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Экономика

«Хаи, лои, хомяки!»: как я покупал нефть и самолеты, пытаясь разбогатеть на фондовом рынке

Журналист «КП» решил заработать, играя на курсах валют и акций. Вот что из этого получилось
Вадим АлексеевВадим АлексеевВадимАлексеев
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Теперь я – совладелец «Боинга», но богатым от этого не стал.

Теперь я – совладелец «Боинга», но богатым от этого не стал.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Началось с того, что я наконец подкопил немного денег. Важно пошел в банк, чтобы положить их на счет, но там меня огорчили: ставки по депозитам неуклонно падают. Ну что такое 4% в год? Нет уж! Я не позволю честно заработанным рублям погибать в неравном бою с постпандемической инфляцией. Сегодня я могу купить на них подержанный автомобиль, а через год, небось, только на велосипед хватит?

ДЕНЬГИ ИЛИ АКЦИИ?

Во что бы вложиться? Поиск информации на эту тему в интернете привел меня к фондовым рынкам. Я слышал о них и прежде, но теперь узнал, как все устроено. Если коротко: крупные компании продают свои акции, покупая их, люди вкладывают в эти предприятия деньги, у компаний появляются свободные средства на развитие бизнеса, а инвесторы получают шанс на доход. И заодно выручают мировую экономику.

В России десятки брокерских компаний, которые предоставляют доступ к бирже. При этом ходить никуда не надо — сколачивают капиталы биржевые игроки с помощью мобильных приложений. Припомнив счастливую улыбку Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-стрит», иду на биржу. Ну как сказать, иду… Лежу на диване и скачиваю приложение для торгов.

В мобильнике замелькали знакомые названия: «Детский мир», «М-Видео», «Лента», «Аэрофлот», «Джонсон и Джонсон», «Кока-Кола», «МакДональдс». Вот доллары — дорогие американские и дешевые гонконгские, вот евро, юани, иены… Торгуй, чем хочешь, разве что тугриков нет.

Покупая валюту, биржевой игрок рассчитывает на то, что изменится ее курс. Но не факт, что в выгодную сторону. Смотрю на графики, и вижу, что, например, турецкая лира за пять лет подешевела к рублю втрое! А вот акции компаний позволяют мечтать уже о двойной выгоде.

— Во-первых, это дивиденды, то есть доход, которым компании ежегодно делятся с акционерами. Правда, заранее не известно, какой будет прибыль предприятия, поэтому точный размер дивидендов не угадаешь, — объясняет мне приятель Алексей, который уже два года пытается разбогатеть на бирже. — Во-вторых, можно заработать за счет подорожания акций. Чем компания популярней, чем лучше у нее дела, тем быстрее растет курс. Хотя он может, наоборот, резко упасть…

«БОИНГ» РУХНУЛ, НАДО БРАТЬ!

На деле не все так просто. В течение дня этот самый курс может десять раз взлететь и десять раз упасть. Например, весной любители биржевой игры потерпели фиаско. Многие акции — даже очень надежные — подешевели в два, три, а то и в пять раз: в пандемию экономика пошла вниз, компании стали беднеть, а вместе с ними — акционеры. Акционер, чтобы вы понимали — это совладелец компании. И вот — настала моя пора стать таковым. Время-то благодатное. Раз цены рухнули, значит, надо брать товар!

Хочу быть совладельцем «Газпрома» — решил я. Вот все равно, заработаю или потеряю, но хочу! Пара движений пальцами по экрану, и акции — у меня. Опытные игроки говорят, что в кризис дорожает золото. Прихватил акций золотодобывающей компании. Кстати, за шесть лет они выросли в 36 раз! Где ж я был в 2014-м, а?

Золото и связанный с ним бизнес – считаются надежным вложением.

Золото и связанный с ним бизнес – считаются надежным вложением.

В приложении натыкаюсь на торговую сеть «Магнит». А что? Я там кофе по скидкам покупаю. Дай-ка и ценную бумагу возьму.

Дальше отправляюсь в Америку. О! «Боинг» рухнул в пандемию. Подождите-подождите, я тоже полечу с вами, уверен — теперь рванем вместе вверх. И приобрету, пожалуй, немного «Пфайзера». Они ведь — по медикаментам, это сейчас в тренде.

В свой портфель патриотично добавляю бумаги «Яндекса». А еще — американской нефтяной компании. И немного долларов, конечно. Уже через минуту цифры в моем смартфоне превращаются в светофор. Одни позиции загораются красным — значит, цены этих бумаг падают, другие — зеленым, значит растут. Но к вечеру мой портфель подешевел чуть больше, чем на 1%. Так себе начало...

Еще в феврале «Боинга» стоили по 344 доллара, а теперь цена колеблется вокруг 170.

Еще в феврале «Боинга» стоили по 344 доллара, а теперь цена колеблется вокруг 170.

«ПРОДАВАЙ!» — ГОВОРИЛА ОНА

Одновременно с торговой наукой изучаю биржевой язык. Если ты купил бумагу, чтобы продать через пару лет, имя тебе — инвестор. Если покупаешь и продаешь каждый день — значит, трейдер. А если совсем зачастил со сделками и пытаешься урвать каждый рубль, это уже — спекулянт.

— Курс акций зависит от новостей. Помнишь аварию на «Норникеле»? После нее акции процентов на десять упали. А полет Crew Dragon? Благодаря нему акции «Теслы» раза в два подскочили в цене, — учит меня биржевым премудростям Алексей.

Снова звучит все просто. А на деле факторов слишком много, чтобы угадать поведение акций. Ту же пандемию кто мог предсказать? Впрочем, мне повезло. Если первый вечер на бирже увел меня в минус, то потом началась счастливая пора.

Мои «золотые» акции мчались вверх вместе с ценой за унцию. Неплохую прибыль приносила нефть. А тут еще — успешные испытания «Боинга». Это прекрасно сказалось на моем портфеле. За неделю я увеличил бюджет почти на 10%.

— Продавай все, пока в плюсе, — твердила жена, ошеломленная моим успехом.

— Продам, и что дальше? Под подушкой эти деньги хранить? Пусть они дальше работают, — деловито отказывался я и покупал все новые бумаги. Но, похоже, жена была права. Скоро удача от меня отвернулась, все мои акции поползли вниз, а вместе с ними испарилась половина моей месячной зарплаты…

Только посмотрите, как может подешеветь «бумага» всего за один месяц. Наверняка, многие акционеры рыдали.

Только посмотрите, как может подешеветь «бумага» всего за один месяц. Наверняка, многие акционеры рыдали.

«Поздравляю, хомяк!» — поржал надо мной незнакомец, когда я поделился горестями в брокерском чате. Биржевой язык — изящен и богат. И хомяк, скажу я вам, отнюдь не комплимент (смотрите наш словарик).

Не хочу быть хомяком! Хочу быть волком! И я применил популярную тактику — усреднение. Суть ее такова: если «бумаги» подешевели — покупаешь их побольше. И будет у тебя акция «Боинга» не только за 190 долларов, но и за 160. А когда они снова пойдут вверх и поднимутся до 175 долларов — ты уже вернешься в ноль. И это почти сработало. Итог двух месяцев — мой портфель колеблется вокруг нулевой отметки, то принося пару процентов прибыли, то уходя в такой же небольшой минус. С нетерпением жду окончания пандемии — тогда-то все должно пойти вверх! А жена говорит: уж лучше бы в банк под 4% в год положил…

СЛОВАРЬ НАЧИНАЮЩЕГО ТРЕЙДЕРА

Снимай шорты вовремя, а то будешь хомяком

Хаи — периоды, когда акция достигают наиболее высокой цены.

Лои — обратная ситуация, самая низкая цена. Задача трейдера — купить на лоях, а продать на хаях.

Хомяк — неудачник, лузер. Трейдер, который торгует себе в убыток.

Надеть шорты — сыграть на понижении. Это такой вариант сделки, когда тебе выгодно падение акции, а не рост. Название от слова «short» — короткий. Такие сделки — очень рисковые. Так что носить шорты подолгу — боязно.

Зарезать лося — продать акцию, когда она дешевеет. В приложениях для торгов есть функция «stop loss», то есть «остановить убытки». Трейдер назначает цену, упав до которой, акция продается автоматически. Сработал «stop loss» — значит ты «зарезал лося».

Скальпинг — метод биржевой игры. Это когда трейдер не ждет большой прибыли, а продает акции едва они подрастут на пару центов. «Сняв скальп», он ждет, когда акции вновь подешевеют, чтобы вложиться и снова срезать верхушку.

За один год акции «Теслы» подорожали на 747%!

За один год акции «Теслы» подорожали на 747%!

КСТАТИ

Можно довериться профессионалам

Самые осторожные не играют на бирже сами, а доверяют это ПИФам — паевым инвестиционным фондам. Такие организации берут деньги у клиентов и сами вкладывают в те бумаги, в которые верят. ПИФы избегают рисков, поэтому считаются надежным вариантом вложения. Но и баснословных прибылей эти фонды не обещают.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это вам не игра»

Трейдер Евгений Баринов:

— Новички часто терпят крах из-за своих завышенных ожиданий, из-за психической неуравновешенности. Если бумаги падают в цене, спешат их продать, и на этом теряют деньги. Так было минувшей весной, когда многие акции рухнули. Но многие из них уже вернули позиции, и трейдеры, которые оставались спокойными, сохранили деньги. Кто-то и заработал в этот период. Здесь совет простой: просто сформируйте портфель и не трогайте его как можно дольше. Не надо вести себя как игроманы: купил, продал, снова купил, ждешь сиюминутной прибыли, входишь в азарт.

Еще один совет — брать проверенные активы. На сайте брокера можно найти, например, топ-10 компаний, у которых был стабильный рост в течение нескольких лет. Обратите внимание на их акции.

Эксперты рекомендуют пользоваться и защитными активами — такими, которые растут именно в периоды общего падения на рынке, и таким образом компенсируют потери. Такой защитный актив — это, например, золото. Но вот в этом году золото уже слишком выросло в цене, поэтому сейчас такое вложение способно сыграть дурную шутку.

Еще один вариант — заключить договор о доверительном управлении портфелем. Тогда торговать вместо вас будет опытный трейдер, который, конечно, ориентируется на рынке лучше. Я знаю примеры, когда трейдеры успешно увеличивают и своий доход, и доход доверителей. Но если они терпят убытки, то ответственность за это тоже ложится на клиента.

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