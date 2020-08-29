«К нему часто прикапываются из-за тату на лице»: толпа пьяных подростков избила парня, тот защитился от них ножом и попал в тюрьму

Дмитрий (на фото справа) и один из пострадавших подростков. Фото: соцсети.

История о ранении двух подростков в центре Новосибирска оказалась неоднозначной. В редакцию КП-Новосибирск обратились знакомые и девушка обвиняемого, которые рассказали, что на самом деле произошло у ЦУМА. Они уверяют, что жертвы - не те, кто в больнице. А тот, на кого хотят возбудить уголовное дело.

Напомним, вечером 22 августа выпившие 17-летние подростки тусовались возле торгового центра на Вокзальной магистрали. В это время мимо проходил 23-летний Дмитрий К. Слово за слово - и началась драка. Дмитрий был один, а подростков много. Но, к сожалению или к счастью, у парня с собой оказался нож-бабочка, который он и пустил в дело. В результате двое ребят оказались в больнице. Медицинская помощь понадобилась и Дмитрию: у него разбита бутылкой голова и синяки.

Компания подростков ввязалась в драку. Фото: соцссети.

- В 11 часов вечера Дима шел к другу из дома, буквально за несколько минут до случившегося мы с ним разговаривали по телефону, все было нормально, - рассказала КП-Новосибирск его девушка Анастасия. - Дима - обычный парень, разнорабочий, устанавливает камины. Он не спортсмен и не качок и к нему часто на улице кто-нибудь прикапывается. Подростки могли прицепиться к внешнему виду: у него татуировки на лице и руках, одет как хипстер...

Друзья говорят, Дима - парень миролюбивый, проблем с законом у него никогда не было. И нож с собой носил не для того, чтобы отбиваться от хулиганов: на работе часто нужно бывает что-то острое.

- Он оборонялся от шести пьяных подростков! Поэтому и достал нож. Они не просто хотели подраться, но и ограбили его - отобрали мобильный телефон, деньги и избили. Да и характер у него не такой совсем, чтобы драться. Ну и физически он достаточно хлипкий, - поделился с КП-Новосибирск бывший одногруппник Дмитрия из ТГУ Руслан. - Почти все нападавшие - детдомовцы. Сейчас мы с друзьями собираем деньги на адвоката для Димы, хотим доказать, что он просто оборонялся.

Друзья уверяют, что Дмитрий - миролюбивый парень. Фото: соцсети.

Позиция следствия, а также официальная информация о том, было ли в отношении Дмитрия совершено преступление со стороны подростков, на данный момент не известна. В СКР дело не комментируют.

- Буквально на следующий день после всей этой истории его арестовали до 22 октября. Ребята, которых он ранил, находятся в больнице. Мы надеемся, что они поправятся, но все-таки они сами виноваты, - считает Настя.

Этот конфликт добавил работы и другим надзорным органам. Ведь несовершеннолетние детдомовцы в позднее время должны находиться в казенном учреждении под присмотром воспитателя, а не болтаться в пьяном виде по центру Новосибирска. Кстати, один из раненых состоит на учете в полиции - был замечен за употреблением не только алкоголя, но и наркотиков.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой истории. Если вы стали очевидцем этой драки или конфликт попал на видеорегистратор вашего автомобиля, то свяжитесь, пожалуйста, с нами по тел. 8-923-145-11-03.

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