«У нас под землей есть даже Wi-Fi»: как живет одна из старейших шахт в Кузбассе

На шахте «Осинниковская» для безопасности активно внедряют IT-технологии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Добыча угля из недр земли - очень трудоемкий и технологически сложный процесс, в котором ключевым звеном остается человек. На шахте «Осинниковская» - одной из старейших и глубоких в Кузбассе - внедряют новые технологии, чтобы сделать труд шахтеров безопасным и комфортным. Здесь на глубине 700 метров уже ловит Wi-Fi, искусственный интеллект контролирует через камеры происходящее под землей, а скоро в горных выработках будет светло, как в метро. Такого еще нигде не было. Корреспонденты «Комсомолки» спустились в «Осинниковскую» и узнали, какой будет шахта будущего, зачем шахтерам под землей Wi-Fi и компьютерный разум.

«Осинниковская» находится в 37 километрах от Новокузнецка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сегодня полностью отказаться от человеческого труда в шахте невозможно, но мы стараемся минимизировать ручной труд, - рассказывает Игорь Кириллов, директор шахты «Осинниковская». - Мы должны добывать уголь качественнее и безопаснее. А это значит, что надо постоянно развиваться и всегда держать руку на пульсе. Последние два года мы активно применяем новые информационные технологии. Сегодня удалось добиться уже многого: например, искробезопасные планшеты и мобильные промышленные приложения работают под землей на большой глубине. И самое важное для нас - чтобы эти приложения помогали в обеспечении безопасности и исключении рисков, связанных с человеческим и технологическим факторами. Понимаете, правила безопасности и технология выработки угля подразумевают под собой определенную методичность и выполнение четких операций. Шахта - это большая подводная лодка, и она не прощает ошибок.

Реалити под землей

«Осинниковская», как и другие шахты Распадской угольной компании, полностью окутана сетью оптико-волоконных линий связи - а это без малого 150 километров. В ключевых местах подготовительных и очистных забоев установлены тепловизионные и инфракрасные видеокамеры, изображение с которых передается на поверхность по Wi-Fi.

В ключевых местах шахты установлены видеокамеры, изображение с которых транслируется в режиме реального времени в диспетчерской и у руководства. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эти камеры позволяют контролировать происходящее в горных выработках и снижать возможные риски. В этом году специалисты по промышленной безопасности начали внедрять видеоаналитику - это новое слово в шахтерском деле. Система распознает отсутствие на шахтере средств индивидуальной защиты: каски с подбородочным ремнем, защитных очков, перчаток. Но самое главное и, несомненно, самое сложное - это распознавание правильных действий шахтера в работе с оборудованием и инструментами. Пока эта система работает в тестовом режиме.

- Сейчас изображение с подземных видеокамер поступает в диспетчерские в онлайн-режиме. Изображение просматривается «в ручную» работниками, выявляются опасные действия. Следующий этап - это видеоаналитика, которая будет в автоматическом режиме 24 часа в сутки отслеживать происходящее в забоях. Искусственный интеллект будет обрабатывать изображение: если появляются отклонения от технологического процесса, какие-то риски - он сигнализирует диспетчеру и сохраняет в архив отчет, какие риски возникали во время смены, - описывает Алексей Червяков, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Распадской угольной компании ЕВРАЗа. - Допустим, человек находится в опасной зоне, нарушил крепление выработки или снял с головы каску - программа все это фиксирует. Наша компания - одна из первых в России, которая начала заниматься подземной видеоаналитикой в условиях угольной шахты. В конце года - начале следующего ждем результаты этого проекта, чтобы понять, над чем дальше работать.

Компания ЕВРАЗ - одна из первых, кто начал применять подземную видеоаналитику. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Директор может в любой момент посмотреть, что происходит на том или ином участке шахты - это, согласитесь, бодрит и дисциплинирует. Скорость у Wi-Fi хорошая - картинка яркая, четкая. Но за каждым шахтером и за каждой машиной наблюдать круглосуточно невозможно - вот тут-то человеку и приходят на помощь IT-технологии.

Еще одно нововведение - теперь в шахтерских светильниках установлены видеорегистраторы. Подобно горнолыжникам, которые крепят на голову Go-Pro, шахтеры будут записывать на видео все, что видят перед собой.

- Мы под эту технологию также планируем развить видеоаналитику, чтобы можно было «зашить» в программу ключевые риски, которые будут определяться и в обработанном виде передаваться на сервер. Основная задача - выявлять как можно больше рисков и быстрее устранять их, - говорит Алексей Червяков. - Скорее всего, этими видеорегистраторами будут оснащены те, кто ходит по маршруту для контроля. На «Осинниковской» они появятся осенью этого года.

Смартфон, который не искрит

Во время нашего визита заместитель директора по охране труда и производственному контролю шахты «Осинниковская» Андрей Бобыр впервые вышел на видео-конференц-связь со смартфона на глубине 700 метров, где сейчас добывают уголь. Все получилось: звук чистый, картинка хорошая.

На глубине 700 метров уже можно выходить на конференц-связь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сейчас все начинает компьютеризироваться, оборудование становится все сложнее и сложнее - соответственно, обслуживающему персоналу не всегда хватает компетенции, чтобы разобраться с техническими проблемами, - пояснил он важность этой связи. - Нередко для решения тех или иных проблем нужного специалиста приходится вызывать из дома (и хорошо, если из Новокузнецка, а бывает, что и из Кемерова) - и пока он доберется до места, может пройти много времени. Так вот, чтобы избежать этой потери времени, нужен удаленный доступ: мы можем оперативно подключить к связи компетентного специалиста - решать вопрос здесь и сейчас. Главная цель Wi-Fi в шахте - удаленная помощь, поддержка и контроль. Для своих устройств мы используем защищенное приложение и выходим на связь через сервер ЕВРАЗа. Утечка информации исключена.

Несмотря на хорошо работающий Wi-Fi, по правилам безопасности горняки «Осинниковской» не могут взять с собой под землю собственные телефоны, чтобы переписываться с близкими в мессенджерах, - это опасно для жизни.

В шахте используются только искробезопасные смартфоны и планшеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В шахте атмосфера рудничная: там содержатся газ метан и угольная пыль, которая может взорваться от малейшей искры, - предупреждает Андрей Бобыр. - Поэтому мы используем ударопрочные и искробезопасные планшеты и смартфоны.

Газ, уходи

Работу современной шахты невозможно представить без вентиляции и дегазации. На шахте «Осинниковская» работает надежная система проветривания: проще говоря, постоянная подача воздуха - основа выживания человека в этих условиях. Метановоздушную смесь выводят по трубам из горных выработок газоотсасывающие вентиляционные установки. И поэтому здесь можно свободно дышать без шахтерских респираторов.

Так выглядит горный очистной комбайн, добывающий уголь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Действующие лавы шахты, где добывают уголь, оснащены цифровыми датчиками аэрогазового контроля.

- При добыче мы часто сталкиваемся с пустотами в угольных пластах, а там газ - датчики сразу же определяют его концентрацию, - рассказывает Андрей Бобыр.

Несмотря на то, что уголь черного цвета, стены в шахте - серые. Здесь этот цвет символизирует жизнь. Чтобы угольная пыль, оседающая в горных выработках, не взорвалась, проводят ее искусственное озоление (осланцевание), добавляя к ней инертную негорючую пыль.

Сердце шахты

За работой в шахте круглосуточно следят в диспетчерском пункте. Это по праву главный орган большого и сложного организма. Сюда стекается информация о работе систем аэрогазового контроля, позиционирования людей в горных выработках, системы управления технологическим оборудованием и многое другое.

Диспетчер постоянно держит руку на пульсе и всегда на связи с шахтерами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На мониторах, которые занимают целую стену, в режиме реального времени транслируются изображения с камер подземного видеонаблюдения за объектами и основными производственными процессами, выведены графики и показатели систем, от которых зависит жизнь шахты. Диспетчер постоянно на связи с горняками благодаря искробезопасному комплексу шахтной телефонной связи. Следить за безопасностью шахтеров ему помогает система контроля местоположения персонала Flexcom с функцией общешахтного аварийного оповещения.

Здесь используется самое современное оборудование и мобильные приложения, некоторые из них созданы работниками Распадской угольной компании (РУК), чем сами горняки очень гордятся. Например, приложение RUK MPU - это «карманная» диспетчерская, которая есть у каждого инженерно-технического работника компании. Они могут в режиме онлайн из любого места отслеживать производственные показатели: параметры работы лавы, проходки, автоматизированной газовой защиты, записи с камер видеонаблюдения, анализ воздуха в шахте и многое другое. Это приложение делает Flash-рассылки с актуальной информацией и важными сообщениями.

Мониторы с важными показателями и видео из шахты занимают в диспетчерской целую стену. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Большое внимание в РУК уделяют безопасности не только в шахте, но и на транспорте. Каждые сутки на дороги выходит 196 служебных автобусов, выполняется 515 рейсов. Уследить за этим огромным автопарком диспетчерам очень сложно. Но теперь в каждом салоне автобуса установлен свой цифровой контролер - весь транспорт связан в единую систему видеоконтроля за транспортной безопасностью. В перспективе система сможет отслеживать 17 параметров, которые касаются как водителя, так и пассажиров: пристегнут ли ремень безопасности, не стоит ли во время движения в салоне человек, не превысил ли водитель скорость.

- Мы планируем использовать эту систему и в шахте, и на транспорте. Компьютерное зрение определяет что угодно: например, пассажир в автобусе встал в проходе, чего делать нельзя, - говорит Андрей Бобыр. - В цехе специальные требования: заходить туда можно только в каске, очках, перчатках. Система фиксирует, чего у работника не хватает, обводя кружочком. Потом фото выводится и отправляется в архив - достаточно открыть папку и посмотреть, что это было за событие, когда и с кем.

В Распадской угольной компании разрабатывают собственные мобильные приложения для обеспечения безопасности. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не можем обойти вниманием еще два мобильных приложения, разработанных в РУК. Созданное по предложению работника РУК приложение RUK ECO отслеживает служебные автобусы - оно представляет собой интерактивную карту. Шахтерам очень удобно: они видят, как скоро автобус приедет на нужную остановку. RUK ECO будут дорабатывать: добавят опросы по хозяйственным и бытовым условиям на предприятиях, обратную связь и новости компании.

Еще одно приложение, важное для безопасности, - Abie Sistem. Оно отслеживает срок пользования средствами индивидуальной защиты: перчатками, очками, респираторами и другими. Это приложение подстраивается под каждого человека: после авторизации работник получает актуальную для себя информацию. Например, приложение напомнит, что пришла пора получать новые средства индивидуальной защиты.

Кстати, RUK ECO и Abie Sistem находятся в свободном доступе в App Store и Play Маркет.

Перед административным зданием «Осинниковской» стоят дезинфицирующие кабинки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Будет светло, как в метро

Когда рабочее место хорошо освещено, то меньше шансов совершить ошибку. Безопасность людей в шахте зависит напрямую от освещения. Распадская угольная компания одной из первых в Кузбассе стала использовать под землей взрывозащищенную сверхъяркую светодиодную ленту.

- LED-освещение уже запущено в пилотном режиме на трех наших шахтах: на «Распадской», «Ерунаковской» и «Есаульской». К концу года мы рассчитываем запустить на всех шахтах пилотные участки LED-освещения. На «Осинниковской» сделаем освещение осенью этого года, - делится планами Алексей Червяков. - LED-освещение дает равномерный свет по всей выработке. Обычные светильники дают точечный свет, и в промежутках все-таки остаются темные места. Кроме того, LED-освещение бывает красного и зеленого цвета, где зеленым мы обозначаем безопасные места в шахте, а красным - соответственно, опасные места, куда заходить нельзя. Планируем осветить основные участки, где работают люди.

Работников с повышенной температурой система не пропустит через турникет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

COVID-19 не пройдет

Шахтеры работают в довольно тесном контакте друг с другом - поэтому, чтобы не допустить вспышки эпидемии коронавируса в шахте, на «Осинниковской» разработали целую барьерную систему.

При входе в административное здание все проходят через дезинфицирующие кабинки. Но в здание так просто не попасть: перед турникетами тепловизор дистанционно определяет температуру людей. При повышенной температуре сработает блокировка - программа просто не пустит этого человека на предприятие через турникет и оповестит об угрозе сигналами тревоги.

На входе в здание тепловизор определяет температуру сразу у нескольких человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медик здравпункта осмотрит виновника тревоги, измерит температуру пирометром - и если синдромы подтвердятся, направит к врачу. Кстати, во время больничного личный пропуск сотрудника блокируется. На работу он не сможет попасть даже при сильном желании.

В остальном здесь все, как и положено сейчас везде: на каждом этаже есть антисептик для обработки рук. Горняки уже привыкли регулярно им пользоваться, а также носить маски и респираторы. Несколько раз в сутки дезинфицируются все помещения, а также рейсовые автобусы.

- Мы сейчас работаем в усиленном режиме, - рассказала заведующая здравпунктом Ольга Музыкина. - Регулярно проводим дезинфекцию и кварцевание кабинета, у нас повсюду антисептики.

«Умный» тонометр очень выручает при большом потоке людей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед сменой все горняки проходят медосмотр - им измеряют артериальное давление и температуру. Причем делают это автоматические комплексы для медосвидетельствования. Это облегчает и ускоряет медосмотр при большом потоке людей.

Происходит это так: перед тем как переодеться и спуститься под землю, шахтер заходит в здравпункт, прикладывает свой рабочий пропуск к аппарату, засовывает руку в автоматическую манжету и измеряет давление. На экране появляются его персональные данные, информация о его состоянии здоровья моментально отображается на компьютере у фельдшера.

Данные о состоянии здоровья шахтера передаются с тонометра на компьютер фельдшера. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Если кто-то захочет пройти по чужому пропуску, то ничего не получится. Потому что система еще проводит сверку личности по фотографии. Вот так, все серьезно, - говорит Ольга Музыкина.

Подводя небольшой итог, хотим отметить то, что нас по-настоящему удивило и вдохновило: на шахте «Осинниковская» и в целом в Распадской угольной компании сами сотрудники разрабатывают и умело применяют новые информационные технологии для собственной безопасности в непростых условиях работы при добыче угля. Бережное отношение к себе и ближнему - залог продуктивной работы.

На шахте оборудовано специальное помещение для временной изоляции больного коронавирусом, но пока оно не пригодилось. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Справка «КП»

Шахта «Осинниковская» входит в состав Распадской угольной компании ЕВРАЗа - одной из крупнейших в России по добыче коксующегося угля. Шахта «Осинниковская» - одна из старейших шахт Кузбасса, в декабре ей исполнится 87 лет. Также это одна из самых глубоких шахт региона. Основные горные работы ведутся на глубине 600 - 800 метров. На этой шахте добывают коксующийся уголь марки Ж - это высококачественное сырье для производства металлургического кокса.