй, немного «Пфайзера». Они ведь — по медикаментам, это сейчас в тренде.

В свой портфель патриотично добавляю бумаги «Яндекса». А еще — американской нефтяной компании. И немного долларов, конечно. Уже через минуту цифры в моем смартфоне превращаются в светофор. Одни позиции загораются красным — значит, цены этих бумаг падают, другие — зеленым, значит растут. Но к вечеру мой портфель подешевел чуть больше, чем на 1%. Так себе начало...

Еще в феврале «Боинга» стоили по 344 доллара, а теперь цена колеблется вокруг 170.

«ПРОДАВАЙ!» — ГОВОРИЛА ОНА

Одновременно с торговой наукой изучаю биржевой язык. Если ты купил бумагу, чтобы продать через пару лет, имя тебе — инвестор. Если покупаешь и продаешь каждый день — значит, трейдер. А если совсем зачастил со сделками и пытаешься урвать каждый рубль, это уже — спекулянт.

— Курс акций зависит от новостей. Помнишь аварию на «Норникеле»? После нее акции процентов на десять упали. А полет Crew Dragon? Благодаря нему акции «Теслы» раза в два подскочили в цене, — учит меня биржевым премудростям Алексей.

Снова звучит все просто. А на деле факторов слишком много, чтобы угадать поведение акций. Ту же пандемию кто мог предсказать? Впрочем, мне повезло. Если первый вечер на бирже увел меня в минус, то потом началась счастливая пора.

Мои «золотые» акции мчались вверх вместе с ценой за унцию. Неплохую прибыль приносила нефть. А тут еще — успешные испытания «Боинга». Это прекрасно сказалось на моем портфеле. За неделю я увеличил бюджет почти на 10%.

— Продавай все, пока в плюсе, — твердила жена, ошеломленная моим успехом.

— Продам, и что дальше? Под подушкой эти деньги хранить? Пусть они дальше работают, — деловито отказывался я и покупал все новые бумаги. Но, похоже, жена была права. Скоро удача от меня отвернулась, все мои акции поползли вниз, а вместе с ними испарилась половина моей месячной зарплаты…

Только посмотрите, как может подешеветь «бумага» всего за один месяц. Наверняка, многие акционеры рыдали.

«Поздравляю, хомяк!» — поржал надо мной незнакомец, когда я поделился горестями в брокерском чате. Биржевой язык — изящен и богат. И хомяк, скажу я вам, отнюдь не комплимент (смотрите наш словарик).

Не хочу быть хомяком! Хочу быть волком! И я применил популярную тактику — усреднение. Суть ее такова: если «бумаги» подешевели — покупаешь их побольше. И будет у тебя акция «Боинга» не только за 190 долларов, но и за 160. А когда они снова пойдут вверх и поднимутся до 175 долларов — ты уже вернешься в ноль. И это почти сработало. Итог двух месяцев — мой портфель колеблется вокруг нулевой отметки, то принося пару процентов прибыли, то уходя в такой же небольшой минус. С нетерпением жду окончания пандемии — тогда-то все должно пойти вверх! А жена говорит: уж лучше бы в банк под 4% в год положил…

СЛОВАРЬ НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА

Снимай шорты вовремя, а то будешь хомяком

Хаи — периоды, когда акция достигают наиболее высокой цены.

Лои — обратная ситуация, самая низкая цена. Задача трейдера — купить на лоях, а продать на хаях.

Хомяк — неудачник, лузер. Трейдер, который торгует себе в убыток.

Надеть шорты — сыграть на понижении. Это такой вариант сделки, когда тебе выгодно падение акции, а не рост. Название от слова «short» — короткий. Такие сделки — очень рисковые. Так что носить шорты подолгу — боязно.

Зарезать лося — продать акцию, когда она дешевеет. В приложениях для торгов есть функция «stop loss», то есть «остановить убытки». Трейдер назначает цену, упав до которой, акция продается автоматически. Сработал «stop loss» — значит ты «зарезал лося».

Скальпинг — метод биржевой игры. Это когда трейдер не ждет большой прибыли, а продает акции едва они подрастут на пару центов. «Сняв скальп», он ждет, когда акции вновь подешевеют, чтобы вложиться и снова срезать верхушку.

За один год акции «Теслы» подорожали на 747%!

КСТАТИ

Можно довериться профессионалам

Самые осторожные не играют на бирже сами, а доверяют это ПИФам — паевым инвестиционным фондам. Такие организации берут деньги у клиентов и сами вкладывают в те бумаги, в которые верят. ПИФы избегают рисков, поэтому считаются надежным вариантом вложения. Но и баснословных прибылей эти фонды не обещают.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это вам не игра»

Трейдер Евгений Баринов:

— Новички часто терпят крах из-за своих завышенных ожиданий, из-за психической неуравновешенности. Если бумаги падают в цене, спешат их продать, и на этом теряют деньги. Так было минувшей весной, когда многие акции рухнули. Но многие из них уже вернули позиции, и трейдеры, которые оставались спокойными, сохранили деньги. Кто-то и заработал в этот период. Здесь совет простой: просто сформируйте портфель и не трогайте его как можно дольше. Не надо вести себя как игроманы: купил, продал, снова купил, ждешь сиюминутной прибыли, входишь в азарт.

Еще один совет — брать проверенные активы. На сайте брокера можно найти, например, топ-10 компаний, у которых был стабильный рост в течение нескольких лет. Обратите внимание на их акции.

Эксперты рекомендуют пользоваться и защитными активами — такими, которые растут именно в периоды общего падения на рынке, и таким образом компенсируют потери. Такой защитный актив — это, например, золото. Но вот в этом году золото уже слишком выросло в цене, поэтому сейчас такое вложение способно сыграть дурную шутку.

Еще один вариант — заключить договор о доверительном управлении портфелем. Тогда торговать вместо вас будет опытный трейдер, который, конечно, ориентируется на рынке лучше. Я знаю примеры, когда трейдеры успешно увеличивают и своий доход, и доход доверителей. Но если они терпят убытки, то ответственность за это тоже ложится на клиента.

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