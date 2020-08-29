«Последняя ее просьба перед смертью»: сибирячка ищет родных своей матери, которые отдали ее в детдом

Фамилию в свидетельстве о рождении Ольги изменили, и она стала Жеребцовой. Фото: личный архив.

— Помогите найти родственников Зеленцовых в Новосибирской области, жили там в 1930-х годах. Моя мама, Ольга Зеленцова, попала в те годы в детдом. Прошу отозваться всех, у кого были родственники Зеленцовы в те времена в Новосибирской области, — такой пост написала жительница Кубани Татьяна. Она и рассказала КП-Новосибирск историю своей мамы.

На этом фото Ольге 24 года. Фото: личный архив.

«КРАСНОЩЕКАЯ ЖЕНЩИНА ЗАВЕРНУЛА В ОДЕЯЛО»

— Мама родилась в 1932 году, — поделилась с КП-Новосибирск Татьяна. — Единственное, что она помнила из раннего детства: краснощекая женщина кутает ее, совсем маленькую, в одеяло и уносит куда-то. Видимо, так мама и оказалась в Бердском детдоме. Кто именно принес ее туда, мама до конца жизни так и не узнала. Записали ее на фамилию Зеленцова.

Судьба у Ольги была тяжелой: никто ее не удочерил, и росла она под казенной крышей. Когда Бердский детдом расформировали, ее перевели в Искитим, тогда же сибирячке сменили фамилию — она стала Жеребцовой.

Свидетельство о рождении Ольги. Фото: личный архив.

— У нас с мамой была версия, что ее семья могла быть репрессирована, потому ее фамилию и сменили, — предполагает Татьяна.

После детдома и училища Ольга начала встречаться с парнем. Она забеременела, но замуж ухажер ее не позвал. Сибирячка осталась одна, но от ребенка не отказалась: родила в 1965 году дочку Таню.

— Когда мне было 5 лет, мы с мамой переехали из Новосибирска в поселок Центральный Краснодарского края, где я живу до сих пор, но родом я из Сибири, — говорит Татьяна.

Ольгу обманул и бросил парень. Фото: личный архив.

«НАВЕРНОЕ, Я НЕ ДОЖДУСЬ, ЧТОБЫ МЫ НАШЛИ СЕМЬЮ»

На Кубани Ольга личного счастья тоже не нашла: растила дочь в одиночку, очень тяжело и много работала.

— Мама была дояркой, потом телятницей, а ближе к пенсии, когда ей уже тяжело было, работала в садоводческом звене, — продолжает Татьяна.

И все это время Ольга не переставала искать свою родную семью.

— Мы с мамой подавали запрос и в архивы, и на самые разные передачи, и к поисковикам обращались, но все без толку, — вздыхает Татьяна. — Она очень хотела найти родных, узнать историю семьи…

Ольга растила дочку сама. Фото: личный архив.

В 2009 году сибирячки не стало, но ее дочь продолжила поиски.

— Моя мама ни на кого зла не держала: перед смертью переживала только об одном: «Наверное, дочка, я не доживу, чтобы мы нашли родных», — вспоминает Татьяна. — И последняя просьба мамы перед смертью — не бросать поиски. И я ее выполню. Прошу, откликнитесь, если знаете что-то о нашей семье!

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о родных Ольги и Татьяны, то связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно все передадим героине этой истории.

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